Gana suscriptora de Vistas del Mar automÃ³vil del sorteo Noroeste en MazatlÃ¡n

Gana suscriptora de Vistas del Mar automóvil del sorteo Noroeste en Mazatlán

Belizario Reyes

La suscriptora Martha Lorena Bush Raygoza, vecina de la Colonia Vistas del Mar, en este puerto, fue la ganadora del automóvil del sorteo por el 46 aniversario del Periódico Noroeste, en su plaza de Mazatlán.

Se trata de un vehículo marca Mitsubishi, Mirage, modelo 2020, blanco, cuatro puertas, el mejor en su tipo en el País, se informó en el evento realizado ayer por la tarde en La Gran Plaza para dar a conocer a la persona ganadora del cuarto sorteo de un auto que realiza Editorial Noroeste entre sus suscriptores.

La dinámica de este sorteo fue adivinar la cantidad exacta de pelotitas que contenía una urna o ánfora instalada en este diario para ello o el ganador sería quien más se aproximaba a la cantidad exacta, sin pasarse de esa cifra.

Dando fe de la legalidad del evento, el Notario Público Fernando García Saiz, abrió el sobre donde estaba escrito el número total de pelotitas que contenía la ánfora que fue instalada para ello en los últimos meses en este diario, que fue de 9 mil 833 pelotitas.

Y quien se acercó más a dicha cantidad, de acuerdo con su boleto que entregó previamente en su momento, fue Bush Raygoza, que dijo que fueron 9 mil 831 pelotas.

“Esta dinámica que hacemos ya desde hace cuatro años es un premio a la fidelidad, es para agradecer a los suscriptores el que nos permitan llegar todos los días a sus hogares”, dijo la directora ejecutiva de esta casa editora, Elizabeth Peraza.

Agregó que el crear este tipo de dinámicas permite seguir trabajando todos los días y llevar la mejor de las informaciones, lo que acontece día a día.

“Eso a nosotros nos motiva, nos impulsa a seguir informando, a seguir creciendo y construyendo ciudadanía”, continuó.

Tras darse a conocer el nombre de la persona ganadora del automóvil, el maestro de ceremonias del evento y columnista de este diario, Guillermo Osuna Hi, le realizó una llamada telefónica para informarle de ello, sin embargo, la señora Bush Raygoza se mostró sorprendida y dijo que hasta no ver no creer.

“¿Es verdad?, ¿Es en serio?, ...no sé, hasta no ver no creer”, expresó en la llamada la ganadora del auto.

Será este miércoles a las 10:00 horas en las instalaciones de este diario, cuando se entregue el auto a la ganadora.

La directora ejecutiva de Noroeste manifestó que para dicho sorteo que realizó esta casa editorial se contó con el patrocinio del Centro Internacional de Convenciones, La Gran Plaza, Cimaco y Mitsubishi, entre otros.

La idea es que este sorteo continúe en los próximos años por lo que llamó a los suscriptores a que se sigan suscribiendo para llegar a sus hogares todos los días y con su participación permite a Noroeste hacer este tipo de dinámicas y regresarles un poquito de lo que ellos dan.

Al suscribirse tienen muchos beneficios como el descuento y aprovechar la promoción de aniversario que empieza en septiembre hasta finales de diciembre, así como ofertas, sorteos y dinámicas que se hacen como el regalo de boletos de boletos para el cine, entre otros.

En el evento para dar a conocer a la persona ganadora del automóvil se contó con la participación de alumnas del Centro de Iniciación Artística con danzas árabes.

El evento también fue encabezado por el gerente de La Gran Plaza, Israel Sandoval; Gilberto Jiménez, gerente general de tienda Cimaco, y Noé Sarabia, de Mitsubishi y la gerente de ventas de esa misma empresa, Carolina del Toro, entre otros.

Por parte de Editorial Noroeste también presidieron el evento la directora administrativa Elva Aguirre y el gerente de suscripciones, Arturo Arvizu.