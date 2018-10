Friends podría salir del catálogo de Netflix; fans amenazan con cancelar suscripción

La noticia, que aún no está confirmada, ha causado la furia y tristeza de los usuarios de Netflix que incluso han amenazado con cancelar su suscripción de ser un hecho la salida de la serie

Sinembargo.MX

18/10/2018 | 09:06 AM

MÉXICO (SinEmbrago)._ Con 235 capítulos en 10 temporadas que estuvieron al aire de 1994 a 2004, Friends se ha convertido en una de las series más queridas por el público, que actualmente puede disfrutar de la amistad de estos seis personajes a través de Netflix. Sin embargo, esto podría cambiar en 2019.

Para el siguiente año Netflix podría sacar de su catálogo esta serie debido al anuncio de Warner, quien tiene los derechos de Friends, sobre el lanzamiento de su propia plataforma de streaming.

“Es probable que el contenido como Friends desaparezca de Netflix en 2019 cuando WarnerMedia lance su propio servicio SVOD (Transmisión de Video a Pedido)”, dijo para el medio Deadline, el analista de medios Rich Greenfield.

“A medida que más creadores de contenido lanzan sus propios servicios SVOD, ¿cómo deberían pensar los inversores sobre el impacto de perder contenido sindicado de alto perfil?”, comentó.

Lo de WarnerMedia podría suceder como pasó con Disney, que pidió la exclusividad de su contenido. Acto que contrastó Netflix con la inversión y creación de sus propias producciones que han alcanzado éxito.

Para el mismo medio, Peter Csathy, fundador de CreaTV Media, opinó que no obstante el desafío para Netflix no ha terminado, pues augura que la competencia de la platónica luchará para recuperar sus franquicias.

“Si todos los ‘Netflix Killers’ se juntan y recuperan sus franquicias, sería un duro golpe para Netflix”, dijo.

El pasado 16 de octubre, el principal proveedor de películas y series por Internet ganó mil 077.3 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, tres veces más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, superando las expectativas de los analistas que habían adelantando un crecimiento inferior en la cifra de suscriptores.

Hasta el momento Netflix no ha aclarado o dicho algo al respecto, pero la noticia de la posible salida de Friends ya alcanzó a los usuarios de redes sociales de varios países que han reaccionado con furia y tristeza.

"Me sacaron Two and a Half Men y Dr. House. Ahora van por Friends. Estoy a nada de dejar de pag... De decirle a mi hermano que deje de pagar Netflix", señalo un fan.

"Netflix quiere sacar Friends Jajajajajajaaa ja ja ja aaa. Los que tengan mi cuenta no se sorprendan si la doy de baja", comentó una seguidora.