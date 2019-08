Futbolista uruguayo se disculpa por publicar foto en Auschwitz con emoticones festivos por su cumpleaÃ±os

Futbolista uruguayo se disculpa por publicar foto en Auschwitz con emoticones festivos por su cumpleaños

El mismo lunes en el perfil de Instagram del club polaco Korona Kielce —donde ahora juega Zalazar, cedido por el equipo alemán Eintracht Fráncfort— fue publicado un video con la disculpa del deportista

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ El futbolista uruguayo Rodrigo Zalazar se ha disculpado por haber publicado el día de su cumpleaños una foto suya con emoticones festivos junto a la entrada del campo de exterminio de Auschwitz II-Birkenau, que fue construido por la Alemania nazi en territorio polaco.

La imagen en cuestión apareció en la cuenta del deportista en Instagram el 12 de agosto pasado, día en que cumplía 20 años. En la foto, acompañada por tres felices emoticones, Zalazar se encuentra en las vías del tren que descargaba a los prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial.

A raíz de las reacciones en las redes, el deportista eliminó la instantánea de su perfil. El mismo lunes en el perfil de Instagram del club polaco Korona Kielce —donde ahora juega Zalazar, cedido por el equipo alemán Eintracht Fráncfort— fue publicado un video con la disculpa del deportista.

“No fue mi intención insultar a las víctimas del campo de concentración. No sabía exactamente dónde me encontraba cuando estaba haciendo esta foto. Me avergüenzo de mi acto porque sé que ocurrió detrás de esa puerta”, dijo Zalazar en la grabación publicada. Además, el futbolista uruguayo afirmó que planea hacer una donación a una fundación para la memoria de las víctimas de Auschwitz.

