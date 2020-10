LITERATURA

Gana la poeta estadounidense Louise Glück el Nobel de Literatura 2020

La poeta es premio Pulitzer en 1993. Las escritoras Maryse Condé y Lyudmila Ulitskaya encabezaban las listas

Noroeste / Redacción

08/10/2020 | 06:17 AM

La poeta Louise Glück (Nueva York, 77 años ) ganó el Premio Nobel de Literatura 2020, anunció la Real Academia de las Ciencias Sueca.

El galardón 133 fue para la autora estadounidense por su inconfundible voz poética, que con una belleza austera, hace universal la existencia individual, destacó la Academia.

Gluck nació en la ciudad de Nueva York y creció en Long Island. Se licenció en 1961 por la George W. Hewlett High School en la ciudad de Hewlett, Nueva York. Posteriormente asistió al Sarah Lawrence College en Yonkers, en Nueva York y a la Universidad de Columbia.

Ganó el Premio Pulitzer de poesía en 1993 por su poemario El Iris Salvaje, difundió elpais.com.

Los dos últimos años han sido turbulentos en Estocolmo. En 2018, la Academia sueca se vio envuelta en un escándalo sexual y de filtraciones de los nombres de los premiados que desembocó en la dimisión de varios de sus miembros y optó por no fallar el galardón y emprender un proceso de reflexión y cambios.

El año pasado, la concesión del galardón a Handke, un autor que había estado en muchas quinielas pero que parecía imposible que ganara por su apoyo al líder Serbio Slodoban Milosevic durante la guerra de Yugoslavia, desató de nuevo las tormentas.

Todos estos antecedentes hacían pensar a muchos que en 2020 el galardón recaerá en una persona de reconocido prestigio y que no suscitara polémica. Aunque en el otoño de 2020 no ha habido ocasión de esparcir rumores o especular sobre quien lo ganará en los pasillos de la Feria de Fráncfort, suspendida por la pandemia, las apuestas, cábalas y rumores no han desaparecido en absoluto.

En la casa de apuestas Ladbrokes la escritora Maryse Condé encabezaba la lista de favoritos seguida muy de cerca por la autora rusa Liudmila Ulítskaya.

A día de hoy, se han entregado 113 premios Nobel de Literatura, 11 de los cuales han ido a parar a manos de escritores en lengua española. De este más de centenar de premios, únicamente 16 han sido para mujeres. La edad media de los ganadores se sitúa en 65 años, siendo Ruyard Kipling el más joven (41 años) y Doris Lessing la mayor (88 años).

OTROS GANADORES

Kazuo Ishiguro (2017, Reino Unido),

Bob Dylan (2016, Estados Unidos),

Svetlana Aleksiévich (2015, Bielorrusia),

Patrick Modiano (2014, Francia),

Alice Munro (2013, Canadá),

Mo Yan (2012, China),

Tomas Transtrmer (2011, Suecia)

Mario Vargas Llosa (2010, Perú).

CÓMO SE ELIGE EL NOBEL DE LITERATURA

La Academia Sueca se ocupa de la selección de los candidatos al Nobel de Literatura y cuenta con 18 miembros. El comité del Nobel de Literatura es el órgano que evalúa las nominaciones y hace sus recomendaciones a la Academia y lo integran cuatro o cinco miembros. El comité es presidido por el profesor Anders Olsson y están los escritores Per Wästberg y Jesper Svenbro, se han sumado tres especialistas externos Mikaela Blomqvist, Rebecka Kärde y Henrik Petersen. El plazo para presentar las nominaciones, que pueden hacer otros premiados, otras academias y profesores, se abre en septiembre y termina el 31 de enero. En abril quedan 15-20 candidatos y en mayo la lista es solo de cinco, seleccionados por el comité. Junio, Julio y agosto se emplea en leer la obra de esos finalistas y en septiembre los miembros de la Academia deliberan y discuten. En octubre se anuncia y en diciembre se entrega.