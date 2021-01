Fue una patrulla municipal clonada la que privó de su libertad a Javier Ernesto: Alcalde de Culiacán

Jesús Estrada Ferreiro llamó a la Fiscalía esclarecer la desaparición del adolescente que fue 'levantado' el pasado 8 de diciembre a mano de supuestos elementos de la Policía Municipal

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ La patrulla de la Policía Municipal con la que supuestamente privaron de su libertad a Javier Ernesto Vélez Pulido el pasado 8 de diciembre del 2020 en la Colonia Adolfo López Mateos era clonada, afirmó Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán.

Al cuestionarlo sobre la desaparición del adolescente, el Presidente Municipal aseveró que de acuerdo a reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, la patrulla con número 0138 que fue la que “levantó” y se llevó al joven no era perteneciente de la corporación.

“La patrulla según informes que tengo de la Secretaría de Seguridad Pública, de Guinto Marmolejo, es que no nos corresponde a nosotros, debe ser una patrulla clonada, o algo similar, como hay tantas en todo el Estado de Sinaloa, pero pues esto no está en mis manos resolverlo”, indicó.

El pasado 22 de enero familiares y activistas se manifestaron en las afueras del Ayuntamiento de Culiacán para exigir a la Comuna dé respuestas por la desaparición del joven a manos de supuestos policías municipales.

Al preguntarle al Alcalde sobre si hay algún avance para dar con el paradero Ernesto, argumentó que ese era un tema de la Fiscalía General del Estado.

"El tema de los desaparecidos le corresponde a la Fiscalía del Estado, ustedes lo saben perfectamente bien, deberían de entrevistar al Fiscal, para que él les informe qué es lo que está pasando ahí, nosotros no tenemos información, y si la tuviéramos no podemos dársela, la carpeta de información no podemos tener acceso a ella”, mencionó.

El morenista señaló que por parte de su administración proporcionarán toda la información necesaria para dar con el paradero del adolescente, pero reiteró que quien tiene que esclarecer la desaparición, es la Fiscalía.

“Tiene instrucciones el Secretario (Guinto Marmolejo) de proporcionar toda la información que le soliciten Derechos Humanos y la Fiscalía, no omitir nada absolutamente, salvo aquello que por ley no deba decirse o informarse, pero la Fiscalía todo lo que les pidan tienen que dárselo y por supuesto que queremos, yo personalmente quiero que esto se esclarezca”.