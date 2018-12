GALA NAVIDEÃ‘A: Celebra la venida del Salvador

GALA NAVIDEÑA: Celebra la venida del Salvador

En medio de una gran producción, con seis agrupaciones artísticas, llega a su aniversario 26 la Gala Navideña del Instituto de Cultura Mazatlán

Héctor Guardado

La dicha de celebrar la llegada del Mesías invade todo el mes de diciembre, las casas se llenan de luces, y adornos, las familias preparan toda la temporada lo que será la más importante cena del año, todo es alegría y deseos de bienestar, la Gala Navideña que se celebra cada año en Mazatlán se suma a las celebraciones que los porteños organizan por la natividad.

Este año fueron seis grupos artísticos los que participaron en la Gala Navideña, entre ellos La Camerata Mazatlán, dirigida por Percival Álvarez y reforzada con músicos invitados; el Coro Ángela Peralta dirigido, por Antonio González y María Murillo; además el Ballet Folclórico del Instituto de Cultura que le puso el sello mexicano a la posada que el Taller de Teatro del Centro Municipal de Arte representó en el escenario.

El toque delicado, etéreo, que elevó la calidad del espectáculo fue la integración de coreografías en puntas de ballet ejecutadas por alumnas de la Escuela Municipal de Ballet y de la Compañía Ballet Clásico de Mazatlán que hicieron una divertida interpretación de Rodolfo el Reno.

El programa estuvo armado de tal forma que contagiara entre el público el espíritu de paz y amor que genera entre los mexicanos el nacimiento del Niño Jesús. Un vídeo que trajo el trineo de Santa a Mazatlán recorrió los lugares emblemáticos del puerto, las imágenes hicieron entrar en el entrañable calor navideño a los asistentes a la Gala navideña.

Continuaron con la divertida pieza del musical “Mame”, “We need a litle Christmas” y “Adestes fideles”, mientras un grupo de bailarinas en puntas de ballet crearon imágenes de un equilibrio estético que enriqueció el momento emotivo.

Una pieza de la película La Misión, con su atmósfera espiritual, fue interpretada por el coro que pasó a “Carol of the bells” y “Rodolfo el reno”, Jorge Echegaray vestido como San Nicolás cantó “Santa is coming tonight”.

Este fue el detonante para que sobre el escenario se organizara una festiva posado presidida por una enorme piñata, un grupo de actores armaron la imagen más tierna de la noche, la Sagrada Familia, rodeada de pastores que el Ballet Folclórico bañó de color y movimiento, mientras un grupo de niños rompían una piñata.

Con esa alegre imagen inició la sección de villancicos mexicanos y españoles, que el Coro Ángela Peralta hizo sonar y el Ballet Folclórico de Cultura se movió a su ritmo: “Por el valle de rosas”, “Vienen cantando”, “Campana sobre campana”, “Peces en el río” y “Está noche”.

“El Niño del tambor” estuvo adornada con una coreografía milimétricamente, ensayada en la que un grupo de soldados tocando el tambor se movieron simétricamente y al unísono por el escenario sorprendiendo a los espectadores con la precisión de sus desplazamientos.

No podía faltar “Noche de paz” y la velada cerró con “Ven a mi casa esta Navidad”, el público eufórico se levanto y de pie aplaudió a los más de 150 artistas, entre músicos, actores, cantantes y bailarines que participaron en una de las tradiciones navideñas mazatlecos, la Gala navideña, que este año cumple 26 años de celebrarse cada diciembre en el Teatro Ángela Peralta.

En el lobby del teatro esperaban a los espectadores una deliciosa merienda de churrros, tamales y ponche, que le dieron un aire de posada a la celebración musical.

GRUPOS PARTICIPANTES

Camerata Mazatlán, dirigida por Percival Álvarez

Coro Ángela Peralta dirigido, por Antonio González y María Murillo

Ballet Folclórico del Instituto de Cultura

Taller de Teatro del Centro Municipal de Arte

Escuela Municipal de Ballet

Compañía Ballet Clásico de Mazatlán

CANTANTES SOLISTAS

Alfredo Torres

Liliana Escobedo

Joaquín Sillero

Jorge Echeagaray

Ángela Rodríguez

Itzel Furichi