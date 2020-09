Fueron a tirarle al patio de su casa químicos y lo protegimos, confirma AMLO sobre amenazas a Víctor Toledo

Hay intereses creados, hay gente que está inconforme, molesta, que no le gusta lo que hacemos, tiene todo su derecho a expresarse, lo que no debe de hacerse es recurrir a la violencia, amenazar a nadie

Noroeste / Redacción

04/09/2020 | 09:19 AM

El Presidente Andrés Manel López Obrador confirmó este viernes que la renuncia de Víctor Víctor Manuel Toledo Manzur al gabinete se debió a las amenazas que recibió en su domicilio particular.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal aseveró que a excepción de este caso, prácticamente ningún integrante de su gabinete ha tenido “problemas mayores” en lo referente a amenazas.

"En el caso de Víctor Manuel, sí, fueron a tirarle al patio de su casa químicos, y lo protegimos, es muy incómodo para el que no está acostumbrado a tener protección, pero consideramos que era necesario, se le dio protección, solo es el único caso", confirmó el Mandatario nacional.

"Las otras amenazas, cuando el atentado al jefe de la Policía de la Ciudad de México [Omar Hamid García Harfuch] y ya. Creo que hay una investigación pero no pasó a mayores", afirmó el político tabasqueño, quien detalló que este tipo de amenazas se debe a intereses de personas molestas con su Gobierno.

"Hay intereses creados, hay gente que está inconforme, molesta, que no le gusta lo que hacemos, tiene todo su derecho a expresarse, lo que no debe de hacerse es recurrir a la violencia, amenazar a nadie. Esas cosas no corresponden a una sociedad responsable, madura, pero se dan casos", agregó López Obrador.

ESPOSA DE VÍCTOR MANUEL TOLEDO NIEGA AMENAZAS EN SU CONTRA

Ayer jueves Patricia Moguel Viveros, esposa de Toledo Manzur, desmintió las versiones periodísticas sobre una supuesta irrupción por parte de desconocidos en su domicilio particular, ubicado en Morelia, Michoacán.

A través de una carta enviada al medio digital Aristegui Noticias, Moguel Viveros hace referencia a una nota periodística publicada el 3 de septiembre en el periódico La Jornada, en la que se señala que entre las causas de la renuncia de Toledo Manzur a la SEMARNAT están que hace unos días desconocidos irrumpieron en su casa en Morelia, de la que se llevaron documentos y vaciaron en la azotea costales del herbicida glifosato.

"En primer lugar nadie ha entrado a nuestra casa a robar o sustraer ningún documento. No se depositaron costales de glifosato en la azotea. Lo que apareció hace un par de semanas en el techo de nuestro jardín fue un polvo blanco que hasta la fecha no tenemos confirmación de si efectivamente se trataba del glifosato. No se realizó ninguna prueba química para poder constatar este hecho", señaló en su misiva.

"Es importante también señalar que para acceder a ese techo, se puede hacer por la parte de atrás de nuestra casa lo cual implica que ningún sujeto se introdujo como tal en nuestro hogar", añadió la esposa de Toledo Manzur, quien aclaró, además que el ahora ex titular de la SEMARNAT alertó a las autoridades de la aparición del costal, y que, como consecuencia, se determinó la pertinencia de vigilar la casa y darle seguridad.

Sin embargo, Moguel Viveros consideró importante aclarar, que en ningún momento solicitó a su esposo, que renunciara a la SEMARNAT y mucho menos por motivos relacionados con lo que se menciona en dicha nota periodística, en la cual considera que se están falsificando eventos.

Finalmente, la esposa del ahora ex funcionario federal mencionó que ella es una luchadora social y ambiental ecofeminista. "Y es evidente que una situación de esta naturaleza sólo la ubicamos como debiera ser, tomar algunas medidas precautorias y ya está", abundó Moguel Viveros.

"Considero importante que se aclare esto para no sacar notas que solo confunden, mienten o enturbian un panorama político que a nadie le conviene", concluyó su misiva la esposa del ahora ex titular de la SEMARNAT, respecto a la nota publicada en el diario La Jornada.

