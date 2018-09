Francisco Vega en el banquilloâ€¦ pero sin cargos de conciencia

ENTREVISTA

Francisco Vega en el banquillo… pero sin cargos de conciencia

Colocado en el ojo del huracán por las inundaciones del 20 de septiembre, que dejaron cinco personas muertas, dos desaparecidas y millonarias pérdidas materiales, el Director de Protección Civil estatal rompe el silencio en entrevista. Esta es su defensa.

José Alfredo Beltrán

Juan Francisco Vega Meza sí puede dormir tranquilo.

--¿Algún cargo de conciencia?

Ningún cargo de conciencia. Hemos hecho lo que nos ha tocado; sí, sí tristes por las familias, siendo solidarios con muchas personas que perdieron sus enseres, bienes, y sobre todo las personas que perdieron algún familiar, y reitero, nosotros nunca hemos trabajado para eso.

El director del Instituto Estatal de Protección Civil es por estos días el villano de la palestra pública de Sinaloa. Un día sí, y otro también, desde el jueves 20, “aparece” como el principal responsable de no haber alertado a la población sobre la magnitud de la tormenta tropical 19E, que dejó pérdidas millonarias. Familias que lo perdieron todo. Cinco personas muertas, dos desparecidas.

Pero Vega Meza da la cara, por primera vez. Y rechaza estuviese escondido. Simplemente, nos dice, sale en el momento indicado.

--Estás en el ojo del huracán, ¿qué se siente?

Mira, independientemente de la percepción ciudadana, de las opiniones que puedan existir en la calle, se siente una satisfacción, porque lo que hemos estado haciendo nosotros desde nuestra óptica, haciendo las cosas que debemos, en su momento, en su tiempo y hemos hecho muchas cosas por la protección civil en Sinaloa.

--¿Pudo evitarse esta tragedia del jueves 20?

¿Perdón?

--¿Pudo evitarse?

Bueno, yo creo que sería complicado que un ser humano lo pueda comentarlo de esa manera, estuvimos ante una situación extraordinaria, no lo digo yo, lo dijo el director general de Conagua, donde habla de que fue un fenómeno hidrometeorológico atípico, extraordinario, que no se pudo predecir. Nosotros dimos una relatoría de toda la información que nos estuvo compartiendo el Sistema Meteorológico, está muy claro, no se pudo predecir, tal como lo dijo el director de Conagua.

Si tenemos un fenómeno natural, que nos genera un riesgo muy fuerte ante una vulnerabilidad que también tenemos como ciudadanos, difícilmente alguien puede predecir si eso no pudiera pasar.

Su puesto, a disposición del Gobernador

Vega Meza acudió por la mañana a una cita con diputados locales. Va “armado” con datos, cifras, fotos. Y momentos. Describe fechas y horas de acciones de Protección Civil en la víspera de los aguaceros. Y es incisivo: su actuación se circunscribe a la información meteorológica que proporciona Gobierno federal, a través de Conagua. Y esa mañana del 20 no había información que dimensionara la gravedad del fenómeno en Culiacán. Caso contrario, apunta, pasó con Los Mochis, inundado desde días antes, y donde él y su equipo estaban focalizados.

--Hay una sed de la sociedad por dar con los culpables, la gente quiere nombres y apellidos, quiere “cabezas”…

Eso es una presión de la gente. Habría que ver con ellos por qué las expresiones, por qué nace ese deseo de la posibilidad de ver “cabezas”. Creo que sí es lamentable, nosotros estamos del lado de las personas, yo de manera personal lamento lo que le pudo haber pasado a muchas familias, de haber perdido bienes, más sentido todavía a quienes perdieron algún familiar. Estamos del lado de la gente, no trabajamos para que eso suceda, sino para resguardar a la ciudadanía.

--¿No vas a poner la “cabeza” tuya sobre la mesa del Gobernador?

Mira, ahorita lo más importante que tenemos es la reconstrucción. La protección civil se da en varias etapas. La primera es la investigación, por eso tenemos nuestro comité técnico, científico, asesor, que nos permite estudiar los fenómenos naturales por un lado y los que genera el hombre, por eso, es de los pocos en el país.

