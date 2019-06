Gael García asegura que no le gusta la mariguana

21/06/2019

MÉXICO._Gael García Bernal asegura que no le gusta la mariguana, pero el amparo legal logrado para poder hacer uso de ella fue promovido por ser necesario dada la violencia que su venta genera.

“Es una de las formas de cómo paliar esta emergencia y violencia que generan las drogas. Estamos de acuerdo en el que mucha de esta actividad política de las drogas (su prohibición) ha generado el sentido opuesto a mejorar la salud, la mariguana en sí no ha matado a nadie, la prohibición sí”, dijo el actor, de acuerdo a vanguardia.com.

“Yo como potencial consumidor, puedo hacerlo si no afecto a terceros y diré algo: ni me gusta, ni me pega bien”, agregó.

El actor presentó “Chicuarotes”, nuevo filme como director, que relata la historia de dos jóvenes con deseos se salir de su pueblo, por carencias económicas.

Durante la presentación de la segunda película que dirige, García Bernal fue cuestionado acerca del amparo que obtuvo para el uso de mariguana recreativa, citó milenio.com,

La cinta, que llega a los cines este 27 de junio, narra la historia de Cagalera (Benny Emmanuel) y Moloteco (Gabriel Carbajal), dos adolescentes que buscan desesperadamente alejarse de las circunstancias opresivas en las que viven, camino que los adentra en el mundo criminal de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco.

La productora Marta Núñez Puerto abrió la conferencia y contó que hace tres años leyeron el guión, luego, comenzaron a grabar en dicho poblado, justo después de los sismos de 2017.

Explicó que el título se refiere al gentilicio de quienes viven en San Gregorio.

Gael García mencionó que Chicuarotes muestra la curiosidad de los jóvenes enfrentada contra la sensación de que el futuro no se viene bien por muchas razones.

"Eso es algo que estamos viviendo en este momento; la película es un retrato de un lugar específico, pero es un tema universal al final de cuentas", consideró el cineasta.

"Esta historia es un drama muy fuerte, una tragedia que tiene tintes griegos, pero que está adornada como si fuera un carnaval, hay una comedia constante que está sucediendo. El contexto me atrajo mucho, los personajes, todo San Gregorio".

Mencionó que algún día escribirá el proceso completo de la película, pues empezó hace 10 años cuando el guión de Augusto Mendoza llegó a sus manos, que por cierto cambió mucho en la marcha, conforme se adentraba en el pueblo y los personajes.

"Nos fue atrapando y, de repente, ya era una necesidad contar esta historia", señaló.

"Me siento muy orgulloso de estar aquí presentando este poema abierto entre colaboradores, no paro de sentirme agradecido y contento del trabajo que todos hicieron; siento que a todo lo que apuntamos nos salió y llegamos a los lugares donde queríamos llegar. Ahora la película tiene que galopar por sí sola y encontrarse con el público", indicó.