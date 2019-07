Friends no se despide de Netflix, continuarÃ¡ dentro del catÃ¡logo de LatinoamÃ©rica

MÉXICO (SinEmbargo)._ Tras los numerosos rumores de que la serie Friends dejaría la plataforma de streaming para formar parte del catálogo de HBO Max, Netflix dio a conocer en su cuenta oficial de Twitter que mantendrá los derechos de transmisión de la famosa comedia, cuando menos en Latinoamérica, dado que Netflix US sí le ha dicho adiós a los amigos más populares de la televisión.

HBO Max sería el servicio de streaming de Warner Media que tiene contemplado para 2020 y que incluye producciones de DC Entertainment, Cartoon Network, HBO, New Line, entre otros.

Frente a la nueva tendencia de las grandes productoras de contenido por contar con su propio catálogo en streaming, Netflix se ha visto envuelto en dificultades, dado que buena parte de su servicio cuenta con obras ajenas a la compañía.

La competencia por el mercado ha llevado a la empresa a incentivar en mayor medida la creación de producciones propias, sin embargo existe la posibilidad de una gran pérdida de suscriptores debido a la alta demanda de ficciones provenientes de colosos como Disney, Marvel, HBO, entre otros.

The One Where We Have To Say Goodbye.

We’re sorry to see Friends go to Warner's streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang ☕