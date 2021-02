Fred VanVleet y una noche de récords ante Orlando Magic: ¡54 puntos!

Enorme actuación del base de Toronto Raptors en la victoria ante los de Steve Clifford por 123-108, estableciendo varias marcas en el camino, incluyendo la máxima anotación en la historia de la franquicia

Noroeste / Redacción

Entre lo decepcionante de la campaña desde lo colectivo y un rendimiento suyo ciertamente irregular, la 2020-2021 de Fred VanVleet no venía siendo la esperada para un jugador que algunos meses atrás recibió un contrato por cuatro años y 85 millones de dólares de parte de los Raptors.

Entrando a esta noche, VanVleet promediaba 18.8 puntos, un 39.8 por ciento de campo (más bajo desde su temporada de novato) y un 35.1 por ciento en triples (el más bajo de su carrera)... hasta que una noche, todo cambió.

VanVleet tuvo una actuación absolutamente histórica en la victoria de los Raptors ante Orlando por 123-108, anotando 54 puntos y estableciendo varias marcas en el camino. La más importante: rompió el récord de puntos de la franquicia, el cual estaba en manos de DeMar DeRozan, quien había conseguido 52 tantos ante Milwaukee en el 2018.

Por supuesto que en el camino también superó su máxima de puntos personal, la cual era de apenas 36... ¡18 tantos por debajo de lo que hizo hoy!

La gran noche anotadora de VanVleet estuvo sustentada en su eficacia triplera. El base de los Raptors terminó con un fabuloso 11-14 de tres, que incluyó 8 bombas anotadas en la primera mitad. Una nueva marca de aciertos en un tiempo para la franquicia. Por su parte, el total de 11 no solo superó su máxima personal (7), sino que se quedó a sólo uno del récord de los Raptors: sigue siendo 12, cortesía de Donyel Marshall en la 2004-2005.

VanVleet ya tenía 46 puntos al cabo del tercer cuarto y si no terminó con una anotación mayor es porque el partido estuvo absolutamente controlado por Toronto durante todo el cuarto periodo, haciendo que el ex Wichita State no tenga que forzar la marcha: solo tomó cinco tiros (un solo triple) en ese tramo y descansó en el cierre, con la historia sentenciada. Otro podría haber acelerado para potenciar sus números, pero sabemos que VanVleet no es esa clase de jugador. Aún en una noche de inspiración absoluta, siguió jugando su básquet.

Otro récord de VanVleet: más puntos anotados para un jugador no drafteado. Sus 54 unidades superaron las 53 que había conseguido una leyenda como Moses Malone en 1982. Extraordinario.

Aunque quedará como anécdota, en el ganador hubo además 23 puntos de Norman Powell y un triplel-doble de Kyle Lowry con 14 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Por el lado del súper disminuido Orlando no alcanzaron los 21 puntos y 18 rebotes de Nikola Vucevic, como así tampoco los 21 tantos de Evan Fournier. Pero claro... esta noche fue toda de Freddie.

(Con información de NBA México)