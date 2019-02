PREMIOS GRAMMY 2019

Ganan Luis Miguel y Zoé en los Grammy estadounidenses

Se llevan galardones a Mejor Álbum de Música Regional Mexicana y Mejor Álbum de Rock Alternativo; el Mejor Álbum del Año fue para Golden Hour, de Kacey Musgraves

Blanca Rosa Hernández

Luis Miguel y la banda mexicana de rock Zoé obtuvieron el Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana y en la categoría de Mejor Álbum de Rock Alternativo respectivamente.

Luis Miguel obtuvo el galardón por su disco “México por Siempre”, con el cual consiguió su sexto galardón por parte de la Academia de la Grabación. En 2005, el cantante ganó en la misma categoría por el álbum “México en la Piel”.

La mexicana Ángela Aguilar, quien estaba nominada junto a “El Sol”, pasará a la historia a pesar de no haber obtenido el galardón

por convertirse en la artista más joven en ser nominada al Grammy estadounidense, con tan sólo 15 años.

La joven con una gran tradición musical en su familia –hija de Pepe Aguilar y nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre– compitió en

la categoría de Mejor Álbum Regional Mexicano/Texano con cantantes de la talla de Luis Miguel, Mariachi Sol de México de José Hernández, Aida Cuevas, Calibre 50 y Los Texmaniacs, todos ellos con al menos una nominación en su historial a los prestigiosos premios.

En tanto, Zoé se alzó con el gramófonos dorado por “Aztlán”, su más reciente álbum de estudio. La banda liderada por León Larregui obtuvo su primer Grammy estadounidense.

Lady Gaga, la banda sonora del filme "Black Panther" y la cantante folk Brandi Carlile se llevaron los primeros premios Grammy antes de la transmisión televisiva de la ceremonia, cuya anfitriona fue la cantante de R&B Alicia Keys.

El exitoso tema de Gaga "Shallow" de la película "A Star is Born" recibió el Grammy a mejor canción escrita para medio visual, mientras "Joanne (Where Do You Think You're Going)" ganó el premio a mejor interpretación solista.

Carlile, de 37 años, se llevó a casa tres premios, dos por su sencillo "The Joke" y otro por su álbum "By the Way, I Forgive You".

La banda sonora de la película de súperhéroes "Black Panther" se llevó el premio a mejor banda sonora para medios visuales,

mientras el disco "This is America" de Childish Gambino, sobre la brutalidad policial y el racismo, ganó el galardón al mejor video

musical.

La gran fiesta de la Industria de la Música los premios Grammy 2019 comenzó con la participación de Camil Cabello, JBalvin,

Ricky Martin y el rapero Young Thug cantando "Havana".

La talentosa cantante Alicia Keys fue la encargada de presentar los premios que otorgó la Academia Nacional de Artes y Ciencias

de la Grabación en el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos, en su 61 edición de los Premios Grammy.

Segundo número musical fue cortesía de Miley Cyrus y Shawn Mendes con la canción In my blood'.

Alicia Keys sobre el escenario presentó a Jennifer López, Lady Gaga, Jada Smith y la sorpresa de la noche Michelle Obama, la ex primera dama de Estados Unidos, quien dio un mensaje de empoderamiento y unión.

"La música nos muestra que todo es importante: cada historia dentro de cada voz, cada nota dentro de cada canción", dijo luciendo glamorosa en un traje brillante.

"Ya sea que nos guste el country, el rap o el rock, la música nos ayuda a compartir nuestra dignidad y penas, nuestras esperanzas y alegrías. Nos permite escucharnos".

Después se presentó Kacey Musgraves con 'Rainbow', canción que forma parte de su álbum 'Golden Hour' lanzado en 2018; apareció además Janelle Monáe con 'Make me feel' de su álbum 'Dirty Computer'.

También se escuchó 'Stay' y 'Rockstar', de Post Malone. Se destacó la presencia de los Red Hot Chili Peppers con 'Dark Necessities'.

Dolly Parton fue homenajeada como la 'Persona del Año' y las encargadas de rendir tributo a través de sus canciones fueron Katy Perry, Kacey Musgraves, Miley Cyrus y Maren Morris.

