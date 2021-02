Gana Juan Manuel Gil el Premio Biblioteca Breve de Seix Barral

Se trata de una novela sobre un regreso a la infancia que ya no es inocente pero no está repleta de maldad

Noroeste / Redacción

El escritor español Juan Manuel Gil fue resultó ganador de la edición número 63 del Premio Biblioteca Breve que entrega la casa editorial Seix Barral, por su novela “Trigo limpio”.

“Esta novela narra con asombrosa agilidad y desde el humor la fascinación por la infancia perdida en un barrio periférico, así como la naturaleza de la fabulación literaria a través de pasadizos que conectan las lecturas que todos llevamos dentro”, declaró el acta leída desde España por la secretaria del jurado Elena Ramírez

Los encargados de revisar los trabajos y dar el fallo fueron la escritora y periodista Olga Merino, la autora Raquel Taranilla, ganadora del año pasado con “Noche y océano”; el también autor Enrique Vila-Matas y el poeta y académico Pere Gimferrer.

La obra ganadora es una falsa novela de detectives ambientada entre la Almería de los años 90 y la actualidad, en donde su protagonista, un narrador sin nombre, comienza investigar sobre un amigo de la infancia desaparecido 25 años atrás. Su finalidad es encontrar material para escribir la novela perfecta, pero, a medida que avanza en su búsqueda se da cuenta de que ni su amigo ni su infancia son como lo recordaban.

“La novela apunta a un tema que a mí también me llama la atención, que son los amigos de la infancia y la curiosidad que se despierta cuando de repente empiezas a investigar sobre qué ha pasado con esas personas que fueron importantes para ti. Me parece que está muy bien contado el universo infantil que no es en absoluto inocente, pero tampoco tiene maldad. Me gusta la verdad que desprende de ello, porque no sabemos cuánto de ello ocurrió en la vida real, pero no importa, porque lo que está contado es desde una honestidad muy interesante”, declaró Raquel Taranilla como ganadora de la edición anterior.

Por su parte, Juan Manuel Gil declaró que cuando decidió escribir Trigo limpio partió del deseo de trasladar al lector su fascinación por la literatura, por los libros que conectan con otros libros, puesto que la literatura en español está llena de esos pasadizos.

"Utilicé los mimbres que a mí siempre me habían encantado en la literatura: el humor, la oralidad, el amor por los libros que están llenos de otros libros y por el poder magnífico que tiene la palabra, que puede iluminar los sitios más oscuros y que en ocasiones puede hacerse de un uso mucho más perverso", dijo el ganador.