Toledo Manzur explicó el 2 de septiembre que renunció a la titularidad de la SEMARNAT, por "cuatro elementos que se conjugaron": su avanzada edad (casi 75 años), una cardiopatía de más de una década, la "amenaza de la pandemia" y "una alta conflictividad social y ambiental que se debe enfrentar" desde la institución que presidía.

Sin embargo, el ex funcionario federal no reveló en el video que difundió el presidente López Obrador en sus cuentas de las redes sociales, es que otra causa de su renuncia a la SEMARNAT fue que hace unos días sujetos desconocidos irrumpieron en su domicilio particular ubicado en Morelia, de donde se llevaron documentos y vaciaron en la azotea costales del herbicida glifosato.

Según lo difundió este jueves el diario La Jornada, basada en fuentes oficiales de la SEMARNAT, Toledo Manzur reunió una semana antes a su equipo de colaboradores, para contarles lo ocurrido e ir anticipando sus razones para salir de la institución federal.

"No quiso que se supiera, pero dijo que él y toda su familia estaban muy asustados, que su esposa le dijo que no valía la pena arriesgar la vida o deteriorar más su salud, mencionó una de las fuentes. Toledo Manzur denunció el ingreso a su casa ante el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo [Montaño], quien le asignó dos miembros de la Guardia Nacional como escoltas", agregó el citado rotativo.

"[...] pero el funcionario ya no se sentía cómodo ante la evidencia de lo vulnerable de su seguridad personal y familiar, indicaron las fuentes. A todo esto se suman sus problemas de salud. Ayer se buscó al ecólogo para consultarle sobre el tema, pero no hubo respuesta", indicó La Jornada.

El diario recordó que el glifosato es una sustancia activa de agroquímicos para eliminar maleza en los cultivos, sobre la cual Toledo Manzur planteó eliminar su uso, por lo que desde 2019 la SEMARNAT suspendió las importaciones y previó su eliminación gradual para 2024, ya que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un probable cancerígeno.

Desde noviembre del año pasado al menos 60 permisos de importación de glifosato han sido negados, luego de que durante casi tres décadas la compra en el extranjero de esta sustancia era autorizada sin problema, recordó La Jornada.

"El uso de esta sustancia que rociaron en la casa del ahora ex funcionario fue motivo de confrontación por ejemplo con Bosco de la Vega [Valladolid], presidente del Consejo Nacional Agropecuario, pues el primero sostiene que es cancerígeno y el segundo dice que no es así", insistió el rotativo.

Durante su mensaje de despedida del cargo, y frente al mandatario nacional, Toledo Manzur adelantó que en los próximos días, el presidente López Obrador publicará un decreto con el que se prohibirá la entrada al país del maíz transgénico y el uso de glifosato, así como otros pesticidas.

"No es una despedida, tú estás en una trinchera donde te vamos a estar consultando para tomar decisiones por el bien del país, y en defensa y protección del medio ambiente porque nos vamos a destruir el territorio, no vamos a costa de afectar el medio ambiente y llevar a cabo un crecimiento sin límite", señaló, en su turno, el político tabasqueño.

Horas antes, López Obrador confirmó que Toledo Manzur renunció “por motivos de salud y por estrés” a la titularidad de la SEMARNAT del Gobierno Federal, y en su lugar entrará María Luisa Albores González, quien a su vez dejará la Secretaría del Bienestar.

Mientras que al frente de la Secretaría de Bienestar se quedaría el tabasqueño Javier May Rodríguez, actual subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, que tiene bajo su responsabilidad el programa Sembrando Vida, a través del cual se reparten apoyos económicos a productores de 19 estados del país.

"En efecto presentó su renuncia Víctor Manuel Toledo como Secretario del Medio Ambiente, él es una gente honesta, un profesional de primera, pero está mal de salud [...] Además, la actividad dentro del servicio público produce estrés, antes yo pensaba que el estrés era pues una exquisitez de la pequeña burguesía, pero no, sí existe y no todos estamos hechos para resistir presione", señaló el mandatario nacional.

"Él es una gente, repito, de primer orden, yo diría que el ecologista, ambientalista, más culto del país y consecuente del país", abundó López Obrador, quien señaló que Toledo Manzur regresará a la vida académica como investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Antes yo pensaba que el estrés era pues, una exquisitez de la pequeña burguesía, pero no, si existe, y no todos estamos hechos para resistir presiones", explicó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.