Diana Ross hizo una actuación especial honrando su carrera histórica y sus contribuciones a la música.

Después Lady Gaga acompañada de Mark Ronson hizo lo propio al interpretar la melodía ganadora Shallow.

Travis Scott subió al escenario con'Stop trying to be god', después hizo al público brincar con 'No bystanders'.

Jennifer López actúo con 'Dancing In The Street' y 'Please Mr. Postman', 'Money', 'Do You Love Me' y más. Para acompañarla salen a escena Smokey Robinson, seguido de Alicia Keys para 'Papa Was a Rolling Stone'.

Brandi Carlile, ganadora de tres Grammy interpretó 'The Joke'.

Hubo más presentaciones musicales con Dua Lipa & St. Vincent con 'Masseduction' seguida de 'One Kiss'.

En un momento de la ceremonia se recordó a algunos de los personajes musicales que perdieron la vida en el último año: James Ingram, Roy Clark, Nancy Wilson, Morgana King, Carol Channing, Dennis Edwards, Avicii, Ed King, James Mallinson, Clarence Fountain, Marías Dolores Pradera, DJ Fontana y Aretha Franklin, entre otros.

Fantasia, Andra Day y Yolanda Adams cantaron 'Natural Woman' en el homenaje a Aretha Franklin. Un sencillo lanzado en 1968 y que forma parte del álbum 'Lady Soul'.

Con información de sinembargo.mx

Conoce la lista de ganadores y sus competidores:

MEJOR GRABACIÓN DEL AÑO

Ganó "This is America", de Childish Gambino, Donald Glover & Ludwig Goransson.

Compitieron:

"I like it" - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

"The Joke" - Brandi Carlile

"God's Plan" - Drake, Boi-1Da, Cardo & Young

"Shallow" - Lady Gaga & Bradley Cooper

"All the stars" - Kendrick Lamar & SZA

"Rockstars" - Post Malone Featuring 21 Savage, Louis Bell & Tank God,

"The Middle" - Zedd, Maren Morris & Grey

MEJOR ÁLBUM DEL AÑO

Ganó Golden Hour, de Kacey Musgraves.

Compitieron:

Invasion of Privacy - Cardi B

By the way, I forgive you, - Brandie Carlile;

Scorpion – Drake;

H.E.R. - HER

Berbongs and Bentleys - Post Malone

Dirty Computer - Janelle Monáe

Black Panther - Kendrick Lamar.

MEJOR ÁLBUM COUNTRY

Ganó Golden Hour, de Kacey Musgraves

Compitió con:

Unapologetically - Kelsea Ballerini

Port Saint Joe - Brothers Osborne

Girl going nowhere - Ashley McBryde

From a room: Volume 2 - Chris Stapleton

MEJOR ÁLBUM DE R&B

Gana H.E.R. - H.E.R

Compitió con:

Sex & cigarettes - Toni Braxton

Good things - Leon Bridges

Honestly - Lalah Hathaway

Gumbo Unplugged (live) - PJ Morton.

MEJOR CANCIÓN DEL AÑO

Ganó "This is America", de Childish Gambino

Compitió con:

​"All the stars"

"Boo'd up"

"God's plan"

"In my Blood"

"The Joke"

"The Middle"

"Shallow"

MEJOR ARTISTA NUEVO

Gana Dua Lipa

Compitió con:

Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

MEJOR ÁLBUM POP LATINO

​Ganó Sincera, de Claudia Brant

Compitió con:

Pablo Alborán

Natalia Lafourcade

Carlos Vives

Raquel Sofía

MEJOR SOLO PERFORMANCE

Ganó "Joanne", de Lady Gaga.

Compitió:

"Colors" - Beck

"Havana" - Camila Cabello

"God is a woman" - Ariana Grande

"Better Now" - Post Malone

MEJOR DÚO O GRUPO

Ganan Lady Gaga & Bradley Cooper, con Shallow.

