Fueron policías de Ahome, clama madre de desaparecidos

Anuncian localización e identificación de tres personas desaparecidas en 2015; sostienen acusación contra policías municipales y omisiones en la investigación

Carlos Bojórquez

La asociación civil IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos anunció que han sido localizados e identificados los restos de tres personas víctimas de desaparición forzada en Los Mochis, y sostuvo su acusación contra elementos de la Policía Municipal de Ahome.

En una rueda de prensa, desde la Ciudad de México, se informó que en agosto fueron localizados los restos de David Mendoza Marín, Alfredo Elías Marín Bustos y Margarita Marín Yan, en fosas clandestinas ubicadas en las inmediaciones de la comunidad Las Grullas, por el colectivo Rastreadoras por la Paz.

Tras el hallazgo se habría determinado que fueron asesinados con disparos a la cabeza, y los restos fueron entregados a sus familiares el 29 de enero.

Guillermo Naranjo, coordinador del área jurídica de IDHEAS, indicó que durante el acompañamiento del caso advirtieron la actualización de diversos factores que obstaculizan la búsqueda de personas desaparecidas y la procuración e impartición de justicia, y fomentan la impunidad.

"Hemos encontrado un patrón sistemático, donde de 2013 a 2016 han ocurrido al menos 11 desapariciones forzadas atribuidas a elementos de Tránsito Municipal de Ahome. Sin embargo, las autoridades se han negado a investigar de manera adecuada, incluso han intentado clasificar estas desapariciones forzadas como privación ilegal de la libertad, a efecto de que no se visibilice la situación", declaró.

"Existe una renuencia de la Fiscalía estatal de investigar este tipo de delitos, incluso, hemos señalado con suma preocupación la posible existencia de un patrón de crímenes de lesa humanidad. Con tristeza, estamos encontrando que en Ahome, Sinaloa, existen estos elementos y han sido tolerados por el gobierno de Mario López Valdez, y el gobierno de Quirino Ordaz Coppel sigue tolerando a estos, al no investigar y no acercarse a las víctimas", agregó.

David, Alfredo y Margarita, originarios de Ciudad Juárez y de ascendencia gitana, desaparecieron el 21 de julio de 2015, luego de haber sido detenidos por policías municipales en Los Mochis.

"Existen indicios para sostener que los altos mandos de estos policías permitían a sus subordinados efectuar estas detenciones, y se veían respaldados por la inacción del Gobierno federal y estatal", dijo.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió las acciones urgentes 157/2015, 158/2015 y 159/2015, en las que instaba al Gobierno Federal a adoptar todas las medidas investigativas que sean necesarias para ubicar y localizar a los tres jóvenes; y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la resolución 29/2016 sobre medidas cautelares otorgadas a los desaparecidos y sus familiares.

El abogado Guillermo Naranjo señaló que las autoridades federales y estatales hicieron oídos sordos a las peticiones y requerimientos de los organismos internacionales, y reveló que los policías siguen dados de alta en la corporación.

Carola Marín Yan, madre de David, habló sobre el viacrucis en que se convirtió su vida a partir del 21 de julio de 2015.

"Ellos desaparecieron el 21 de julio, y fue la Policía Municipal. Fuimos ese día a la Municipal para preguntar, porque hubo una queja, dijeron que no había reporte, que no estaban mis hijos. Fuimos a la instancia de PGR, y nos dijeron que no los habían llevado ahí y que no había indicios de que hubieran agarrado a algunos muchachos. Fuimos a la Procuraduría del Estado, y no me quisieron agarrar mi denuncia. Así que los buscamos, pedimos a las autoridades que nos ayuden a encontrarlos, porque fue la Policía quien los agarró, pero no me hicieron caso, no me ayudaron", externó.

Contó que los jóvenes se dedicaban a comprar vehículos viejos, arreglarlos y revenderlos.

Ese día, preguntaron en un domicilio del Fraccionamiento San Rafael si vendían un vehículo estacionado afuera de la vivienda, les dijeron que no y volvieron a abordar su camioneta Astro Van con placas de Baja California para continuar su labor.

Esa misma persona llamó a la Policía para reportar que había unas personas sospechosas con aspecto de españoles, y quería que los investigaran.

Según testimonios, los jóvenes fueron detenidos por la Policía Municipal y subidos a una patrulla, y dos horas más tarde fueron pasados a un automóvil Nissan Versa de color blanco.

"De tanto investigar, nosotros dimos con que había una queja, y dimos con el quejante, y vimos que fueron policías municipales. Conseguimos todas las investigaciones, y gracias a Dios sacamos las órdenes de aprehensión, ¡pero de qué me sirvió!, al tercer día, el Gobierno de Sinaloa les dio vacaciones privilegiadas, y nomás ya me dijeron que andan prófugos", contó la madre de David.

El 15 de abril de 2016 el Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte de Sinaloa dictó orden de aprehensión contra los agentes Álvaro Ricardo Montes Gaxiola, Silvia Abigail Paniagua Jiménez y Nicolás Galaviz Bojórquez.

Carola Marín comentó que una patrulla de la Policía Municipal los estuvo siguiendo todos los días, hasta el día en que fue llamada a una reunión con el entonces procurador del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez.

"Le digo: dígame qué pasó con la orden de aprehensión, porque ya salió, y ustedes me dijeron que nomás sale y los van a agarrar, y me dijiste que no tenga miedo, pero que no le contara al Comandante Chuy Toño. Saliendo de la reunión, el procurador le dio la orden de aprehensión al Comandante Chuy Toño, y yo le digo: ¿cómo le das la orden de aprehensión al Comandante?, si me dijiste que hay una unidad especializada de la Unesa, que va a dar con los policías; y le preguntó si ya dieron con ellos, y me dice: no señora, porque salieron de vacaciones", narró.

La familia de los jóvenes desaparecidos tuvo que salir del municipio de Ahome para salvaguardar su vida, pues acusan que las amenazas aumentaron a tal grado que llegaban comandos armados a su domicilio y exigían frenar la búsqueda.