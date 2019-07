Premio

Galardona UAS a sus mejores deportistas

Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la UAS, felicitó a los galardonados, y señaló que son un ejemplo para la sociedad sinaloense.

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- La Universidad Autónoma de Sinaloa galardonó a 33 universitarios con el Premio al Mérito Deportivo por su trayectoria en la Casa Rosalina.

En el evento que se llevó a cabo en el salón de rectores, también se entregó un premio post mortem a Pedro Meza López, por su trayectoria deportiva. La mayoría de los premiados estuvieron presente en la ceremonia, sin embargo los que faltaron fue debido a razones deportivas.

"Quiero decirle a los 33 deportistas y entrenadores que son un ejemplo de la tenacidad con que se debe trabajar, que son ejemplo para las nuevas generaciones y que así como hoy tenemos atletas en lo que es el traiatlón, quien tenga duda de qué es, averígüenlo, es una de las pruebas más espantosas (bromea) es una prueba de diversas pruebas, y que no sólo se ocupa una fortaleza física sino mental", compartió.

"El deportista de alto rendimiento es aquel que sale a competir por su universidad, por su país, en eventos nacionales e internacionales, y hoy detrás de cada uno de los entrenadores que han sido reconocidos, hay una historia de esfuerzos, de estudio y mejoramiento técnico-metodológico, pero sobre todo de mucha mística para enseñar y desarrollar a los jóvenes", agregó.

En el evento también se premió a entrenadores, además el galardón se entregó en honor a Jesús Alfredo Cuén Ojeda, quien fue un impulsor en vida del deporte dentro de la Universidad.

"Este evento que lleva por nombre el de Jesús Alfredo Cuén Ojeda, es para reconocer a quien fue funcionario de la Universidad, que impulsó a su manera logró mucho de los aspectos de lo que hoy tiene la universidad como la atención a los deportistas", señaló.

"Hoy comentando las palabras que él decía, júzguenme por mis resultados, no por mis palabras, a distancia muchos de los aspectos que hoy inició, le dio la razón la historia y en otros quedamos cortos y necesitamos seguirlos desarrollando y hoy tenemos deportistas, algunos no presentes que están ya en la universiada en Nápoles, en Italia y otros que por sus compromisos profesionales, como Pedro 'Pedrín' Guevara, que no ha podido estar hoy presente", añadió.