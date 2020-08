GALARDÓN INTERNACIONAL

Gana The Discomfort of Evening (La inquietud de la noche) el Premio Booker Internacional 2020

El prestigiado galardón lo obtiene la escritora holandesa Marieke Lucas Rijneveld, y su libro fue traducido por Michele Hutchison

Blanca Rosa Hernández

Marieke Lucas Rijneveld, de 29 años de edad, nacida en Nieuwendijk, Países Bajos, una de las voces más aclamadas de la literatura holandesa, es ahora la ganadora del International Booker Prize 2020 con su obra The Discomfort of Evening (La inquietud de la noche), la cual aborda cómo las experiencias traumáticas, como los actos violentos o la pérdida de un ser querido, moldean la visión del mundo de cada individuo.

Las ganadoras, la joven escritora Marieke Lucas Rijneveld y la traductora Michele Hutchison, al momento de recibir la noticia, de parte del juez, se mostraron felices y sorprendidas.

"Estoy tan feliz, esto es una sorpresa, gracias...Es un gran honor recibir el premio Booker Internacional por mi primera novela.Solo puedo decir que estoy tan orgullosa como ¡una vaca de siete ubres! Me gustaría agradecer a todos y en particular al jurado de The Booker Prize, a mis editoras Atlas Contact, Faber & Faber y a mi traductora Michele, por todo su apoyo y creer en mí desde el principio", externó Lucas.

"Hay dos palabras que me llevaron hasta aquí. Cuando yo escribí The Discomfort of Evening. Yo tomé un marcador y las escribí sobre la pared sobre mi escritorio: 'sé implacable' y a menudo recuerdo esas palabras. Entonces, escriban, lean, ganen, pierdan, amen, pero sean implacables en lo que hagan".

La autora, que nació en Países Bajos en 1991, dice que no se identifica bajo el género masculino ni femenino; prefiere nombrarse de forma neutra.

La novela con la cual obtuvo el galardón tiene un toque autobiográfico: está inspirada en la muerte de su hermano: cuando Rijneveld tenía tres años, su hermano de 13 fue atropellado por un autobús.La ganadora confesó que empezó a escribirla después de leer Harry Potter y la piedra filosofal de J. K. Rowlin. Fue un libro que le prestaron (en los círculos reformados la fantasía es un género tabú) y para volverlo a leer lo escribió completo en su computadora. Rápidamente se volvió una fanática. Además de escribir, Rijneveld trabaja en una granja.

Entre los finalistas al galardón estaban The Enlightenment of the Greengage Tree, de Shokoofeh Azar; Tyll, de Daniel Kehlmann; The Memory Police, de Yoko Ogawa, y Las aventuras de la China Iron de la argentina Gabriela Cabezón Cámara y la mexicana Fernanda Melchor, autora nacida en Veracruz cuyo libro Temporada de Huracanes, explora cómo el trauma contribuye a la manera de entender el mundo. La obra comienza con el macabro descubrimiento de una mujer asesinada y arrastra al lector a un mundo regido por la pobreza, la violencia, la misoginia y los prejuicios en un pequeño pueblo mexicano, pero para los jueces, finalmente se impuso The Discomfort of Evening.

La organización del International Booker Prize, que premia las mejores obras traducidas de todo el mundo, explicó que entre los elegidos hubo títulos traducidos de cinco idiomas: español, alemán, holandés, farsi y japonés.

Los autores preseleccionados eran de seis países y fueron elegidos entre 124 libros por un panel de cinco jueces, presidido por Ted Hodgkinson, Jefe de Literatura del centro cultural Southbank Centre de Londres, quien subrayó que cada libro fueron "hazañas tremendas de traducción".

"Cada uno de nuestros libros preseleccionados reinventa sin descanso las narraciones recibidas, desde los mitos fundamentales hasta el folclore familiar, que nos sumergen en encuentros incómodos y prolongados con nosotros mismos en un estado de transición", indicó Hodgkinson.

ANTECEDENTES DEL PREMIO

El International Booker Prize, fundado en 2005, se otorga cada año a un libro que se traduce al inglés y se publica en el Reino Unido o Irlanda, mientras el Booker Prize premia a autores en lengua inglesa.Su objetivo es destacar la ficción que se realiza en todo el mundo y promover el trabajo de los traductores, que se reparten, a partes iguales con los autores, las 50 mil libras (unos 56 500 euros/61 mil 390 dólares) con las que está dotado el galardón.El año pasado el premio fue dividido: ganaron Margaret Atwood por The Testaments y Bernardine Evaristo por Girl, Woman, Other.

SOBRE EL LIBRO

La inquietud de la noche es una historia de duelo y la descarnada elección entre superarlo o ceder a él.

Jas habita en esa tierra incierta entre la infancia y la adolescencia cuando pierde a su hermano en un accidente mientras esquía. El dolor del luto se suma a la ya de por sí dura tarea de hacerse adulta y Jas, que se siente abandonada por su familia, se entrega a sus impulsos para sobrevivir. Invoca a su hermano en extraños rituales, se pierde en compulsivos juegos eróticos, se desahoga torturando animales y fantasea con Dios y el otro lado, en una búsqueda de sí misma y de alguien que la rescate.

Es la lucha de una niña por comprender la muerte, nunca nombrada pero presente en cada rincón, porque solo así podrá superarla. Un relato desde dentro de la piel en el que es imposible no sentir cada escalofrío, cada arrebato, cada herida.

Un debut incómodo y hermoso de quien ya es una de las voces más importantes de Holanda. El libro es un bestseller y ganó el ANV Debut Prize.

BUENA CRÍTICA

"Excepcional", Financial Times.

"Bella, tierna y muy convincente". TLS

"Impresionante… Un libro para leer y recordar". The Economist.

"Irresistible". The Guardian

"«La inquietud de la noche ya es el debut más comentado del 2020", Dazed.

"Un oscuro debut", The New York Times.