GLOBOS DE ORO 2020

Gana '1917' como la Mejor Película en los premios Globos de Oro 2020

La cinta dirigida por Sam Mendes obtiene la máxima presea en los premios que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood; Ellen DeGeneres y Tom Hanks reciben una distinción por su contribución al entretenimiento

Leopoldo Medina

"1917" se llevó el premio a mejor película (drama), Joaquin Phoenix ("Joker") a mejor actor protagonista (drama), "Chernobyl" a mejor miniserie o película para televisión y Quentin Tarantino ("Érase una vez en Hollywood") a mejor guión, en la gala considerada la antesala de los Óscar: los premios Globos de Oro.

Estos galardones reconocen a las mejores películas y series de televisión del último año y este domingo se celebró en el hotel The Beverly Hilton de Los Ángeles. En su 77 edición, la ceremonia fue conducida por Ricky Gervais en su quinta vez.

La máxima presea que se otorgó a la película '1917' dirigida por Sam Mendes, es una historia que trata sobre lo más crudo de la Primera Guerra Mundial, en la cual dos jóvenes soldados británicos, Schofield (George MacKay) y Blake (Dean-Charles Chapman) reciben una misión aparentemente imposible. En una carrera contrarreloj, deberán atravesar el territorio enemigo para entregar un mensaje que evitará un mortífero ataque contra cientos de soldados, entre ellos el propio hermano de Blake.

A continuación consulte la lista de los ganadores, junto a sus competidores:

Mejor película:

- El irlandés

- 1917 (ganador)

- Joker

- Historia de un matrimonio

- Los dos papas

Mejor película (comedia o musical):

- Yo soy Dolemite

- Jojo Rabbit

- Puñales por la espalda

- Érase una vez en...Hollywood (ganador)

- Rocketman

Mejor director:

- Bong Joon Ho (Parasite)

- Sam Mendes (1917) (ganador)

- Todd Phillips (Joker)

- Martin Scorsese (El irlandés)

- Quentin Tarantino (Érase una vez en Hollywood)

Mejor actriz protagonista (drama):

- Cynthia Erivo (Harriet)

- Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio)

- Saoirse Ronan (Mujercitas)

- Charlize Theron (Bombshell)

- Renée Zellweger (Judy) (ganadora)

Mejor actor protagonista (drama):

- Christian Bale (Le Mans 66)

- Antonio Banderas (Dolor y Gloria)

- Adam driver (Historia de un matrimonio)

- Joaquin Phoenix (Joker) (ganador)

- Jonathan Pryce (Los dos papas)

Mejor actriz protagonista (comedia o musical):

- Ana de Armas (Puñales por la espalda)

- Awkwafina (The farewell) (ganadora)

- Cate Blanchett (where'd you go, Bernadette)

- Beanie Feldstein (Booksmart)

- Emma Thompson (Late night)

Mejor actor protagonista (comedia o musical):

- Daniel Craig (Puñales por las espalda)

- Roman Griffin Davis (Jojo rabbit)

- Leonardo DiCaprio (Érase una vez en Hollywood)

- Taron Egerton (Rocketman) (ganador)

- Eddie Murphy (Mi nombre es Dolemite)

Mejor actriz de reparto:

- Kathy Bates (Richard Jewell)

- Annette Bening (The Report)

- Laura Dern (Historia de un matrimonio) (ganadora)

- Jennifer Lopez (Hustlers)

- Margot Robbie (Bombshell)

Mejor actor de reparto:

-Tom Hanks (A beautiful day in the neighborhood)

- Anthony Hopkins (Los dos papas)

- Al Pacino (El irlandés)

- Joe Pesci (El irlandés)

- Brad Pitt (Érase una vez en Hollywood) (ganador)

Mejor guión:

- Noah Baumbach (Historia de un matrimonio)

- Bong Joon Ho, Han Jin Won (Parasite)

- Anthony McCarten (Los dos papas)

- Quentin Tarantino (Érase una vez en Hollywood) (ganador)

- Steven Zaillian (El irlandés)

Mejor película de animación:

- Frozen 2

- Cómo entrenar a tu dragón: El mundo oculto

- El Rey León

- Missing Link (ganadora)

- Toy Story 4

Mejor película de lengua extranjera:

- Dolor y Gloria (España)

- The Farewell (EEUU)

- Los Miserables (Francia)

- Parasite (Corea del Sur) (ganadora)

- Retrato de una mujer en llamas (Francia)

Mejor banda sonora original:

- Mujercitas

- Joker (ganadora)

- Historia de un matrimonio

- 1917

- Huérfanos de Brooklyn

Mejor canción original:

- Beautiful Ghost (Cats)

- I'm Gonna Love Me Again (Rocketman) (ganadora)

- Into the unknown (Frozen 2)

- Spirit (El Rey León)

- Stand Up (Harriet)

TELEVISIÓN

Mejor serie de televisión (drama):

- Big Little Lies

- The Crown

- Killing Eve

- The Morning Show

- Succession (ganadora)

