Fundación Vía Familia presenta iniciativas sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos

El organismo pide a los legisladores reconocer los derechos y las obligaciones de los padres, en las leyes en materia educativa

Los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, y que el estado debe asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, pide Ana Laura Hernández Meijueiro, directora de la fundación Vía Familia A.C

Este martes, la titular de la fundación acudió al Congreso de Sinaloa para presentar dos iniciativas, la primera para modificar el artículo cuarto de la Constitución, para agregarle un párrafo a la recién modificación que se acaba de realizar, en el que quede de manera explícita y por escrito un derecho que tienen los padres en la educación de los hijos.

“Esto que pido está amparado en más de tres tratados internacionales de derechos humanos, en los derechos de los niños, y en nuestra propia Constitución, solo que aquí, la nueva modificación que se realizó no quedó de manera explícita”, señaló Hernández Meijueiro.

La segunda, dijo, es una propuesta para la Ley de Educación, de igual forma, adicionando un párrafo, en el que piden que quede de manera explícita al respeto al derecho a los padres de educar a sus hijos, de acuerdo a sus criterios y valores, para en un momento dado, poder objetar sobre algunos contenidos que no sean apropiados para sus hijos.

“Creemos que es asunto importante que el estado es subsidiario de la educación de los hijos, apoya a la escuela, pero en estos momentos somos los padres los que estamos apoyando a la escuela, por lo que considero es vital que los padres retomen esta responsabilidad, si la familia es el fundamento de la sociedad, esto garantizará que tendremos mejores ciudadanos” resaltó.

Hernández Meijueiro criticó la forma en cómo se está impartiendo el tema de la sexualidad en los libros de texto, considerándolo inadecuado, y fuera de la edad.

“Imagina que a una niña de ocho años un maestro le diga que si no quiere tener hijos, tenga relaciones anales, u orales, esto de entrada un niño no lo alcanza a entender, no se atreve a preguntárselo a sus papás, porque es algo que lo desconcierta, por lo que lo busca en Internet, con todos los riesgos que esto implica, adentrándolo al mundo de la pornografía, violencia sexual, entre otros”, consideró.

Subrayó que a esta edad los niños no deberían de estar preocupados por estas situaciones, y que desde el punto de vista psicosexual, a esa edad debe estar más preocupado por aprender y por hacer amigos.

La también psicoterapeuta indicó que meter estas ideas en los niños es empezar a hipersexualizarlos, causando en ellos problemas de ansiedad cuando empieza a ver estos temas en la escuela.

“Como padres tenemos el derecho a pedir que nos incluyan en la formación de este material, incluso que sea hecho por un grupo de especialistas, y lo queremos es que esto quede explícito en la ley”.

En la entrega de las iniciativas, la titular de VÍA Familia fue acompañada de los diputados locales, Elva Margarita Inzunza Valenzuela, y Fernando Mascareño Duarte.

La titular de la fundación pide a los legisladores reconocer los derechos y las obligaciones de los padres, en las leyes en materia educativa, mismas que el día de hoy quiere dejar patentes en las iniciativas que presenta.

“Exhorto al Congreso del Estado de Sinaloa a debatir y encontrar las mejores propuestas para que logremos una educación de excelencia para nuestros hijos, nietos, y generaciones por venir”, pidió Hernández Meijueiro.