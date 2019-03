Fueron organizadores quienes decidieron cancelar La Kermés MX, dice Químico Benítez

El evento estaba contemplado para realizarse del 18 al 20 de abril, durante la Semana Santa en Mazatlán

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Los organizadores decidieron cancelar el evento musical La Kermés MX, que estaba contemplado realizarse del 18 al 20 de abril, durante la Semana Santa en este puerto, confirmaron autoridades del Ayuntamiento de Mazatlán.

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres manifestó que originalmente los organizadores contemplaban realizar este evento en un terreno en el área de Cerritos, pero como no se cumplía con los requisitos, no se les podía dar seguridad.

“Les dijimos que fuera en un lugar privado, se les hizo caro pagar y no lo hicieron, pues es su bronca, nosotros les dimos las facilidades”, apuntó este sábado.

En dicho evento se contemplaba la presentación de grupos musicales como Los Tucanes de Tijuana, Garibaldi, entre otros.

Por su parte la Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán, Verónica Bátiz, expresó que el permiso para dicho evento estaba completamente otorgado, los organizadores acudieron a la dependencia a su cargo a llevar la documentación correspondiente y al final llevaron el contrato de la nueva sede.

“Y para nosotros fue también tan sorpresivo como para ustedes el hecho de que los organizadores decidieran cancelar el evento, ...eso me confirmó por la mañana (de hoy) uno de los gestores del evento”, añadió Bátiz.

“Por parte del Ayuntamiento sigue abierta la posibilidad de que ellos llevaran a cabo el evento, la decisión es de los promotores”.

Recordó que originalmente los organizadores contemplaban realizar el evento en Cerritos, posteriormente en el Centro de Convenciones, lo que no les convino por los altos costos y finalmente ellos habían informado que iba a ser en la plancha del Sams, sin embargo, nunca lograron concretar esa negociación.

La Oficial Mayor expresó que no tiene las razones por las cuales los promotores de La Kermés MX hayan decidido no llevar a cabo el evento.

“Es una decisión que ellos tomaron, al parecer decidieron llevar el evento a Guadalajara”, añadió Bátiz.

Por su parte el Director de Desarrollo Económico del Municipio de Mazatlán, David González Torrentera, manifestó también por separado que actualmente se está llevando a cabo el Festival de la Cerveza, BierFest Mazatlán 2019, en el Centro de Convenciones, con lo que queda claro que cuando las cosas se hacen bien los resultados son los que se están viendo.

“¿Qué pasó con este evento de La Kermés?, se empezaron a promocionar, se empezaron a hacer todo sin antes haber hecho el tema tan sencillo de haber ido a solicitar los permisos, a solicitar la viabilidad de la adjudicación, y bueno el Presidente fue muy claro, hubo un evento que presentó mucho antes la solicitud de un evento en esa zona”, continuó González Torrentera.

“Entonces por motivo de seguridad no se podía tener en el mismo lugar dos eventos de esa magnitud, por lo que se les sugirió cambiar de sede, bueno, si ellos ya no quisieron hacerlo o no pudieron hacerlo no es un tema competencia del Municipio”.

El entrevistado reiteró lo que como Municipio se tiene es muy claro y el Presidente Municipal lo ha reiterado, siempre es velar porque los intereses de la ciudadanía se protejan, porque la seguridad de la ciudadanía se proteja, porque se respete el estado de Derecho y porque se respeten las reglas y la normatividad.

Se necesita que se hagan eventos pero que se cumpla con los trámites correspondientes, expresó el entrevistado.