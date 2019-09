Â¡Gana tu ajuar nupcial en Novias El Evento!

Novias, El Evento

¡Gana tu ajuar nupcial en Novias El Evento!

Cimaco Mazatlán obsequiará un vestido de su Colección 2020 a la ganadora del sorteo exclusivo de la casa departamental que se realizará en la expo organizada por Noroeste

Dantiela Mendoza

Las prendas de diseñador es un anhelo de muchas mujeres, sobre todo cuando se trata del vestido de novia y en la próxima edición de Novias, El Evento, la tienda departamental Cimaco Mazatlán obsequiará un vestido de su Colección 2020.

Este diseño exclusivo será para la novia ganadora del sorteo que Cimaco realizará en la Expo Nupcial organizada por Grupo Editorial Noroeste, a efectuarse el 28 y 29 de septiembre, en el Centro de Convenciones.

“Estamos muy emocionados de que una vez más somos parte de Novias, El Evento y para demostrarlo vamos a ‘echar la casa por la ventana’: le estaremos regalando un vestido de nuestra nueva colección a la novia ganadora”, informó Gilberto Jiménez Sevilla, gerente de Cimaco Mazatlán.

Gilberto Jiménez Sevilla, gerente de Cimaco Mazatlán.

Destacó que, por primera vez, en el desfile de modas de Novias, El Evento, se mostrará anticipadamente una colección y uno de esos vestidos, que se podrán admirar en la pasarela, será de quien gane el sorteo.

En Novias, el Evento, los patrocinadores y Noroeste realizan dos sorteos: uno es de una boda completamente pagada y otro de un vestido nupcial de Cimaco.

“Cada año, Cimaco Mazatlán lleva lo mejor de su departamento de novias a mostrar en el desfile de modas. Este año nos acaba de llegar la Colección 2020 de la marca White One y es lo que estaremos mostrando en la pasarela de Novias, El Evento”.

Uno de esos vestidos, dijo, lo podrá elegir la novia que gane el sorteo exclusivo de Cimaco.

A diferencia de otros años, en que Cimaco regalaba un vestido preseleccionado por la gerencia o que otorgaba un bono de descuento de hasta 10 mil pesos para la compra del ajuar, ahora permitirá que la novia seleccione el vestido que sea de su total agrado.

Cimaco ofrece una amplia variedad de marcas y diseños exclusivos para novias.

“La novia podrá elegir el vestido que más le guste de nuestra Colección White One 2020 y no sé si sepan, pero White One es una marca española de diseños nupciales y sus modelos están cotizados entre los 20 y 30 mil pesos, ya que se trata de prendas de una extraordinaria calidad y gran belleza, prendas que Cimaco tiene en exclusiva para su clientela”.

Zapatillas y todos los accesorios para ese gran día también se encuentran en la trienda departamental.

Además del vestido, Cimaco va a obsequiar otros accesorios esenciales para una boda, como son tiaras, lazos, arras y zapatos, entre otros más que se estarán sorteando durante los desfiles de modas, programados para el sábado 28 y el domingo 29 de septiembre.

La boda de tus sueños inicia en Novias, El Evento. No faltes.