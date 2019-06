Fue un error de MÃ©xico aceptar demandas de un matÃ³n como Trump: ex embajadora Jacobson

Fue un error de México aceptar demandas de un matón como Trump: ex embajadora Jacobson

Roberta S. Jacobson hizo un balance del reciente acuerdo entre los gobiernos de EU y México sobre migración

Noroeste / Redacción

20/06/2019 | 11:49 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador “va a encontrar que no se puede conciliar y aceptar siempre las demandas de un matón como Trump”, aseguró Roberta S. Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, quien permaneció dos años en dicho cargo, al que fue nominada por el ex presidente Barack Obama.

En entrevista con el medio británico BBC, Jacobson hizo un balance del reciente acuerdo entre los gobiernos de EU y México sobre migración para evitar que el mandatario estadounidense, Donald Trump, imponga aranceles a productos mexicanos.

La diplomática estadounidense señaló que del lado mexicano “les parece como un éxito porque por lo menos no tienen aranceles por 90 días. Tienen que implementar más o menos lo que ellos ya han comprometido. Claro que hay más efectivos en la frontera sur [de México] de la Guardia Nacional”.

“Y está aumentando el programa de protección de migrantes, ampliado desde tres ciudades en la frontera a toda la frontera. Estos no son cambios que no sean reales, pero no son algo totalmente nuevo”, indicó Jacobson, quien, sin embargo, aseguró que: “Fue un error por parte del gobierno de México aceptar todo esto, sin pensar exactamente cómo finalizar ese proceso”.

La diplomática estadounidense auguró que así como López Obrador ha encontrado que el “amor y paz” como política doméstica sobre migración no funciona infinitamente, “también va a encontrar que no se puede conciliar y aceptar siempre las demandas de un matón como Trump”.

“En algún momento el Presidente López Obrador tendrá que decidir si quiere continuar con ‘amor y paz’, o si necesita confrontarlo, porque tiene sus propios problemas en México con este tipo de políticas”, abundó la ex embajadora, quien dijo, además, que no ve recursos suficientes en los estados del norte mexicano para alimentar, dar vivienda o empleos a los migrantes que esperan entrar a EU.

“Si vemos las cifras que ha mencionado el canciller [Marcelo Ebrard Casaubón] en el momento en que estaban escribiendo ese acuerdo, tenían entre 8 mil y 10 mil migrantes esperando en México. Después de una semana hay gente que dice que la cifra es como 20 mil personas. No sé exactamente, pero está creciendo la cifra de personas que tienen que esperar en México”, señaló Jacobson.

Asimismo, la ex embajadora estadounidense no ve factible la posibilidad de frenar o parar el flujo de migrantes con la fuerza. “La única forma de afectar la migración de una manera permanente es cambiar las raíces del problema: la pobreza, la situación en el campo en esos países, y la seguridad”, afirmó.

Después de que este martes Donald Trump lanzó formalmente su campaña de reelección en 2020, Jacobson opinó que un nuevo mandato de cuatro años “sería muy dañoso para las relaciones porque siempre está utilizando los palos y no los incentivos”.

“La política aquí me parece que es solamente de amenazas, la posibilidad del uso de la fuerza en Venezuela, o aranceles en una guerra comercial, o sacar asistencia a América Central. No es una política de relación positiva”, insistió la diplomática estadounidense.

La también ex funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, se desempeñó como Secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental. El ex presidente Barack Obama nominó a Jacobson al cargo en 2015, pero por diferencias partidistas en el Congreso, tuvieron que pasar once meses antes de que fuera confirmada. Renunció a dicho cargo el 1 de marzo del 2018.