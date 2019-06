Frida, la perrita rescatista del S-19, se jubila despuÃ©s de 10 aÃ±os de servicio

Frida, la perrita rescatista del S-19, se jubila después de 10 años de servicio

La Secretaría de Marina la homenajea por participar en el rescate de ciudadanos en siniestros naturales

Sinembargo.MX

24/06/2019 | 11:16 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- Frida, la perrita rescatista que destacó por su labor después del sismo del 19 de septiembre de 2017, se retiró este lunes del servicio activo como parte de los binomios caninos de la Secretaría de Marina.

Durante una ceremonia realizada con motivo del Día Internacional del Rescatista, la Semar reconoció la labor de Frida durante casi 10 años de servicio activo, en los que participó en diversas misiones tanto en México como en el extranjero.

Entre sus operaciones más destacadas a nivel internacional destaca su participación en las labores de rescate tras el sismo que afectó Haití en 2010, además de su colaboración tras otro sismo ocurrido en ecuador en 2016.

En México, colaboró en el rescate de víctimas tras la explosión en la torre de Pemex en 2013; sin embargo, su intervención luego de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 fue la que le dio el respeto y admiración no solo de los mexicanos, también de miles de personas a nivel internacional.

Como un acto simbólico para representar el retiro de Frida del servicio activo, le fue retirado el uniforme y equipo que utilizó durante sus labores de búsqueda y rescate; además, el Subsecretario de Marina le entregó un juguete para celebrar su paso a una vida de retiro.

La perrita Frida es un ejemplar de raza labrador con 10 años 2 meses de edad, y desde que era cachorra fue entrenada como elemento canino de búsqueda y rescate de la Secretaría de Marina Armada de México.

El Almirante Eduardo Redondo, subsecretario de Marina, reconoció la labor de Frida durante sus años en activo dentro de la Marina y aseguró que su desempeño enalteció el nombre de la institución.

“Frida, como marino naval has enaltecido el nombre de nuestra institución, has cumplido tu misión con honor, has unido el corazón de México. Buena mar y mejores vientos a nuestra querida Frida”, dijo.

LA LABOR DE FRIDA

Sus características gafas, chaleco y botitas, así como su carácter afable, han hecho de Frida todo un símbolo tras los terremotos que este mes azotaron México, en los que la tarea de esta perra rescatista y sus dos compañeros han supuesto un aliento de ánimo para las personas atrapadas entre los escombros.

“Un ladrido de nuestros perros es una esperanza de vida para las personas que están ahí”, afirma a Efe el capitán Israel Monterde, responsable de la sección canina del Cuartel General del Alto Mando de la Marina, en la capital mexicana.

Frida, labrador blanca de ocho años, forma parte del grupo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas de la corporación, en la que también participan 25 personas y otros dos perros, Evil y Eco, de dos años.

En las tareas de rescate por los terremotos que paralizaron el sur y centro de México, la perra pronto llamó la atención de ciudadanos y medios, protagonizando algunas de las contadas noticias positivas en mitad de las dos tragedias, que ya suman más de 450 víctimas mortales.

“La caracteriza mucho su temperamento, es una perra muy dócil, muy sociable, y tiene un carácter muy agradable”, explica el cabo Emmanuel Hernández, uno de los dos manejadores de Frida.

El cabo explica que recibir mucha atención no la desestabiliza, lo que queda demostrado solo con observar el comportamiento del animal, quien -atento a las instrucciones de sus manejadores- acepta de buen grado caricias y fotografías.

Esto es gracias a un ejercicio que se conoce como “discriminación”, y que busca que en las áreas de desastre, donde hay multitudes, “ella no se distraiga, se enfoque únicamente en su trabajo”, señala Hernández.

A lo largo de su vida como rescatista, Frida ha sido responsable de 53 hallazgos y 12 de ellos han sido de personas con vida. También ha participado en misiones internacionales en países como Haití y Ecuador.

Comenzó a estar operativa cuando cumplió un año, pero su entrenamiento inició cuando apenas tenía tres meses.