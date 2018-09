Fue un error abstener mi voto, debÃ­ votar a favor desde el principio: Rocha Moya

Licencia otorgada a Manuel Velasco

Fue un error abstener mi voto, debí votar a favor desde el principio: Rocha Moya

El Senador Sinaloense señaló que no tenían razones para negarle la licencia al Gobernador de Chiapas, ya que es un derecho que él tiene

Antonio Olazábal

Como un error calificó Rubén Rocha Moya el haber abstenido su voto respecto a otorgarle la licencia al Gobernador de Chiapas, explicó que debió de votar a favor desde el comienzo, ya que es un derecho que todos los senadores tienen.

El martes Manuel Velasco solicitó licencia para separarse de su cargo de Senador y volver a la Gobernatura de Chiapas, en una primera votación se le negó la licencia al mandatario estatal por el Partido Verde en Chiapas, sin embargo, horas después en una nueva votación, los senadores de Morena al ser mayoría determinaron otorgarle la licencia.

Rocha Moya sostuvo que se le dio la licencia debido a que todos los senadores pueden solicitarla, y que los mismos integrantes del Senado de Morena, en su momento lo harán, como es en el caso de Alfonso Durazo, que va a la Secretaría de Seguridad Pública y Olga Sánchez Cordero, quien sería la próxima Secretaria de Gobernación, por lo que calificó su primer voto donde se abstuvo como un error.

Defienden Rocha, Castro y Zamora licencia a Manuel Velasco

“No teníamos razones para negarle su licencia porque es un derecho que él tiene, que tengo yo, es un error y anótalo ahí (le dice al reportero) es un error lo primero que ocurrió, te lo admito, por qué, porque a mí no me interesa si me sacan o me quitan, es un error por ejemplo, que yo me haya abstenido, debí haber votado a favor desde el primer momento”, aseveró.

“Mis compañeros, Sánchez Cordero, Víctor Castro, Alfonso Durazo, van a pedir licencia para irse a ocupar y les voy a dar el voto, un Senador de Durango solicitó licencia para regresarse a ser Presidente municipal de Durango y le dimos”, puntualizó.

Para Rocha Moya se está involucrando el quehacer como Gobernador de Manuel Velasco, con las facultades que tiene el Senado, sin embargo el morenista señaló que ellos no son quienes deben juzgar al mandatario chiapaneco.

“Lo que pasa que entró en una polémica, se confundió entre lo que era un procedimiento prácticamente de trámite, con entrar al fondo de quién era o qué hizo en Chiapas el Gobernador”, opinó.

-Le faltaron asesores Senador

“Es que yo no lo tengo todavía, estoy sólo, me fallé yo sólo, pues eso es lo que quieren pasar ahí, digan, “Le falló al Senador”...porque ahora ante las redes, es un Big Brother, qué voy a venir aquí a componerle las cosas, ya saben ustedes que primero voté en abstención, ¿Y qué les digo? Que no debí haber votado en abstención, corregí hasta la segunda oportunidad y si no hubiera tenido la segunda oportunidad me hubiera quedado en el error”, explicó.

“El Senado no es juzgador, al Senado un Senador le pidió licencia y como tiene derecho nosotros se la otorgamos, si hay causas que perseguir en contra de él, que lo persiga la autoridad correspondiente, no es asunto del Senado”, agregó.