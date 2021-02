Fundación Down de Mazatlán recibe redondeo de Farmacias Moderna

Aplicarán los recursos a una pequeña empresa de pizzas, asegura Patricia Peña de Valdez

Alma Soto

MAZATLÁN._ ¿Usted dijo sí cuando le preguntaban en Farmacias Moderna o Farmacon si quería redondear sus centavos? Pues hoy, la Fundación Down de Mazatlán A.C. podrá emprender nuevos proyectos gracias a esos centavos.

La Fundación Down de Mazatlán recibió un donativo de 264 mil 095 pesos, mismos que aplicará a al proyecto Pizzas Down.

"Este redondeo corresponde a los meses de julio a diciembre de 2020 y será en beneficio de la Fundación Down de Mazatlán, queremos agradecer a nuestra gente de farmacia por el impulso de esta buena labor, y a nuestros clientes que confían que vamos a hacer entrega a una fundación que realmente lo necesita y que hace uno de esto para hacer mejor la vida de las personas necesitadas", informó Magali Lizárraga, jefa de Operaciones del grupo.

Invitó a los clientes a seguir apoyando el redondeo y felicitó a los empleados porque hubo un incremento en los ingresos.

Por su parte, Patricia Peña de Valdez, presidenta de la Fundación Down de Mazatlán A.C; comentó que están satisfechos y motivados por el donativo que recibieron de los clientes a través de las farmacias.

"Somos una asociación civil a favor de las personas con Síndrome de Down, creada hace 30 años ya, y en la cual venimos trabajando día a día para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, pues la asociación la integramos los padres”, indicó.

Peña de Valdez dijo que aplicarán los recursos a abrir una pequeña empresa de pizzas, y de sus ingresos podrán financiar los programas de la Fundación Down de Mazatlán, que atiende a personas con esa condición desde recién nacidos hasta la edad adulta, y a sus padres, con talleres de lectoescritura, terapias, dependiendo de la etapa de cada niño, orientar a padres con niños recién nacidos.

“El objetivo final es que salga a la venta, los muchachos van a contribuir a elaborar el producto reciban una remuneración económica, que se sientan útiles, productivos, que vivan la experiencia de hacer algo con sus manos y recibir algo económico, eso les eleva la autoestima”, expresó Peña de Valdez.

Muchos adultos con Síndrome de Down se quedan en sus casas, porque terminaron la escuela y ya no hacen nada, lamentó, esto se trata de dar oportunidad para quienes ingresen al taller de pizzas, ellos necesitan llenar su vida, no solo de comer, dormir y ver televisión.

Dijo que los programas que se han dejado pendientes, por la pandemia sanitaria de Covid-19, son los talleres en planteles educativos y el taller para padres y maestros que requieren seguirse capacitando para poder dar una mayor calidad de vida y educativa a hijos y alumnos.