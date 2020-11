Gandarilla renuncia a Sedesu y recibe, como otros priistas, una notaría

Además, hay varios abogados vinculados al PRI que también logran una notaría pública

José Abraham Sanz

Carlos Gandarilla García, ex dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional y quien renunció este viernes como Secretario de Desarrollo Sustentable, apareció en una lista difundida por el Gobierno del Estado como uno de los 54 sinaloenses que fueron designados como notarios púbicos.

A través de un comunicado, el Gobierno del Estado anunció la lista, con nombres completos, por lugar que ocuparán en los 18 municipios.

En la lista de los nuevos notarios para Culiacán aparecen nombres muy conocidos y ligados al priismo, el partido que llevó a Ordaz Coppel a la Gubernatura.

Además de Gandarilla García aparecen el ex Diputado local Jesús Enrique Hernández Guerrero, hijo de “Chuquiqui” Hernández Chávez.

En Mazatlán también hubo notaría designada para Luis Manuel Bouciéguez Velarde, hijo de José Joel Bouciéguez Velarde, ex Alcalde interino de Mazatlán, y a quien Ordaz Coppel nombró como subsecrertario de Gobierno el año pasado.

En Los Mochis, recibió notaría el ex Presdiente Municipal de Ahome, Arturo Duarte García, también de extracción priista; Emigdio Martínez Lizárraga, quien fue director del Deporte nombrado en el sexenio de Jesús Aguilar Padilla; José Luis Polo Palafox y Guillermo Damián Haro.

Carlos Gandarilla se va de Sedesu; es el segundo secretario de Quirino en renunciar este mes

En Guasave, recibieron el aval de Quirino para una notaría Luis Manuel Cárdenas Ibarra es hijo del ex diputado Luis Antonio Cárdenas Fonseca; y Jesús Burgos Pinto, ex Presidente Municipal, ex diputado y ex Secretario General de Gobierno en el sexenio de Francisco Labastida Ochoa.

Mientras que en Angostura, Ordaz Coppel avaló a Alfonso Inzunza Lagunas, hijo del ex legislador y ex Presidente Municipal de Salvador Alvarado, Alfonso Inzunza Montoya, el Ponchín.

Según el Gobierno del Estado, la decisión de dotar las nuevas notarías fue para garantizar el servicio con mayor eficiencia y más cercano a la ciudadanía.

“En este proceso se da oportunidad, en mayor medida, a jóvenes que tienen probada capacidad y una vocación de dominio de las herramientas digitales que ayudarán a avanzar en la configuración de una generación que dará un servicio ágil y moderno acorde a los nuevos tiempos”, dice el informe emitido por la oficina de atención a medios de Gobierno del Estado.

La entrega de los FIAT tuvo lugar en el Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno, donde el mandatario estatal estuvo acompañado por su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz; el presidente del Consejo de Notarios de Sinaloa, Rodrigo Llausás Ancona, y el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores.

“El que haya esta nueva generación de notarios ayudará mucho a enriquecer el trabajo notarial que se ha venido llevando a cabo, pues a través de la digitalización y la tecnología se cambió la forma de trabajar, no sólo por la pandemia, sino porque es algo que ya exige estos tiempos”, dijo el Gobernador Quirino Ordaz Coppel en su mensaje.

La convocatoria se hizo pública el 6 de julio en el Periódico Oficial y en ella participaron 126 aspirantes.

Estos cubrirían las plazas vacantes originadas por fallecimientos, retiros, renuncias de diferentes notarios públicos en todo el estado y falta de notarios en municipios como Badiraguato y San Ignacio.

CULIACÁN

1.- GASTÉLUM CARLÓN ALEJANDRO

2.- AGUILAR SÁNCHEZ MANUEL OCTAVIO

3.- CAÑAS FERNÁNDEZ JOSÉ CARLOS

4.- HERNÁNDEZ GUERRERO JESÚS ENRIQUE

5.- RODRÍGUEZ LÓPEZ RAFAEL

6.- GANDARILLA GARCÍA CARLOS

7.- ARMIENTA MADRID SUSANA AURORA

8.- LÓPEZ RODRÍGUEZ RAÚL

9.- CÁRDENAS SALCIDO ERNESTO

10.- NUÑEZ GONZÁLEZ JOSÉ ANTONIO

11.- ROMERO PABLOS GEORGINA

12.- SARABIA RÍOS ANDRÉS AVELINO

13.- BASTIDAS MARTÍNEZ CLAUDIA

14.- VELÁZQUEZ CERVANTES LUIS HUMBERTO

15.- BORBOA BELTRÁN MARÍA ISAURA

MAZATLÁN

1.- ESCOBAR MAGDALENO LUIS ERNESTO

2.- BOUCIÉGUEZ VELARDE LUIS MANUEL

3.- HARO ORTIZ GUILLERMO DAMIÁN

4.- RIVERA GARCÍA MARTHA ELENA

5.- LEÓN SOTO ROSA ALICIA

6.- DURÁN IBARRA DINO

7.- BELTRÁN LLAUSÁS LUIS GERARDO

8.- RODRÍGUEZ BARRERA FRANCISCO

9.- INZUNZA GARCÍA JUAN PABLO

10.- GÓMEZ AFTIMOS LUIS ANTONIO

AHOME

1.- CHAO RUELAS SALVADOR

2.- DUARTE GARCÍA ARTURO

3.- POLO PALAFOX JOSÉ LUIS

4.- MARTpíNEZ LIZARRAGA EMIGDIO

5.- IZÁBAL GAXIOLA RAÚL FABIO

SALVADOR ALVARADO

1.- RUIZ FONSECA ARNULFO

2.- AMADOR RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL

3.- JOSÉ ROSENDO RODRÍGUEZ CARRILLO

4.- GUTIÉRREZ ARELLANO JOSÉ ALBERTO

SAN IGNACIO

1.- SALCIDO SERGIO ARMANDO

GUASAVE

1.- CÁRDENAS IBARRA LUIS MANUEL

2.- BURGOS PINTO JESÚS

NAVOLATO

1.- DÍAZ FAVELA JOSÉ RODOLFO

2.- HARIZ PIÑA JAIME SALOMÓN

3.- ESQUER RUIZ ALEJANDRO GILBERTO

4.CALVO ACOSTA MARÍA DEL ROSARIO

ROSARIO

1.- OVALLE VÁZQUEZ RAFAEL

2.- PÉREZ SÁNCHEZ MIGUEL ÁNGEL

3.- LIZÁRRAGA MOTTA DIEGO OCTAVIO

ESCUINAPA

1.- CÓRTEZ SARABIA LUIS ENRIQUE

ELOTA

1.- ROCHA PACHECO EDUARDO ANTONIO

2.- PÁEZ LIZÁRRAGA JÉSSICA

COSALÁ

1.- OTÁÑEZ JESÚS SALVADOR

MOCORITO

1.- VALENZUELA VALENZUELA PABLO FRANCISCO

BADIRAGUATO

1.- ROSILLO SOTELO ALFREDO

SINALOA MUNICIPIO

1.- JAUSS LÓPEZ KARL HEINZ

ANGOSTURA

1.- INZUNZA LAGUNAS ALFONSO

CONCORDIA

1.- GARCÍA GÓMEZ RODRIGO ALBERTO

EL FUERTE

1.- FRANCISCO JAVIER VEGA VALENZUELA