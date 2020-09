Gale Sayers, leyenda de los Bears de Chicago y Salón de la Fama, fallece a los 77 años

CHICAGO._ Gale Sayers, quien dejó su huella como uno de los running backs más completos de la NFL, ha fallecido. Tenía 77 años.

Tal vez uno de los mejores corredores en la historia del futbol americano, el “Cometa de Kansas”, falleció el miércoles, informó el Salón de la Fama.

Familiares de Sayers habían dado a conocer previamente que había sido diagnosticado con demencia. En marzo de 2017, su esposa, Ardythe, atribuyó parte de la culpa a su carrera en el futbol americano.

Sayers era un jugador escurridizo para las defensas de la NFL, esquivándoles como nadie.

Pero su fiel amistad con Brian Piccolo, contada en la película “Brian’s Song” (“La canción de Brian”) le transformó en alguien más que una estrella del deporte.

“Era la pura esencia del jugador de equipo — quieto, discreto y siempre dispuesto en elogiar a un compañero por un bloqueo clave”, dijo el presidente del Salón de la Fama David Baker. “Gale fue un hombre extraordinario que debió sortear muchas adversidades durante su carrera en la NFL y en la vida”.

Thank you for playing your hardest & for the many memories, Gale.

We'll miss you. 🐻⬇️ pic.twitter.com/fUcA9HeDEQ