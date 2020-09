Funcionaria del DIF Culiacán que revictimizó a jóvenes asesinadas será asesora de nueva Procuradora

Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, informó que Sylvia Liliana Pimentel Villalobos no tiene un puesto definido, y que va a estar trabajando en el DIF como cualquier persona más, pues es abogada con mucha experiencia

Belem Angulo

CULIACÁN._ Sylvia Liliana Pimentel Villalobos, quien renunció al cargo de Procuradora de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Culiacán después calificar de "ingobernables" a dos adolescentes asesinadas, seguirá en la institución sin puesto definido pero con funciones de asesoría a la actual Procuradora, reveló el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

- ¿Pimentel en qué puesto quedaría?

No, no hay un puesto definido, va a estar trabajando en el DIF como cualquier persona más, pues es abogada con mucha experiencia, todo lo que es jurídico y en lo que puede apoyar.

"Además, no le va a impedir a ella asesorar a la propia Procuradora, porque es su vocación, pero los juicios los va a presentar la Procuradora en los juzgados", explicó el Mandatario municipal.

El martes fue nombrada Carmen Leticia Flores Amezcua como Procuradora, y se informó que Pimentel Villalobos fue reubicada dentro de DIF municipal.

La que fue encargada de representar legalmente a menores de edad que son víctimas de violencia en el municipio, calificó como "ingobernables" a Andrea y Brenda, jovencitas que fueron asesinadas y sus restos carbonizados, localizadas el 2 de septiembre.

"Son adolescentes que ya entran en la problemática con muchachos vagos, que no estudian, y que ambas vienen de familia disfuncional", declaró Pimentel Villalobos, además de revelar información pertinente a la investigación en una entrevista con un medio de comunicación local.

Estos comentarios violan la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, en el artículo 72, fracción VI, en donde se establece que las autoridades estatales y municipales deberán evitar la revictimización, o violación a los derechos humanos de las víctimas.

La situación culminó con la petición y manifestaciones de grupos feministas y de búsqueda para la destitución de la funcionaria, y la renuncia voluntaria de la misma.

"Presentó su renuncia voluntariamente, yo no la iba a aceptar pero como teníamos a la mano a una persona con mucha experiencia, pues va a seguir laborando con nosotros", comentó Estrada Ferreiro.

NO ESTÁ EN MANOS DE GRUPOS FEMINISTAS

Al ser cuestionado sobre si grupos feministas le han enviado un exhorto para el despido definitivo de Pimentel Villalobos del sistema DIF, el primer edil señaló que no lo harán cambiar de opinión.

"No la he recibido y no la voy a recibir porque ya está nombrada, no voy a cambiar de opinión", sostuvo. "No está en su banca esto, es una situación muy seria y muy delicada".