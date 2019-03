Fue un error mío: Estrada sobre arranque de cruce seguro en primaria de Culiacán

El Alcalde reconoce que no se informó a fondo de este proyecto que se realizó con un recurso internacional, y que confió en lo que le dijo el Implan; al equivocarse ellos, se equivocó él, justifica

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Fue un error del Alcalde el inicio de la obra de cruce seguro que se estaba llevando a cabo en la primaria Ángel Flores, ya que no conocía a fondo el proyecto, y se confió en lo que le informó el Instituto Municipal de Planeación Urbana.

Jesús Estrada Ferreiro afirmó que la obra ya se suspendió, dado que invadía la Avenida Álvaro Obregón, lo que ocasionaba un tráfico lento.

El mandatario culiacanense aseguró que el detener la obra no afectará en un futuro al Municipio para captar proyectos internacionales, como lo es el que estaba en proceso.

“Yo fui a ver cómo estaba, y tienen razón, está causando muchos problemas... (afectación para el futuro con la suspensión) no, no lo hay, porque todos cometemos errores, ahí fue un error mío, el no haberme metido a fondo de esto, yo confié en lo que el Implan me estaba informando, es una de las causas por las cuales hay que hacer cambios”, señaló.

“Si yo tengo una dependencia que me tiene que hacer un proyecto o una información, y la hacen mal, o se equivocaron, pues yo me equivoco junto con ellos, yo firmé, estuve de acuerdo con eso, pero hoy me doy cuenta que estaba causando problemas; además, si va a pasar por ahí el metrobús, en un carril confinado, a contra flujo, pues obviamente no va a ser suficiente”, detalló.

Estrada Ferreiro explicó que a pesar de la suspensión del proyecto en la primaria, habrá cambios en la logística para evitar que haya accidentes; pero reconoció que lo invertido en el cruce seguro fue dinero perdido.

“Nos vamos a reunir la semana que entra los maestros, los padres de familia y el Secretario de Educación Pública, para acordar que esa escuela va a tener su entrada y salida por tres partes, por las dos calles laterales y por la de atrás, ya no por enfrente, con o sin remodelación de la calle Obregón, es un peligro para los niños que salgan por enfrente”.

¿El recurso gastado para ello qué va a pasar con él?

Pues ya se gastó ahí.

¿Se perdió ese dinero?

Prácticamente sí... No tengo la cantidad, en total se hablaba de 5 millones, pero estamos hablando de esa escuela, de otra escuela, de otra colonia, y la Sócrates.

¿Los otros proyectos van a continuar?

Se suspenden por lo pronto. Todos, hasta en tanto revise yo personalmente los proyectos y me asesoren los expertos en esto, porque yo no soy experto, tengo sentido común nada más.