Frozen, la cinta sobre hermandad y empoderamiento femenino para millones de niÃ±as

Frozen, la cinta sobre hermandad y empoderamiento femenino para millones de niñas

Para reflexionar sobre el viaje de Elsa antes del lanzamiento de Frozen 2, The Associated Press reunió a las dos mujeres más responsables de su creación: Jennifer Lee, codirectora y escritora de cada película, e Idina Menzel, la actriz ganadora de Tony que le da a la reina de hielo su voz de clarín

Sinembargo.MX

NUEVA YORK (SinEmbargo).- Años después de que salió Frozen, algunos de nosotros todavía no podemos caminar por nuestra casa sin provocar accidentalmente “Let it Go” para que salga de un juguete invisible.

Elsa nunca nos dejó realmente. Pero ella ha vuelto.

Si aún no ha sido informado por alguna niña (o niño) en su vida, Frozen 2 se lanzará en los cines el 22 de noviembre, seis años después de que el original acumuló 1.2 mil millones en ventas de boletos en todo el mundo (un récord para una película animada), envió el nombre de “Elsa” a las populares listas de nombres de bebés e incorporó la letra de “Let it Go” en la conciencia colectiva de la humanidad.

Para reflexionar sobre el viaje de Elsa antes del lanzamiento de Frozen 2, The Associated Press reunió a las dos mujeres más responsables de su creación: Jennifer Lee, codirectora y escritora de cada película, e Idina Menzel, la actriz ganadora de Tony que le da a la reina de hielo su voz de clarín.

Inicialmente, Elsa fue diseñada como la villana de Frozen, pero fue remodelada como un nuevo tipo de princesa de Disney: ferozmente independiente, mágicamente poderosa y con defectos humanos. Desde entonces, ha sido un faro de empoderamiento femenino para millones de niñas y, como explicaron, también para Menzel y Lee.

AP: ¿Cómo se siente haber creado la cosa más poderosa conocida por el hombre?

Menzel: (Risas) No creo que hayamos creado la cosa más poderosa conocida por el hombre, pero es bueno saber que creamos algo que resuena tan fuerte y bellamente entre los jóvenes.

Lee: Para (el codirector Chris Buck) y para mí, todos los días todavía estamos sorprendidos. Siempre hacemos la pregunta “¿Por qué?” Y no hay una sola respuesta.

AP: ¿Pero por qué crees que Frozen ha tenido tanto eco? Después de verlo unas cientos de veces, diría que su poder se basa en su retrato de la hermandad y una joven que acepta su talento.

Lee: Tenían fallas. Eran desordenados y reales. Fueron mal entendidos y solos a veces. Pero tuvieron en este viaje una perseverancia y se cuidaron el uno al otro. Para mí, no está tratando de ser perfecto o pulido. Está tratando de conectarse con experiencias reales y emociones reales.

Menzel: Es tan refrescante que un hombre no es la respuesta a sus problemas. Es la relación (de Anna y Elsa) entre sí, al ver la historia de amor de estas dos hermanas. Eso es exclusivo de la mayoría de las películas en general y especialmente en una película de Disney.

AP: Idina, ¿cómo describirías tu relación con Elsa?

Idina: Es gracioso. El personaje me ha catapultado para ser un modelo a seguir para niñas y niños. Sin embargo, soy una mujer de unos 40 años que todavía tiene que recordarse a sí misma de su propio poder y levantarse todos los días y descubrir cómo quiero enfrentar el día y abordar mi vida. Tengo que cantar sus canciones y decir sus palabras todo el tiempo. Es un recordatorio constante caminar el camino y hablar el hablar y amarme a mí mismo, y amar mis vulnerabilidades y mis idiosincrasias y todo lo que soy. Y entender que lo que me hace diferente y único es lo que me hace poderoso y hermoso.

AP: Ambas tuvieron mucho éxito antes de Frozen, pero sus vidas han cambiado. Jennifer se ha convertido en la directora de Disney Animation.

Lee: Lo que Frozen hizo por mí es que abrió puertas. Como mujer en Hollywood, todo se trata de acceso. Me dieron la oportunidad de Frozen y debido a Frozen, las puertas se abrieron. Tener esas puertas abiertas te hace correr más riesgos.

AP: Frozen es la película más taquillera del mundo dirigida por una mujer, es probable que supere el récord de Frozen 2. ¿Es eso una marca significativa para ti?

Lee: Es una marca sorprendente para mí. No conocía ninguna de estas estadísticas cuando entré en la industria. Como ingenuamente dije que quería hacer películas y no me di cuenta de que sería la primera mujer en ciertas cosas. Espero que todo cambie. Seré la primera en algunos de estos, pero puedo ver un gran cambio donde las mujeres están dirigiendo más.

AP: Idina, ¿qué te pareció volver a ser Elsa?

Menzel: No había dejado de ser Elsa porque había estado viajando y cantando en todo el mundo y cerraría mi show con “Let It Go” ahora. Es la canción más grande que tenía en mi repertorio. Es la primera vez que tengo una especie de canción de éxito. Siendo de Broadway, tienes canciones que la gente conoce y ama, pero no son necesariamente “éxitos”. Cantando en diferentes idiomas en todo el mundo y siendo este un conducto para los niños en mi audiencia. No solo niños, en realidad. A un amplio grupo demográfico de personas realmente les gusta la canción, lo admitan o no. (risas)

AP: ¿Has cantado “Let it Go” en otros idiomas?

Menzel: Yo puedo hacer en japonés. Una vez probé holandés, lo cual fue horrible. Lo escribí fonéticamente y probablemente nunca me volverán a tener allí. Pero al menos lo intenté.

AP: Se necesitaron algunas búsquedas en el alma para iniciar planes para una secuela. ¿Qué lo inició?

Lee: No estábamos pensando en una secuela en absoluto. Aproximadamente un año después del estreno de la película, nuestro productor Peter Del Vecho había estado viajando y regresó con mensajes de todo el mundo. Estaba tratando de entender de qué se trataba Elsa y “Let it Go”. La respuesta fue que ella está liberando a las personas que sienten mucha presión, a las personas que se sienten incomprendidas, alguien que lleva nuestro dolor y nos libera. Y cada uno de ellos preguntó: ¿Por qué ella tiene poderes? Chris y yo nos miramos y dijimos: “Todavía hay más de esta historia”.

P: ¿Qué deben esperar los fanáticos en Frozen 2?

Lee: Al final del día, esta película todavía trata sobre dos hermanas. La vida te lanza bolas curvas después de Happily Ever After: cómo te las arreglas y una familia que lucha por mantenerse unida. Todos están cambiando, ¡incluso Olaf!

Menzel: Elsa y Anna se empujan mutuamente y se hacen elevar a nuevos niveles. Evolucionan y a través de este viaje se convierten en las mujeres más hermosas que pueden ser. Ambos se encuentran a sí mismos.