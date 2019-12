â€˜Fui muy malo, pero siempre limpioâ€™; Travieso Arce le atiza a Julio CÃ©sar ChÃ¡vez

BOXEO

‘Fui muy malo, pero siempre limpio’; Travieso Arce le atiza a Julio César Chávez

Ambos pugilistas se volverán a enfrentar en febrero en la ciudad de Hermosillo y han hecho de todo para calentar su cruce

Noroeste / Redacción

31/12/2019 | 12:00 AM

Jorge Travieso Arce volvió a atizarle a Julio César Chávez de cara a la pelea de exhibición que sostendrán en febrero en la ciudad de Hermosillo.

El pugilista se enganchó en las redes sociales con un aficionado que le comentó que Chávez le iba “a quitar lo hablador” en el nuevo encuentro que sostendrán, y enfadado puso por delante el recuerdo de que al César del Boxeo le costó para superar las adicciones.

“El que me retó fue él, yo ando muy tranquilo de vacaciones con mis hijos, salió con la mamada que me va quitar lo malo y lo dientón, y ahora yo soy el hablador. Ya me estoy enfadando, ya estuvo bueno de dejarlo hacer lo que quiera, en Hermosillo lo arreglo”, señaló.

Ya encarrerado también tuvo palabras para un seguidor que le mencionó que Chávez le pondría “una chinga” similar a la que le dio el pasado 24 de noviembre.

“¿Cuál chinga? Sí lo deje ser, pero ya no trae nada. Fue muy grande, la verdad lo reconozco, pero el tiempo no perdona y menos después de todos sus excesos. Como dice él, fui muy malo, pero muy dedicado y siempre limpio”, comentó.