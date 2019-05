Frida Sofía asegura que creció sola, llena de maltratos y alejada de su madre

La cantante Alejandra Guzmán no negó lo declarado por su hija con quien se dice está distanciada

Noroeste / Redacción

Contrario a lo que se piensa, Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, relató uno de los episodios más tristes de su vida, al asegurar que ella tuvo una infancia llena de maltrato y apartada de su famosa madre.

Según el portal de internet del diario Vanguardia, en plena celebración del Día de las Madres, la primogénita de La Guzmán relató: “Crecí sola con Carlos, el señor que cuidó de la casa al igual que mi nana Tere Q.E.P.D…. de ahí me tocó pura señora que robaban cosas y hasta me pegaban en las plantas de los pies para que cuando me quejara no se me viera”.

Mientras Frida seguía revelando el distanciamiento que mantiene con la rockera, por su parte, Alejandra Guzmán no negó esta situación y únicamente le envío buenos deseos a la distancia.

Sin embargo, horas después Frida Sofía empleó las redes sociales para enviar otro mensaje asegurando que a partir de ese momento se convertirá en otra persona y dejará atrás todo lo malo que ha vivido.