Mejor serie de comedia o musical:

- Barry

- Fleabag (ganadora)

- El método Kominsky

- La maravillosa Sra. Maisel

- The Politician

Mejor miniserie o película para televisión:

- Chernobyl (ganadora)

- Catch 22

- Fosse/Verdon

- The Loudest Voice

- Unbelievable

Mejor actriz de serie dramática:

- Jennifer Aniston (The morning show)

- Olivia Colman (The crown) (ganadora)

- Jodie Comer (Killing eve)

- Nicole Kidman (Big little lies)

- Reese Witherspoon (The morning show)

Mejor actor de serie dramática:

- Brian Cox (Succession) (ganador)

- Kit Harington (Juego de Tronos)

- Rami Malek (Mr. Robot)

- Tobias Menzies (The Crown)

- Billy Porter (Pose)

Mejor actriz de televisión (musical o comedia):

- Christina Applegate (Dead to me)

- Rachel Brosnahan (The marvelous Mrs. Maisel)

- Kirsten Dunst (On becoming a god in Central Florida)

- Natasha Lyonne (Russian doll)

- Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) (ganadora)

Mejor actor de televisión (musical o comedia):

- Michael Douglas (El método Kominsky)

- Bill Hader (Barry)

- Ben Platt (The politician)

- Paul Rudd (Living with yourself)

- Ramy Youssef (Ramy) (ganador)

Mejor actriz de reparto en una serie, miniserie o película para televisión:

- Patricia Arquette (The act) (ganadora)

- Helena Bonham Carter (The crown)

- Toni Collette (Unbelievable)

- Meryl Streep (Big little lies)

- Emily Watson (Chernobyl)

Mejor actor de reparto en una serie, miniserie o película para televisión:

- Alan Arkin (El método Kominsky)

- Kieran Culkin (Succession)

- Andrew Scott (Fleabag)

- Stellan Skarsgard (Chernobyl) (ganador)

- Henry Winkler (Barry)

Mejor actriz de miniserie o película para televisión:

- Kaitlyn Dever (Unbelievable)

- Joey King (The act)

- Merritt Wever (Unbelievable)

- Michelle Williams (Fosse/verdon) (ganadora)

Mejor actor de miniserie o película para televisión:

- Christopher Abbott (Catch 22)

- Sacha Baron Cohen (The spy)

- Russell Crowe (The loudest voice) (ganador)

- Jared Harris (Chernobyl)

- Sam Rockwell (Fosse/Verdon)

Mejor actor de miniserie musical o de comedia

Ramy Youssef (Ramy) ganador

PREMIOS ESPECIALES

Ellen DeGeneres recibió el premio 'Carol Burnett'

Al recibir el premio la conductora bromeó al señalar que: ''Al menos ella ya sabía que ganaría algo a diferencia de los demás presentes''.

DeGeneres tiene más de 30 premios Emmy, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un premio Peabody y la Medalla Presidencial de la Libertad.

El Premio Carol Burnett fue creado en 2018 como una forma de honrar la excelencia en televisión. Fue presentado por primera vez en 2019 en los 76th Golden Globe Awards a la actriz, comediante y productora Carol Burnett.

Según el sitio web de los Globos de Oro, el premio es equivalente en TV al Premio Cecil B. DeMille, que se otorga por excelencia en la realización de películas.

Entregan a Tom Hanks el Premio Cecil B. DeMille

El actor fue ovacionado por los invitados a los Globos de Oro, quienes no solo aplaudieron y vitorearon al intérprete, sino también rieron y suspiraron con su sentido discurso.

"Un hombre está bendecido con una familia sentada al frente así", mencionó ante la presencia de su esposa y cinco hijos frente a él.

Tom Hanks se ha convertido en uno de los actores más queridos de Hollywood por varios papeles entrañables, desde Quisiera ser grande hasta Forrest Gump, y ahora su carrera fue reconocida con uno de los más importantes en la industria del cine: el premio Cecil B. DeMille de los Globos de Oro.

El actor fue elogiado por varios personajes cautivadores en películas como Rescatando al soldado Ryan, la saga de Toy Story, y la ganadora del Globo de Oro, Náufrago, para la que perdió 24 kilos para interpretar a un hombre perdido en una isla desierta.

El presidente de la HFPA, Lorenzo Soria, dijo que Hanks cautivó al público con “personajes ricos y alegres”. Agregó que el actor es una fuerza detrás de cámaras como guionista, productor y director.

El premio DeMille es otorgado anualmente a un “individuo que haya tenido un impacto increíble en el mundo del espectáculo”. Entre los galardonados previos destacan Jeff Bridges, Oprah Winfrey, Morgan Freeman, Meryl Streep, Jodie Foster, Barbra Streisand, Sidney Poitier y Lucille Ball.

SALMA HAYEK SE ROBA LAS MIRADAS

La actriz Salma Hayek , quien presentó el premio a mejor actriz de reparto en una miniserie, se robó todas las miradas al posar con vestido verde con blanco con pronunciado escote.