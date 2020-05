FundaciÃ³n Unidos lo Logramos, se apasiona por ayudar

Fundación Unidos lo Logramos

Fundación Unidos lo Logramos, se apasiona por ayudar

El grupo juvenil, a través de la Campaña Humandar, lleva alimentos a quienes más lo necesitan; pide el apoyo de la ciudadanía para continuar haciéndolo

Margarita Valdez

Culiacán._ “Culichis, en estos tiempos de reto, lo único que queda es apegarte a tu familia, tirar para adelante y ayudar a los que más lo necesitan. Con su ayuda hemos juntado despensas para familias que sin tu aportación no tendrán que comer... Vamos mostrándole a México que en Sinaloa la gente es solidaria y jala parejo”.

Él es Luis Alfonso Gastélum Inclán, estudiante de la carrera de Ingeniería en Innovación y Desarrollo en el Tec de Monterrey y presidente de la Fundación Unidos lo Logramos, quien la fundó en 2018, después de cumplir su labor en una asociación nacional, sin fines de lucro, y al darse cuenta de que en Culiacán no había proyectos que involucraran a los jóvenes en el altruismo.

Jesús Polanco Cázarez, Nicole Clouthier Saspe, Juana María Castro, Cristóbal Lelevier Scopelitis, José Enrique Rodarte Soto, Juan Fernando Ley Méndez, Daniel Burgueño Madrigal, Fernanda del Bosque Villarreal y Luis Alfonso Gastélum Inclán, algunos de los miembros de FULL.

“Se creó con el fin de canalizar la fuerza y bondad de los jóvenes para atender causas que requieren de atención urgente, hacer que la juventud se apasione por ayudar”, comparte.

Se unen por los que menos tienen

Por la situación que se vive actualmente a nivel mundial, provocada por el Covid-19, pero sobre todo, preocupados por su gente, lanzaron la campaña Humandar, para reunir despensas alimenticias y repartirlas entre quienes más lo necesiten, en coordinación con Cáritas Culiacán.

“Se generó un plan de atención y distribución en el que se repartirán despensas a familias, desde Culiacán hasta Los Mochis, cada determinado tiempo para mantenerlas sanas. Y se tomarán las medidas necesarias de salubridad a la hora de repartirlas”, señala.

A GANAC llevó FULL su apoyo para los niños con cáncer con una donación.

Junto con nutriólogos expertos realizaron un menú que cuenta con los requerimientos necesarios, según la Organización Mundial de la Salud, para que una familia sobreviva durante una semana y consiste en una despensa con valor de 150 pesos, beneficiando hasta hoy a 370 hogares.

“La ayuda consiste en donar en el Moneypool de nuestra página de Instagram @full.mx en el link de nuestra biografía o directamente a la cuenta BanBajio número: 159356611401 o tarjeta: 4210 0300 1153 1774, a nombre de Burgueño Madrigal. Este dinero se utilizará para comprar las despensas en base a dicho menú y repartirlas a través de Cáritas”.

“Existen mil maneras de ayudar, a través de donativo, ayuda física como voluntario, ideas o en localizar grupos que necesiten ayuda. Comuníquense por Whatsapp al 6671 32 1124 ó en nuestras redes sociales en Instagram @full.mx, para cualquier duda sobre como ayudar”, explica.

Los pacientes del Hospital Pediátrico, en diciembre de 2019, recibieron juguetes.

En beneficio de la sociedad

El 80 por ciento de los integrantes de la mesa directiva estudian fuera de la capital sinaloense, por lo que planean sus actividades a través de videoconferencias y grupos, mientras aprovechan sus vacaciones para reunirse físicamente y planear para realizar sus eventos y ejecutarlos de la mejor manera.

Anualmente realizan dos actividades recaudatorias, de las cuales se destina un porcentaje a un proyecto de educación y cultura dirigido a niños de escasos recursos, que consiste en dos macroeventos, uno durante el Día del Niño y el segundo, en vísperas de Navidad.

“En estos eventos se realizan distintas actividades de educación en valores, actividades culturales y recreativas, mientras los niños se divierten. Otro porcentaje, usualmente la mayor parte de lo recaudado, se destina como donación directa a una causa elegida cada año, ya sea en especie o como aportación económica”, indica.

Los integrantes de la fundación participan en las actividades para hacer felices a los pequeños.

Buscan expandir su ayuda

Con poco más de dos años de haber creado FULL, los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, se han aliado a instituciones como GANAC, VIFAC y Cáritas Culiacán, para sus donaciones, de acuerdo a su actividad, y han apoyado a comunidades y grupos de la ciudad y de sus alrededores, preparando ya un plan de expansión para principios de 2021 hacia Los Mochis.

“Primero que nada se elige una causa cada año, nos contactamos con algún grupo o asociación que trabaje con esa causa y se genera un plan de apoyo, ya sea en dinero o en especie, por ejemplo, en 2019 donamos 60 mil pesos a GANAC y al Hospital Pediátrico para la compra de medicamentos para la trata del cáncer infantil”, dice.

Los objetivos para el equipo que trabaja arduamente no terminan ahí, por lo que su deseo como fundación es ser el grupo juvenil con más empuje e impacto en Sinaloa para 2022.

“Nos expandiremos a otros estados de la República, primeramente en Sonora para principios del 2022 y crearemos alianzas con instituciones educativas como el Tec de Monterrey y Universidad TecMilenio, para formar parte de su servicio social y generar un mayor impacto”, añade.

Momentos de alegría viven los chiquitines en los festejos.

Su trabajo y sus resultados son motivos para continuar brindando ayuda, a quienes así lo requieren.

“Realmente ver la cara de los niños en los eventos, la cara de las familias cuando reciben sus donativos y ver cómo en cada evento tenemos más voluntarios dispuestos a ayudar, no tiene precio. Pero no hacemos esto por nuestra satisfacción, trabajamos bajo el lema: “El que no vive para servir, no sirve para vivir”, y hacemos esto porque es nuestra obligación como gente de bien”.

Un día lleno de sorpresas les regalaron a los niños en una de las posadas.

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN

Luis Alfonso Gastélum Inclán, presidente, 22 años

Ana Patricia Gastélum Inclán, vicepresidenta, 19 años

Fernanda del Bosque Villarreal, tesorería, 22 años

Jesús Polanco Cázarez, recaudación, 20 años

Juana María Castro, captación de grupos necesitados, 19 años

Juan Fernando Ley Méndez, captación de grupos necesitados, 21 años

José Enrique Rodarte Soto, imágenes y voluntarios, 21 años

Iván Lazcano Gómez Llanos, eventos, 23 años

Daniel Burgueño Madrigal, publicidad y marketing, 29 años

Cristóbal Lelevier Scopelitis, captación de grupos necesitados, 20 años

Nicole Clouthier Saspe, imágenes y voluntarios, 20 años

Victoria Ramos Silva, recaudación, 18 años

Natalia Esquer Urtusuástegui, eventos, 21 años

¿CÓMO AYUDAR?

La despensa tiene un valor de 150 pesos.

La ayuda consiste en donar en el Moneypool de la página de Instagram @full.mx en el link de la biografía.

Depósitos a la cuenta BanBajio: 159356611401 o tarjeta: 4210 0300 1153 1774, a nombre de Burgueño Madrigal.

