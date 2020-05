Ganarse la voluntad del lector, el legado de Silvino Silva a Noroeste

En octubre de 2018, el periodista José Alfredo Beltrán realizó una entrevista a Silvino Silva Lozano, en la que habló sobre el pasado, presente y futuro de la casa editorial que él mismo fundó

Noroeste / Redacción

Aún con las complicaciones económicas, políticas y la competencia contra las redes sociales, Silvino Silva Lozano creyó hasta los últimos días de su vida que el futuro del periodismo estaría seguro.

En la última entrevista ofrecida para este medio, realizada por el periodista José Alfredo Beltrán, hoy presidente de la Comisión Estatal de Acceso a la Información, Silva Lozano dejó claro que siempre será clave ganarse la voluntad del lector para que un medio de comunicación pueda alcanzar el objetivo de informar con responsabilidad y profundidad.

También aseguró que aún con la llegada de las redes sociales, el papel del periodista permanecerá útil, por encima de las noticias falsas y las “vaciladas”.

El Director General fundador de Noroeste falleció hace unas horas y con él se van episodios de crisis, de esperanza y de victoria de un medio de comunicación.

Entrevista realizada por José Alfredo Beltrán en octubre de 2019:

-45 años después de que usted fundara Noroeste, hay un esquema de crisis brutal de la industria, de la prensa escrita, hay voces que dicen “hasta aquí llegaron los periódicos”…

Es evidente que yo no puedo juzgar los periódicos hoy, porque caería en un error, de decir “no hay mejor tiempo que cuando yo dirigí”. Entiendo yo que son otros tiempos, la globalización o la mundialización, las nuevas tecnologías y los medios electrónicos sobre todo, tienen otras exigencias y demandas. Cuando nosotros empezamos, diríamos fueron crímenes del tiempo, de España, ya sabes qué quiere decir, eran gobiernos de “dictaduras democráticas”, el mejor Gobernador es el que se llevaba en Los Pinos, desde allá se dirigía hasta la economía, eran tiempos muy brutales de cómo se entendía la administración pública. El primer objetivo era control absoluto, control absoluto de lo que hacía la ciudadanía, a mí me tocó lidiar con presidentes municipales que consideraban que no podíamos publicar nosotros señalamientos, críticas, observaciones, sobre la administración pública, y por alguna razón los gobernadores tenían mano firme, muy dura; hoy se está viviendo otro tiempo que se puede aprovechar, hoy ya hay más conciencia ciudadana, tú puedes ver cómo se están organizando los colonos de la Chapultepec, los de Valle Alto, los de distritos de riesgos exigiendo y demandado atención.

Yo veo un Noroeste hoy en día, estoy hablando sobre lo que veo publicado, atendiendo esas demandas internacionales casi de mercadotecnia, de la globalización, de la modernización, pero deja decirte, qué me preocupa para mí, para mí los impresos y los libros no pueden morir, no morirán si cumplen su función informativa a fondo, a profundidad, ya la entrevista de banqueta pues la puede dar la radio, se pueden dar los memes, o como se llamen, los mitotes de los celulares, pero tiene que irse a fondo.

Por ejemplo, Noroeste algunas veces ha hecho trabajo de investigación, pero no siempre, hace rato que se habla del Atlas de Riesgo, pero yo digo ¿qué colegio de profesionistas va a tomar el tema para exigir en detalle a la autoridad municipal y estatal, qué obras se deben emprender? No basta que haya una entrevista de una declaración fuerte, de alguien, sino que sea institucional y se le dé seguimiento a este tema. Algo más, ¿cuándo vamos a conocer, por lo menos aquí en Culiacán, el recuento real de daños de esa zona del Culiacán que se nos olvida?, a nosotros nos llena mucho que se abre una nueva plaza comercial, que se abra otro polo de desarrollo económico y demás, pero toda esa gente que vive en la periferia también son ciudadanos, y son personas. Nadie ha hablado cómo le fue a esa gente, para hacer un recuento a esos que llaman invasores, o que tienen las casas y escuelas de cartón, de eso no se ha hecho un levantamiento.

-¿Ve que Noroeste ha estado ausente de todos estos temas, le ha faltado detallar, profundizar, poner en la agenda pública todos estos problemas?

Yo creo que sí, te voy a decir por qué, uno, yo apruebo que Noroeste esté exigiendo libertad, esté exigiendo defensa del oficio periodístico, esté exigiendo que se encuentren los desaparecidos, esté señalando cuántos asesinatos y demás, porque es una realidad que se vive, pero es una parte, la otra parte es lo que viene ayudar a construir Culiacán en una convivencia realmente, y me atrevo a decirlo, ya lo dije hace rato, hace 18 años que no hay programas preventivos de asistencia social, no critico el hecho, compran patrullas, armas, y viene el Ejército y demás, pero el Ejército tiene una función muy específica qué realizar, pero el atender a la sociedad no se ha hecho aún.