Y luego viene la etapa de la prevención, donde trabajamos también incansablemente todos los días, tratando de tener acercamientos con todos los sectores de la sociedad, para que todo mundo en sus lugares de trabajo y en sus hogares, sean lugares más seguros. En eso estamos trabajando.

La otra etapa es del auxilio, y es el rescate, nosotros en su momento hemos hecho lo que consideramos conveniente, lo que, con nuestras capacidades del Instituto, con las herramientas que tenemos hemos actuado y actuado bien.

Y ahora la otra etapa de la protección civil es la recuperación, estamos gestionando al lado del Gobernador como el ente técnico del Estado para ir al encuentro de Fonden, poder hacer realidad las declaratorias de emergencia y las declaratorias de desastre.

Vega Meza señala que estas acciones han permitido bajar más de 300 mil apoyos a damnificados, entre colchonetas, despensas, kits de aseo, de limpieza, para mitigar las pérdidas.

Lo que sigue, dice, es que la declaratoria de desastre se traduzca en recursos para la reconstrucción de infraestructura, en el sector educativo, carretero.

--¿No ha pasado por tu mente la renuncia?

Mira, cuando somos funcionarios públicos, desde el primer día que entramos a un puesto de ese tipo sabemos que el siguiente día ya no lo estaremos, el tema de estar o no estar, siempre está por la cabeza de un funcionario público.

Así es como hemos venido trabajando, todavía tenemos mucho que hacer por el estado con relación a la etapa que estamos viviendo.

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel, dice, le ha pedido primero atender la crisis y enfocarse a la reconstrucción. Y “en su momento”, él será quien responda si lo mantiene o no en el cargo.

--¿Sientes el respaldo del Gobernador?

Yo soy un funcionario público de confianza, como muchos de los que hay, y todos estamos a la disposición, en este caso del Gobernador.

‘Estamos expuestos al señalamiento’

--Te han dicho insensible, indolente, inútil, y hasta corrupto… ¿Qué respondes?

Decirte que son expresiones de la gente, a nosotros nos queda escucharlas, reflexionarlas, tomarlas, no hacer caso omiso de esas expresiones. Quienes somos funcionarios estamos expuestos al señalamiento, a que la gente pudiera pensar de manera distinta como es uno, pero muchas de esas expresiones no son asumidas por mi persona.

--¿No las aceptas?

No son asumidas por mí, las respeto, las escucho, y reitero, estamos expuestos a eso.

--Hace 15 meses el Congreso local te pidió un informe sobre Atlas de Riesgos, pero éste nunca llegó, ¿no es omisión, indolencia tuya?

Realmente todas las peticiones que ha hecho el Congreso del Estado han sido atendidas, no ha habido una sola que no haya sido atendida, ha habido puntos de acuerdos para poder estar informando algunas situaciones que tiene que ver con los atlas de riesgos, y se ha informado en su momento, se ha hablado de los atlas, de los alertamientos y los hemos atendido e informado.

‘Culiacán no aparecía en la información’

Cuando llegó a Protección Civil, defiende “Paco”, como le llaman al político, “ni carros con llantas había”. Y reta a que revisen la infraestructura, los indicadores, los convenios con la Iniciativa Privada, el sector público.

“Nosotros hemos avanzado mucho, mucho, con relación a los indicadores del Plan Estatal de Desarrollo”, asevera.

“Le ha chambeado, y mucho”, insiste.

--¿Consideras que son injustas las críticas a tu desempeño?

Son críticas, quienes estamos en un espacio público nos arriesgamos a eso, no quiere decir que eso nos deje cómodos, es una parte de la sociedad que se expresa, tiene su derecho a hacerlo.

Pero no somos omisos, no hay insensibilidad de escuchar una palabra que sea un asunto que de veras lo debamos de asumir. Nosotros seguimos trabajando con esa responsabilidad y confianza que nos dio el Gobernador Quirino, que nos pidió chamba, dar resultados, ser honestos y transparentes y en eso estamos, estamos bajo el escrutinio de soportar (la crítica) sin ningún problema.

