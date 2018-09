Gana mazatleca Premio Binacional Valladolid a las Letras

Leonor Ramírez será galardonada en la décima quinta entrega del reconocimiento literario; Virginia del Río, de Monterrey, gana el Premio de cuento infantil

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ La mazatleca Leonor Ramírez es la ganadora de la 15 edición del Premio Binacional Valladolid a las Letras, con su novela Voces en el espejo, en el que la escritora se sumerge en la vida de una niña cuya sensibilidad permite a su imaginación explorar formas diferentes de ver la existencia.

Lo anterior lo anunciaron Olga María Enciso, presidenta del Premio Valladolid; Enrique Espinoza Ordóñez, del departamento Editorial; la notaría pública Estela Margarita Arroyo y los miembros del consejo consultivo del premio, Raúl Rico, Juan José Rodríguez y Laura Medina.

Este año, el Premio Valladolid cumple tres lustros; la primera entrega se realizó en el 2004 y lo ganó la escritora mazatleca Aleyda Rojo con su novela Defensa de lo prohibido, desde entonces han sido reconocidas 13 novelas y 14 cuentos.

Este año, el jurado le otorgó el Premio en la categoría de cuento infantil al texto Nuevos cuentos para tiempos nuevos, de la autora regiomontana Virginia del Río Vargas.

El jurado que seleccionó el texto infantil estuvo integrado por Óscar de la Borbolla, José Luis Trueba y Patricia Carrillo.

Del Río Vargas ha participado en otras ocasiones en el Premio Binacional Valladolid a las letras; en el 2011 obtuvo una mención honorífica.

El jurado de novela estuvo conformado por los escritores Laura García, Jaime Meza y Francisco Haghenbeck, quienes destacaron que Voces en el espejo, de Ramírez, posee una prosa madura y cuidada.

“Sus mayores cualidades son la serenidad y el color del lenguaje, con alto dominio del léxico y las normas ortográficas y gramaticales. Logra atrapar al lector, la autora consigue un buen equilibrio entre las distintas emociones familiares en el corazón de una niña que se convierte en mujer”, señalaron en el acta del fallo del jurado.

Raúl Rico mencionó que no es usual que una institución privada, como lo es el Sistema Educativo Valladolid, otorgue un premio de literatura de talla nacional como éste.

“Cuando las instituciones educativas se comprometen con la sociedad en la que radican y se extienden más allá de las aulas, es que entienden la importancia de los procesos artísticos y culturales para la comunidad en donde desarrollan su actividad. El Sistema Valladolid, Maru Enciso, ha hecho un trabajo excepcional porque ha logrado darle transparencia a este premio”, señaló Rico.

Olga María Enciso mencionó que Leonor Ramírez Osuna es la quinta ganadora del premio Binacional Valladolid a las letras originaria de Mazatlán, antes lo ganaron Aleyda Rojo (2004), Manuel Rochín (2005), Mario Hinojos (2008), Luis Gerardo Escobar Magaña (2014) y Leonor Ramírez (2018).

La revisión de esta lista de ganadores elegidos por un jurado profesional evidencia que en Mazatlán existe talento para escribir narrativa pero los escritores no han logrado proyectarse nacional e internacionalmente por falta de formación profesional que les aporte herramientas sólidas que puedan potencializar sus obras.

Leonor Ramírez, autora de Voces en el espejo, dio a conocer que esta novela la escribió en el taller de literatura impartido por el escritor Mario González Suárez.

Previo a novela escrita entre el 2017 y 2018, escribió alrededor de 14 cuentos.

“Siempre he sabido que escribir es lo mío, lo empecé a hacer después de que leí mi primer libro El viejo y el mar, cuando estaba en quinto de primaria, la vida me llevó por otros rumbos profesionales, pero cuando leía algo que me impactaba, que me cambiaba como El último encuentro, de Sandor Marai; Niebla de Unamuno, que me hizo entrar en crisis, El Quijote siempre lo estoy releyendo, intuía que esto es lo mío”, compartió.

EL PREMIO, UNA INYECCIÓN DE ADRENALINA

Ramírez comentó que recientemente tomó un curso de Literatura Hispanoamericana y un taller con Mario González.

"Ganar este premio es como recibir una inyección de adrenalina que me está diciendo que voy bien, que la literatura es un camino que puedo seguir, esto es un comienzo", indicó.

"El jurado, que no tiene nada qué ver conmigo, está dando un juicio favorable sobre mi obra, eso quiere decir que a huevo tengo que seguir escribiendo”.

ENTREGA

El premio va a ser entregado el viernes 21 de septiembre, en la Galería del Teatro Ángela Peralta, a las 19:00 horas.

PREMIOS

Virginia del Río con su Nuevos cuentos para tiempos nuevos, ganó en la categoría de cuento, recibirá 80 mil pesos y un trofeo.

La novela premiada Voces en el espejo obtendrá un cheque por 150 mil pesos y un trofeo.

A LA FIL

Ambos libros serán publicados por Editorial Horson y serán presentados los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, en la Feria del Libro de Guadalajara.