Francisco Villegas regresa con mayor madurez a Tomateros de CuliacÃ¡n

BEISBOL

Francisco Villegas regresa con mayor madurez a Tomateros de Culiacán

El novel lanzador tuvo actividad con Down East Wood Ducks, sucursal Clase A fuerte de los Rangers de Texas

Noroeste / Redacción

El joven lanzador Francisco Villegas ya entrena con los Tomateros de Culiacán; el zurdo se unió al equipo en la gira de pretemporada por Arizona, para prepararse y apoyar a la causa guinda en la búsqueda del decimosegundo campeonato.

Este año, Villegas tuvo actividad con Down East Wood Ducks, sucursal Clase A fuerte de Texas Rangers. Apareció en 36 encuentros, en 31 de ellos lo hizo como relevista y logró recetar 59 ponches en 62 capítulos de trabajo.

El joven serpentinero, que mantiene 3.72 de efectividad de por vida en Ligas Menores, calificó este 2019 como un año lleno de aprendizaje para él, añadiendo que jugar con los guindas y lanzar en el Estadio ha sido una experiencia inolvidable.

“Un año bueno, muchas oportunidades y mucho aprendizaje también, contento de lo aprendido y de las oportunidades que tuve con el equipo de Texas y contento de estar de nuevo aquí, jugar con Tomateros es algo que nunca se me va a olvidar, algo lleno de bonitas experiencias, buenos recuerdos, conocer a la gente, vivir la emoción en el Estadio de Culiacán, es algo que siempre me ha llenado de emoción, espero poder volver a estar en el equipo”, expresó.

El oriundo de Chihuahua comentó que a pesar de que puede desempeñar ambos roles, se siente más cómodo en el relevo; asimismo, agregó que la actividad que tuvo este verano le hace sentirse más seguro y con más experiencia.

“Tuve muy buenas aperturas en el año, pero creo que en el relevo fue cuando tuve más oportunidades, más situaciones difíciles que pude salir adelante para ayudar al equipo, me siento bien como quiera, pero prefiero relevo. La experiencia que he ido tomando en el transcurso de este tiempo, el estar en otros campos, en otros episodios con otros equipos, uno va mejorando como persona, como jugador, y pues es algo que es bueno, que pienso que me ha ayudado bastante”, puntualizó.

Villegas, de 22 años, se confesó contento por tener la oportunidad de vestir la casaca guinda un año más, ahora de la mano de Benjamín Gil, a quien describió como un manager de mucha calidad.

“Contentísimo de estar de nuevo aquí y más con los compañeros, es algo que motiva el estar de nuevo con la familia, porque son amigos que se hacen familia; estoy contento de estar aquí de nuevo y venir con el equipo es una experiencia que no la cambias. Benjamín es una excelente persona e igual manager, siempre la confianza, el apoyo, sobre todo, junto con la disciplina que hay que tener, es un mánager de mucha calidad que te da la confianza y te da todo, pero tienes que esforzarte siempre, sacar adelante el trabajo”, finalizó.