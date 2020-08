Fundamental, el acompañamiento a docentes por autoridades educativas: Mexicanos Primero Sinaloa

Por educación a distancia será de vital importancia el apoyo que el sistema educativo le brinde al magisterio de Sinaloa, destacó la organización defensora del derecho a la educación

Belem Angulo

En la nueva cotidianidad que enfrenta el sector educativo sinaloense, será indispensable el acompañamiento que el sistema educativo le otorgue a los docentes en relación con los procesos de aprendizaje a distancia, señaló Gustavo Rojas Ayala, director general de la organización Mexicanos Primero Sinaloa.

"Son los docentes los indicados para la toma de decisiones, pero no si se les deja solos, no si no se les da apoyo, no si no se les da orientación", apuntó.

En un ciclo escolar que inicia en casa, con educación a distancia debido a la pandemia de coronavirus, la Secretaría de Educación estatal ha establecido una estrategia educativa diferenciada, en la que el docente establece las herramientas y formas de enseñanza partiendo de las necesidades y recursos de los grupos.

"El eje rector es el docente, y el docente hace el uso del recurso que más le convenga a su comunidad", señaló Juan Alfonso Mejía López, Secretario de Educación en Sinaloa.

Sin embargo, Rojas Ayala explicó que para esta toma de decisiones debe existir el soporte de toda una estructura conformada por las autoridades educativas locales.

"Los docentes en el sistema educativo no están solos, acompañando a los docentes está siempre la figura directiva por excelencia, que es el director o la directora".

"Sepyc (Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa) tiene toda una estructura concentrada principalmente en la subsecretaría de educación básica, en donde uno encuentra supervisores, jefes de sector, jefes de zona, apoyo técnico, pedagógico, que claramente deberán saber estar a la altura de las necesidades de los docentes. Desde ahí instruyendo que los maestros estén cumpliendo como es el deber ser, que sus responsabilidades educativas estén en tiempo y en forma", dijo.

Advirtió que debido a la complejidad de los procesos de enseñanza, y la naturaleza de la modalidad de clases a distancia, aparecerán diversas necesidades que deberán ser contempladas por las autoridades educativas.

"Alrededor de esto van a surgir muchas necesidades de acompañamiento", comentó.

"Que se vayan diseñando espacios de participación para que los mismos docentes vayan señalando qué ajustes se deben hacer a la estrategia"

SIN ACOMPAÑAMIENTO

De acuerdo a la encuesta #EnseñoEnCasa, aplicada por la organización durante el inicio de clases a distancia en marzo, el 6 por ciento de los docentes afirmó no haber recibido ningún tipo de acompañamiento por parte de sus directivos, mientras que un 29.8 por ciento respondió que el acompañamiento fue regular o poco.

"A pesar de que son eventos extraordinarios, nada justifica que no se garantice derechos tan importantes para niñas, niños y jóvenes del Estado, como lo es el derecho a aprender", comentó Rojas Ayala.

"Nosotros queremos, como organización, dejar invitado a cualquier padre de familia o a cualquier docente que sienta que se le ha dejado solo, que sienta que se le ha vulnerado algún derecho, a que nos ubique. Vayan a nuestras redes sociales y nos escriban, nos hagan saber cuáles son estas situaciones para buscar más información, y si es una problemática que tiene que ser abordada, lógicamente hacer todo lo que esté en nuestro alcance para corregir cualquier problema de esa índole", invitó.