Francisco Ríos demostró con Venados su capacidad como abridor

El lanzador tuvo un buen debut la campaña anterior con los rojos

Rafael Moreno

El pítcher Francisco Ríos necesitaba tener la oportunidad de abrir juegos para demostrar su capacidad y Venados de Mazatlán se la brindó.

Ríos llegó a Mazatlán la pasada campaña invernal en un cambio con Tomateros de Culiacán y de inmediato se ganó un lugar en la rotación.

“El año pasado me dio Venados la oportunidad de demostrar que de abridor era un rol más cómodo para mí, pero me sentí bien gracias a Dios, me fue bien y esta oportunidad me permitió regresar al beisbol de los Estados Unidos”, dijo Ríos.

El ahora lanzador perteneciente a la organización de Mets de Nueva York tras estar por muchos años con Toronto tuvo un buen debut con los Rojos el año pasado.

“La primera temporada con Venados me sentí muy a gusto, me sentí bien con la directiva, con los compañeros, la ciudad me gusta mucho, el equipo estuvo ahí peleando por alcanzar la meta del campeonato”.

El coahuilense registró una buena presentación de temporada con una muy buena efectividad hasta que llegó la invitación de Selección Nacional para ir en busca del boleto a los Juegos Olímpicos.

“Antes de ir con el equipo mexicano estaba como abridor con Venados, allá me pasaron al bullpén y ese cambio sí fue algo diferente para cuando regresé al equipo, aunque lo importante más que nada era conseguir el pase a los Olímpicos y finalmente se obtuvo”.

Señaló que se quedó con el pendiente de jugar playoffs con Venados y vivir una postemporada que a nada se quedaron de alcanzar el cetro.

El lanzador derecho considera que el equipo será más contendiente la próxima campaña y con el aliciente del año entrante ser sede de Serie del Caribe.

“Siento que tendremos un mejor año este siguiente invierno, tenemos un equipo sin muchos nombres, pero contamos con grandes profesionales y sobre todo entregados por un mismo fin.

“Espero tener un segundo año mucho mejor con Venados, me estoy preparando para ese objetivo, además que tendremos una excelente oportunidad de ser sede de la Serie del Caribe el año próximo y poder aspirar como Venados representar a México”.