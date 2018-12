Fui atacada por el hecho de ser mujer: Kate del Castillo

"La ley establece que toda investigación debe mantenerse en secreto, la mía fue la excepción… Fui dañada en mi honor y reputación”, dijo la actriz en su regreso a México

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo)._ Kate del Castillo dijo la noche del jueves que el Estado Mexicano, el encabezado por Enrique Peña Nieto, la persiguió después de su encuentro con Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.

“Fui víctima de persecución por parte del Estado Mexicano. La PGR filtró información a medios. Es un acto ilegal. Hubo un juicio mediático contra mis derechos. Me presentaron como delincuente”, dijo Kate, acompañada de los abogados Federico Mary-Sanson, Alejandro Rojas Pruneda y Humberto Ferro Baranda.

“Se vulneró mi derecho de defensa. Estaba siendo investigada y no pude dar postura sobre la investigación. “Ni mis abogados ni yo hemos tenido acceso a la investigación. Como testigo, no tengo derecho a ello. La PGR simuló mi calidad de testigo cuando era investigada”, añadió.

“La investigación de la PGR se mantuvo abierta, causando daño a mis derechos humanos. Fui atacada por el simple hecho de ser mujer, a los hombres que me acompañaron nunca se les investigó”, señaló.

“Me difamaron. Me causaron y siguen causando afectaciones a mí y a mi familia. La ley establece que toda investigación debe mantenerse en secreto, la mía fue la excepción... Fui dañada en mi honor y reputación. Perjudicaron mis actividades profesionales. No podía volver a mi país por miedo a ser detenida por el Gobierno de México”.

“Generaron cortina que tenía como propósito distraer a los mexicanos de los verdaderos problemas. Me utilizaron como distractor. No cometí ningún delito. Fui víctima de persecución política. El Estado me persiguió y me atacó”, dijo.

Del Castillo deseó suerte a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

“Vine a México para convivir con mi familia, después de varios años de ausencia. Descansar, si es posible, para recargar energías”, afirmó.

La protagonista de La Reina del Sur volvió a México después de más de dos años tras los problemas legales que afrontó por el encuentro que tuvo con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El 6 de diciembre confesó a Efe estar ilusionada por visitar a sus padres y disfrutar de unos días de descanso durante el fin de año.

Aseveró que la decisión de regresar no ha estado motivada por el cambio de Gobierno en México, ahora al mando de Andrés Manuel López Obrador, y remarcó que no necesita “la luz verde de nadie” para entrar a su país.

“El caso está cerrado legalmente, nadie tiene que hacerme ningún favor, no lo necesito porque no he hecho nada malo y no necesito ninguna aprobación de ningún Gobierno”, agregó.

La artista, quien hace poco volvió a la pantalla con la segunda temporada de la serie “Ingobernable”, presentó en Miami su tequila Honor y en un encuentro con la prensa se mostró esperanzada de que la Presidencia de López Obrador pueda lograr que finalmente se respeten los derechos humanos en este su país.