FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA

Gana Gian Marco Ciampa el Concurso de Guitarra

Noroeste / Redacción

El italiano Gian Marco Ciampa, originario de Roma, fue el ganador del primer lugar del Concurso Internacional de Guitarra Culiacán 2020 y recibió su premio de manos de Papik Ramírez, director del Instituto Sinaloense de Cultura.

El segundo lugar lo obtuvo Carlos Alberto Viramontes Díaz, de Coahuila, y el tercero fue para Bernardo Rodríguez Espejo, de Xalapa, Veracruz.

En el Teatro Socorro Astol se llevó a cabo la premiación, poco antes de la clausura del Festival Internacional de Guitarra, en un acto al que acudieron además Minerva Solano, del Instituto Municipal de Cultura; Rodolfo Pérez, presidente de la Fundación Cultural de la Guitarra A.C, Heriberto Soberanes, coordinador del concurso, y la guitarrista Petra Poláčková, miembro del jurado.

Participaron en el certamen 9 concursantes provenientes de Costa Rica, Italia y México, y fueron calificados por el jurado, integrado por los guitarristas Petra Poláčková, de República Checa; Simone Iannarelli, de Italia; Heriberto Soberanes y Marco Vinicio Camacho, de la Fundación Cultural de la Guitarra.

El Concurso Internacional de Guitarra es convocado por el Ayuntamiento de Culiacán y está dotado de un premio de 4 mil dólares al primer lugar, además de un concierto con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, la grabación de un disco y una guitarra profesional valuada en 2 mil 500 dólares, tipo Schauffer, fabricada por Guitarras Gavilanes Luthier, cuyo representante Francisco Gavilanes entregó personalmente.

Al segundo lugar se le premió con mil 500 dólares, y al tercero, con 500 dólares. Además, se otorgaron 3 mil pesos a cada uno de los finalistas, que incluyó a Jorge Iduma y Álvaro Miranda.

La clausura

El concierto de clausura estuvo a cargo del Quinteto Orabá, integrado por los guitarristas sinaloenses Heriberto Soberanes, Marco Vinicio Camacho, Rodolfo Pérez Berrelleza, Daniel Camero y Manuel Tanamachi, quienes interpretaron piezas del folclore sinaloenses, mexicano y temas de Los Beatles y de Ennio Morricone, todas con arreglos del maestro Soberanes.

Abrieron con Pieza mexicana No. 1, que incluyó Que me entierren con la banda y Paloma azul, para seguir con Dos piezas mexicanas, Lejos de ti y Scherzino mexicano, de Manuel M. Ponce, y Tres piezas sinaloenses, Los caballos que corrieron, Ingrato dolor y El palo verde.

Quinteto Orabá

Luego, la suite Homenaje a Morricone, que incluyó Playing love, Marcha de Sacco y Vanzetti, El oboe de Gabriel, Por un puñado de dólares, Cinema Paradiso y El bueno, el malo y el feo, para cerrar entre aplausos con Fantasías sobre temas de Los Beatles, con diversos temas de Lennon y McCartney, entre ellas Let it be, Yesterday, Eleanor Rugby.

OTRAS ACTIVIDADES

Durante el festival, se llevó a cabo la presentación editorial de Variaciones sobre un tema de Jean Tisserand de Manuel M. Ponce, por Rodolfo Pérez Berrelleza, y concluyó el Diplomado de Guitarra impartido por Adriano del Sal, así como la fase final del Concurso de Guitarra Culiacán.

EL FESTIVAL

El Festival de Guitarra formó parte del Festival de Primavera 2020 que organiza el Gobierno del Estado a través del Isic, con actividades de enero a junio de este año, y en este festival la Fundación Cultural de la Guitarra A.C., contó con apoyo del Isic y otras instituciones.