MEJOR POP ÁLBUM

"Sweetener" - Ariana Grande

Compitió con:

"Camila" - Camila Cabello

"Meaning of Life" - Kelly Clarkson

"Shawn Mendes" - Shawn Mendes

"Beautiful Trauma" - P!nk

"Reputation" - Taylor Swift

MEJOR ROCK PERFORMANCE

Ganó "When Bad Does Good", de Chris Cornell

Compitieron:

"Four Out of Five" - Arctic Monkeys

"Made an America" - THE FEVER 333

"Highway Tune" - Greta Van Fleet

"Uncomfortable" - Halestorm

MEJOR RAP PERFORMANCE

Ganó God's Plan, de Drake

Compitió con:

Cardi B

Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake

Anderson .Paak

Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae Lee

MEJOR RAP ÁLBUM

Ganó "Invasion of Privacy", de Cardi B

Compitieron:

"Swiming" - Mac Miller

"Victory Lap" - Nipsey Hussle

"Daytona" - Pusha T

"Astroworld" - Travis Scott

MEJOR ÁLBUM ALTERNATIVO LATINO

Ganó "Aztlán", de Zoé

Compitió con:

"Claroscura" - Aterciopelados

"Coastcity" - COASTCITY

"Encanto Tropical" - Monsieur Periné

"Gourmet" - Orishas

MEJOR CANCIÓN ESCRITA PARA PELÍCULA

Ganó "Shallow" - Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt, songwriters (Lady Gaga & Bradley Cooper)

Para: A Star Is Born

Compitieron:

"All The Stars" - Kendrick Duckworth, Solána Rowe, Alexander William Shuckburgh, Mark Anthony Spears & Anthony Tiffith,

songwriters (Kendrick Lamar & SZA)

Para: "Black Panther"

"Mystery of Lover" - Sufjan Stevens, songwriter (Sufjan Stevens)

Para: "Call Me By Your Name"

"Remember me" - Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez, songwriters (Miguel Featuring Natalia Lafourcade)

Para: "Coco"

"This is me" - Benj Pasek & Justin Paul, songwriters (Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble)

Para: The Greatest Showman

MEJOR DOCUMENTAL O PELÍCULA DE MÚSICA

Ganó "QUINCY" - Quincy Jones

Alan Hicks & Rashida Jones, director de video; Paula DuPré Pesmen,

productora.

Compitieron:

"LIFE IN 12 BARS" - Eric Clapton

Lili Fini Zanuck, director de video; John Battsek, Scooter Weintraub, Larry Yelen & Lili Fini Zanuck, productores.

"WHITNEY" - Whitney Houston

Kevin Macdonald, director de video; Jonathan Chinn, Simon Chinn & Lisa Erspamer, productores.

"ITZHAK" - Itzhak Perlman

Alison Chernick, director de video; Alison Chernick, productora.

"THE KING" - Elvis Presley

Eugene Jarecki, director de video; Christopher Frierson, Georgina Hill, David Kuhn & Christopher St. John, productores.

MEJOR PRODUCTOR DEL AÑO, NO CLÁSICO

Ganó Pharrell Williams

Compitieron:

Boi-1da

Larry Klein

Linda Perry

Kanye West

MEJOR ÁLBUM REGIONAL MEXICANO

Ganó ¡México por siempre!, de Luis Miguel

Compitió con:

"Primero soy mexicana" - Ángela Aguilar

"Mitad y mitad" - Calibre 50

"Totalmente Juan Gabriel Vol. II" - Aida Cuevas

"Cruzando Borders" - Los Texmaniacs

"Leyendas de mi pueblo" - Mariachi Sol de México de José Hernández

PARA SABER

Los premio Grammy son una distinción otorgada desde 1959 por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de

Estados Unidos (The Recording Academy) a los artistas más destacados de la industria musical. Para su edición 61, los premios

Grammy 2019 se llevaron a cabo en el Staples Center de Los Ángeles, en California, este domingo 10 de febrero. Como se

recuerda, la edición anterior se realizó en la ciudad de Nueva York.

PERIODO DE ELECCIÓN

Este reconocimiento a las mejores grabaciones, composiciones y artistas, del periodo de elegibilidad que comprendió del 1 de

octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018, es en el ámbito musical el equivalente a los premios Óscar en el cine. Y al igual

que los galardones de la Academia de Cine, los Grammy se entregan por categorías, las que en la actualidad suman 105, en 30

géneros de música.