-¿Cómo ve este enfoque que están adoptando medios impresos en transformarse a medios digitales a pasos veloces, en un contexto donde Internet, las redes sociales, imponen y marcan hábitos, consumos?

Respeto la libertad, eso no podrá evitarlo ningún gobierno ni una persona; lamentablemente, como lo insinúas, tenemos el riesgo de que cualquier vago diga que hay una bomba en tal parte, o que se esté burlando de los pobres o del gobernante, eso es inevitable. Pero precisamente por eso, es el medio impreso el que debe llevar análisis de la situación, opiniones serias, para reflexionar y meditar sobre el diario vivir.

-¿Ese debe seguir siendo el papel de la prensa escrita?

Absolutamente, por ejemplo, esto de las páginas web, de las redes, eso no se puede detener y cada quien es libre de hacer su página web. Y cada quien puede mandar mensajes o vaciladas. Precisamente por eso no debe contagiarnos ni hacerlos olvidar cuál es la función nuestra, la función nuestra es aportar la información de fondo al lector para que tenga una opinión más seria, un criterio mejor formado y lograr la participación en la construcción de la sociedad.

-50 años de trayectoria...

Sí, por lo siguiente, es cierto que nosotros empezamos en 1973, pero la verdad es que este “vicio” de estar fiscalizando, observando al gobierno, tomando nota de lo que se hace y no, es desde hace muchos años, desde tiempo de preparatoriano, por qué, porque cada Gobernador tiene características. Por ejemplo Sánchez Celis atacaba el vicio, según él, hacía un acto público donde está ahora el Archivo, el vino y alcohol se tiraban, y ya la hicimos, hoy tenemos un problema: se han multiplicado las cantinas y los lugares donde se expende cerveza, a cambio de un apoyo que den al deporte, la verdad es que por supuesto yo no estoy por una “Ley Seca”, Dios me libre, no, pero si no se le da al pueblo cultura, y aprovecho para decirte, una cosas son eventos y festivales, lo otro la cultura, lo más doloroso es que la muerte de los muchachos en Zapata y Orozco, es por que andaban como inmigrantes solicitando del público. Si eso no lo capta, aquí la SEPyC o el ISIC, si no lo capta, no se trata ni siquiera de ir a buscar justicia, la mejor justicia que debe haber es que se aterrice realmente el apoyo a los jóvenes deportistas y demás. ¿Quién le da seguimiento a ellos?

Por ejemplo, hay una institución en Gobierno del Estado que se supone apoya la investigación, no sabemos nada de ellos, sabemos que un muchacho triunfó en matemáticas en un país extranjero, ¿Quién les da seguimiento?

-Hay tantas preguntas por hacer

Ese tipo de periodismo, ese tipo de información, ese tipo de atención, cuidado y preocupación, no lo veo muy seguido en los medios. No hay una seriedad a profundidad. Y eso nos está entreteniendo, no es posible.

-Esta presión que se trae, de esta burbuja de redes sociales, está obligando a los medios a engancharse en la ola del mercado…

Sí, para eso deben servir los consejos editoriales, yo fui muy favorecido con la administración de El Norte de Monterrey, llegué a participar en sesiones del consejo editorial, como se dice, “invitado de palo”, sesiones de cinco minutos, donde se dice el hijo del gran empresario iba a competir en la Olimpiada de Invierno, se accidentó, como es buen cliente del periódico dice que no se vale que se le haya dado tanta importancia al accidente de su hijo. Conclusión: entrevisten al papá de muchacho, todo lo que él quiera decir, se daba seguimiento a eso.

Hay un dato, y lo digo porque yo lo advertí, yo nunca negaré la amistad con “Maquío” Clouthier, nunca, además siempre disfruté durante 10 años la comunicación casi diaria con él, no tenía que ver la familia, era con el ingeniero Clouthier. Cuando celebré el mitin aquí, yo me inclinaba por la información que me daba el reportero Javier Cabrera y el fotógrafo Alejandro Escobar para cabecear la noticia, me hablaba el ingeniero, “oiga licenciado, están ciegos ustedes”, son más de 10 mil gentes”, no señor, yo nunca fui a un mitin, pero a través de los reporteros investigo, se lo dije, no puedo decir quién le calentó la cabeza al ingeniero, fue a Hermosillo cometió el mismo error, se dejó marear, se fue a Monterrey e hizo lo mismo, criticó a los medios que no habían visto bien la multitud en la plaza, ¿Qué hizo El Norte?, no sé de dónde sacó miles de alfileres y puso una cabecita en cada cabeza, y dijo nosotros también nos equivocamos, fueron menos de 20 mil, por supuesto, El Norte de Monterrey estaba de acuerdo con ese pensamiento empresarial pero con compromiso en la política, de participar, de sacrificarse él y su esposa, de recorrer el país, ahora sí, sin guaruras, de bloqueos, de abrir el cobijo, un hoyo a los partidos y al gobierno, sí estaba de acuerdo con él, pero cuando yo hablé con Ramón Alberto Garza, me dijo “Don Silvino primero es El Norte, después El Norte y siempre El Norte, qué debo entender yo por eso, ¡la objetividad!”.

