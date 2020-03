Frankie Muniz, actor de Malcolm in the Middle, contrajo matrimonio con Paige Price en una ceremonia privada

Frankie Muniz reconoció que su boda con Paige Price fue el 21 de febrero en una íntima ceremonia a la que solo asistieron familiares y amigos, pero cada momento fue perfecto

Ciudad de México (SinEmbargo).- Es uno de los actores más reconocidos de la industria de Hollywood desde que protagonizase la famosa serie Malcolm in the Middle durante los años 2000 y 2006. Se trata del actor Frankie Muniz, dio a conocer que celebró la ceremonia de su boda con su pareja Paige Price.

“Cada momento fue perfecto”, afirmó el actor.

En unas declaraciones en exclusiva a la revista People, el actor estadounidense ha reconocido que se casaron el pasado 21 de febrero en una ceremonia íntima a la que solo asistieron familiares y amigos. “Cada momento fue perfecto. Desde el momento en que nos levantamos juntos y saltamos en la cama hasta ayudar a nuestro planificador de bodas a organizar las cosas. Todo fue solo para nosotros”, reconoció.

Además, también ha explicado lo que pensaba de las bodas de los demás, y es que para Frankie Muniz estas ceremonias siempre solían ser el mejor día de sus vidas, algo así como “un cliché”. Sin embargo, ahora que ha celebrado la suya puede decir que “¡No, el día de mi boda fue literalmente el mejor día de mi vida!”.

SE CONOCIERON HACE CUATRO AÑOS

La pareja se conoció hace cuatro años, y anunció su compromiso en redes sociales durante el Día de Acción de Gracias en 2018, cuando fue precisamente el actor el que llevó la iniciativa de la petición. La propia Paige manifestó su respuesta también en redes donde dijo que “cuando eres una niña, sueñas con casarte con el hombre de tus sueños. A veces la realidad tiende a sobrepasar tus sueños y realmente sorprenderte. Frankie Muniz, eres más que un sueño para mí”.

La vida del actor estadounidense podría compararse a la de una montaña rusa, y es que cabe explicar que desde que finalizó el rodaje de la serie Malcolm in the Middle, Frankie ha pasado por todo tipo de labores, desde ser piloto de carreras a presentador de un programa de televisión, como ha sido el reciente Dancing with the stars de la ABC norteamericana.

AMBOS SON PROPIETARIOS DE UNA EMPRESA

Sus daños cerebrales durante 2012, tras sufrir varios derrames e incluso pequeños infartos, cambiaron su vida para siempre, hasta el punto de no poder recordar su etapa como actor de esta exitosa serie. Sin embargo, al lado de Paige Price ha conseguido crear su propia empresa.

Se trata de Outrageous Olive Oils & Vinegars, una tienda de productos que ambos frecuentaban y que decidieron comprar para dirigirla. Desde entonces, Paige se encarga de las cuestiones de inventario y redes sociales, mientras que el actor lo hace así con las finanzas.