Ganancia de fin de año no servirá para recuperar lo perdido en pandemia, dicen comerciantes de Culiacán

El líder comerciante prevé que con las ventas de invierno se rescate al menos un 30 por ciento de las pérdidas económicas en lo que va en 2020

Belem Angulo

15/11/2020 | 09:12 AM

CULIACÁN._ La ganancia que se proyecta captar durante cierre de año no será suficiente para reponerse de los meses de confinamiento y las consecuencias de la pandemia por coronavirus, señaló el líder de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán, Miguel Ángel Millán Meza.

Esto considerando las ventas durante épocas navideñas y el Buen Fin, temporadas que históricamente repuntan la economía de los comercios, dijo.

- ¿Las ventas de fin de año solventarán el impacto de la pandemia?

Digamos que no al 100 por ciento, pero posiblemente nosotros estamos esperando que recuperemos un 30, un 40, un 50 por ciento... pero de lo perdido lo que aparezca.

"Cualquier repunte en la economía, en las ganancias, es bueno para nosotros".

Agregó que, al estar conscientes de la situación de salud y las restricciones sanitarias, los comerciantes del centro podrán administrarse y adaptarse para no tener más pérdidas.

"Sabemos que la temporada no va a ser igual que otros años porque la situación económica y de salud no es igual que la de otros años", destacó.

"Estamos conscientes de ello, pero la mejor administración es la que prevé este tipo de circunstancias".

En junio, mes en el que inició la reactivación económica posterior al confinamiento por coronavirus, Millán Meza informó que de los mil 80 locales que se ubican en el primer cuadro de la ciudad al menos 150 cerraron sus puertas por bajas ventas.

"El problema que tuvo la gente fue la falta de ingreso económico, la renta tan alta, y seguir con la cuestión de los gastos fijos que tienen todas las familias", señaló.

En esas mismas fechas, Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo de Culiacán, explicó que el miedo de contagiarse de Covid-19 y el bajo nivel adquisitivo de las familias golpearon las ventas.

"La reapertura no es lo mismo que reanudación, está viendo una situación de bajas ventas a raíz de que el poder adquisitivo de la población está bajo todavía, no tiene dinero la gente para salir a hacer compras, están comprando únicamente lo indispensable y muchos productos que no son de primera necesidad, tienen pocas o nulas ventas", mencionó.

"Ahorita el miedo que hay en la población es el contagiarse, es otro factor que origina que las ventas sean bajas; además que las ventas dependen mucho de que estén abiertos otros sectores, como el turismo, la recreación, el esparcimiento, que ya abran las escuelas, todo eso", agregó.