- Y usted la aplicó aquí

Pues sí, absolutamente (antes de cualquier interés político), y sufrí por parte de un gobernante con restricciones, ya platicaremos de eso, qué hicimos, juntamos a la gente de publicidad, comenzamos a darles ofertas a pequeños propietarios y no nos hizo daño en que el Gobierno del Estado no nos diera publicidad, nada de eso nos perjudicó, entonces hice una reunión con agencias de publicidad, les mostré “aquí están los cartones donde están las suscripciones”. Cualquiera de ustedes puede ir a checar.

-Recuerdo que hizo un evento para celebrar las 15 mil suscripciones, ¿15 mil fue su tope como director o hubo más?

No, no hubo más, exageraría yo definitivamente, el papel siempre estaba muy restringido, realmente, nos la jugamos en un momento determinado, le pedí al licenciado Rodolfo Esquer que nos hiciera un crédito, me advirtió “licenciado, puede devaluarse otra vez el peso”, pusimos una bodega al lado de Noroeste, y estaremos pagando lo que vamos consiguiendo para protegernos.

-Todo esto que vive Noroeste hoy no es nuevo, usted lo vivió, cuestiones de anunciantes, problemas con el Gobierno, papel, insumos, pago de nóminas, usted lo vivió y enfrentó

Absolutamente, sí. Y obviamente lo veo así, no sólo la prensa, los medios impresos, sino incluso la televisión a nivel nacional están bajando sus nóminas, están crisis. Y viene una crisis más seria, con el señor AMLO y el chico de la boda, entienden la publicidad como propaganda no como una exigencia de información al pueblo de lo que se está haciendo, que obviamente urge que lo que se está haciendo se conozca; ahorita están sufriendo crisis muy serias los medios

-¿Vienen retos mayores?

Absolutamente, cuál es la solución, ganarse la voluntad de lector. Tenemos que preguntar, ¿para el lector cuál es información útil?, ¿al lector qué le interesa?, tenemos que preguntar, a lo mejor pueden decir cosas más duras a las que digo yo. pueden decir no me interesa esto, no me interesa aquello, la sección está pobre, Rodolfo Díaz Fonseca siempre está diciendo continuamente las deficiencias que se tienen y se tienen que enmendar.

-¿Regresar a los lectores?

Cuando tengamos más lectores y sobre todo más participativos, con mayor cultura, con mayor educación, con mayor conciencia social, va a venir la publicidad necesariamente, porque al anunciante lo que le interesa es eso, que se enteren de sus ofertas.

-Usted con más de 50 años vinculado a los medios de comunicación, fundador de Noroeste, ¿ve cercana la muerte de los periódicos?

No, porque yo espero que los directivos de los periódicos, vuelvo a repetir, vuelvan a tomar conciencia de la administración que se requiere hoy en día para ganar lectores; la señal, para mí sigue siendo cierta, a mayor libertad de prensa, entendida como mayor circulación y más lectores, mayor solidaridad de los ciudadanos.

-¿Concibe a Sinaloa sin Noroeste, usted que lo fundó?

No, no concibo porque siempre estaré con todos los medios, impresos, de radio y televisión porque es necesario que la gente esté informada, pero vuelvo de repetir, habremos de preguntarle al lector qué considera qué es una información útil y cuál para tener un crecimiento humano.

-Hay quienes auguran la muerte de los impresos, y conciben que con las redes sociales el ciudadano ya no ocupa los periódicos…

Poco a poco se va a dar cuenta el ciudadano que no basta con las redes sociales, porque vuelvo a repetir, yo casi me atrevo a decir de cien mensajes de redes sociales, 90 son mentiras, no es exageración, basura, 'por qué?, porque todo ciudadano con educación y sin educación puede estar opinando, definitivamente. Y, fíjate cómo se está invirtiendo mucho en educación, si a esa gente que está dentro de la educación, en instrucción, en preparatorias, universidades, se le va dando información útil para su crecimiento personal y formación son los mejores lectores que vamos a tener.

-¿Qué opinión le merece que hay medios, portales, que están circunscribiendo sus agendas en función de lo que dicen las redes sociales?

Por supuesto que es una equivocación porque están contaminando a sus medios y están contaminando a sus auditorios, es un error grave, no reconoce qué es lo que se está percibiendo a través de las redes sociales.