--En esta exigencia social de culpables, ¿de quién es la culpa, de Conagua, SEPyC, Secretaría General de Gobierno?

Mira, debemos entender que en cada espacio tenemos un riesgo, no hay un espacio con riesgo cero, tenemos espacios más seguros que otros, y el otro debemos entender es que estos son asuntos de naturaleza que al momento que se expresa nos rebasa, nos rebasa, y hay espacios donde se puede programar un resguardo, donde se puede resguardar a la población, dicho por el director general de la Conagua, es un asunto atípico lo que pasó en Culiacán. Fueron más de diez documentos de las autoridades meteorológicas del país donde nos estaban otorgando la información. Y veíamos la trayectoria del fenómeno, hacia dónde, por dónde consideraban ellos podríamos tener las afectaciones, y no aparecía la ciudad de Culiacán.

--¿Tú dónde estabas en esos momentos?

Estábamos en Mochis, nos fuimos para allá, porque ahí ya estaba muy definido que íbamos a tener el impacto de una lluvia muy fuerte, estuvimos trabajando allá, tuvimos la fortuna de salvar a muchas personas en Los Mochis con nuestras acciones, y al día siguiente otra vez.

Y nos sorprende este tema, en Culiacán, y en ese momento consideramos tomar buenas decisiones también, cuando hicimos un llamado a la calma, para que estuviéramos tranquilos y atentos a lo que estaba sucediendo en la calle.

Sabemos la realidad que hubo, pues ahí está, la realidad ya la sabemos todos, sin embargo, inclusive creo que con estas acciones también le abonamos a que esto no pudiera haber sido mayúsculo.

--¿Protección Civil no es responsable de esos cinco muertos y dos desparecidos?

Yo creo que sería muy temerario hacer responsable a Protección Civil, realmente hay que revisar las cosas, nosotros estábamos todavía en la emergencia y la recuperación. No eran momentos para Protección Civil, no para el Gobierno de compartirlo (lo que se estuvo haciendo).

--¿No estaban escondidos?

No, para nada, lo informé, desde ese momento hemos tenido nuestro equipo distribuido, nosotros somos un Instituto para Sinaloa, todavía siguen elementos nuestros en Los Mochis, en Guamúchil, hemos estado coadyuvando con la búsqueda de las personas desaparecidas.

--¿Qué garantías hay de que no vuelva ocurrir una tragedia como la del 20 de septiembre?

-Nosotros trabajamos para que nada ocurra, hemos tenido múltiples eventos, operativos y afortunadamente no han ocurrido situaciones, ahí entra el tema del entendimiento otra vez.

Nosotros debemos entender que estas fueron acciones de la naturaleza, que damos los alertamientos, hacemos las acciones en función de la información, si no tenemos información difícilmente podemos actuar en pro de algo.

--¿Falló Conagua en la información meteorológica?

Yo me quedo con las expresiones del director general de Conagua, porque siendo él el director a nivel nacional, siendo el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de ellos, y que nos den explicación técnica, científica, histórica de este tema, yo me quedo con eso, con el aprendizaje que nos deja cada fenómeno, porque ningún fenómeno es igual.

Y yo lo que veo es que la autoridad hace un esfuerzo grande porque las cosas salgan bien.

‘Los invito a leer la ley’

--Se te cuestiona tu perfil más político que técnico…

Mira, hay que conocer el Sistema Estatal de Protección Civil, que tiene una transversalidad enorme, estamos hablando de una coordinación, y no sólo es una coordinación operativa, es una coordinación interinstitucional, donde se requiere de gente que conozca las instituciones para echarlas a andar, la formación de Paco Vega es de las instituciones, y le hemos “caído bien” al Sistema de Protección Civil. Los invito a leer la ley. En la ley viene cómo se implementa, donde nosotros somos un ente coordinador, donde teniendo poco, tenemos mucho.

Vega Meza está por cumplir 21 meses al frente de Protección Civil, los mismos que Quirino en el Gobierno estatal. Pero de su permanencia al frente del área… “nada está escrito”.