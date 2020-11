Gana Emily Félix Flores el primer lugar en la Feria de Ciencias e Ingenierías

La estudiante de la Preparatoria Hermanos Flores Magón de la UAS ganó con su proyecto “Extracto de Justicia spicigera como tratamiento para la giardiasis”

Antonio Olazábal

Emily Félix Flores, de la Preparatoria Hermanos Flores Magón, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ganó el primer lugar en la Feria de Ciencias e Ingeniería con su proyecto “Extracto de Justicia spicigera como tratamiento para la giardiasis”.

La Casa Rosalina mediante un comunicado detalló que el proyecto de la joven estudiante tiene por objetivo brindar una alternativa natural y de buenos resultados para el combate de la giardiasis a pobladores de la comunidad de Villa Adolfo López Mateos (El Tamarindo).

En la justa organizada por el Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación, la joven de 17 años que cursa el tercer grado de Bachillerato sostuvo que este triunfo la motiva para seguirse preparando, sobre todo para el evento nacional, ATHENEA, cuya fecha está por confirmarse.

“Realmente me da orgullo por mí, por todas las personas que estuvieron participando, porque fueron muchos proyectos y eran ideas muy buenas; sin embargo, las personas que evaluaron, los jueces, pensaron que mi proyecto era competitivo ante todos los demás, obviamente me da mucha alegría, me hace sentir muy orgullosa, igualmente orgullosa de las personas que también participaron, porque como comenté, eran proyectos muy completos, entonces el que hayan elegido el mío para representar a nivel nacional me hace sentir que estoy haciendo las cosas bien y que mi proyecto tiene algo que dejar en la sociedad”, mencionó.

La estudiante de la UAS explicó que decidió participar con este proyecto porque la giardiasis es un mal común en Sinaloa, y ella está en busca de cómo de manera natural poder combatir este parásito.

“Entonces lo que busco es dar una alternativa natural a este parásito o a esta infección, ya que los fármacos que comúnmente se administran pueden presentar efectos secundarios o son muy agresivos con los niños pequeños”, detalló.