Fueron 10 minutos de un desconcierto de nosotros: Juan Francisco Palencia

El director técnico del Mazatlán FC considera que falló la contundencia de su equipo

Carlos Robles

CIUDAD DE MÉXICO._ Con sentimientos encontrados se quedó el director técnico del Mazatlán FC, Juan Francisco Palencia, ante la reciente derrota obtenida por marcador de 3-1 ante las Águilas del América, como visitante, en la jornada 8 del Guard1anes 2020 de la Liga MX.

Durante rueda de prensa, Juan Francisco Palencia expresó estar desanimado por la abultada derrota obtenida ante el conjunto de Coapa, donde a pesar de haberse visto superiores en el campo, terminaron sometidos ante la falta de resolución en la ofensiva.

“Fueron 10 minutos de un desconcierto de nosotros, de errores que no se debieron haber cometido. El equipo no se cayó, el primer tiempo tuvimos muchas ocasiones de gol, no las concretamos, desafortunadamente, no estuvimos muy atinados.

“Después del tercer gol, el equipo siguió insistiendo, siguió provocando jugadas de gol, con centros, disparos, creo que el equipo simplemente no estuvo atinado y América concretó las ocasiones de gol y eso marcó la diferencia”.

Sin embargo, el estratega del puerto declaró que el equipo se vio bien en gran parte del encuentro, sobre todo en la primera mitad, donde se crearon ocasiones de gol y se tuvo una mayor posesión del balón.

“Tuvimos una buena circulación de pelota, creando ocasiones de gol, creando, la verdad que muchos problemas para América, creo que los presionamos bastante bien, fuimos muy intensos a la hora de presionar”.

En lo que respecta al error cometido por el centrocampista Aldo Rocha y el arquero Miguel Ángel Fraga, en el que cayó el autogol, Palencia expresó que fue una equivocación en la posición de los jugadores.

“Rocha es una persona bastante fuerte mentalmente, fue un error posicional el que tuvimos, el arquero no debería de estar ahí donde estaba. Pero él en ningún momento se cayó, siguió adelante con las consignas que tenía”.

Por otro lado, Juan Francisco expresó sentirse satisfecho por el desempeño que dejó su equipo dentro del terreno de juego, pero que al final, fue la contundencia frente al arco rival lo que marcó la diferencia del marcador final.

“Me atrevo a decir que tal vez tuvimos más ocasiones de gol claras, lamentablemente a la hora de ser contundentes, nosotros no lo fuimos y América lo fue, esa fue la diferencia del partido”.