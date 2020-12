Garantiza Quirino pago completo del aguinaldo de burócratas

El Gobernador de Sinaloa detalla que se requieren aproximadamente mil 500 millones de pesos para cubrir el déficit que se viene arrastrando en educación y salud

Reyes Iván Camacho

RUIZ CORTINES 1._ De gira por el municipio de Sinaloa, donde supervisó y puso en marcha algunas obras, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel manifestó que aunque financieramente el cierre de año es complicado para el Estado, está garantizado el pago completo del aguinaldo de los burócratas.

El jefe del Ejecutivo estatal detalló que Sinaloa arrastra un déficit de aproximadamente mil 500 millones de pesos en los rubros de educación y salud, por lo que se insiste ante el Gobierno Federal en la gestión de un apoyo extraordinario para cubrir esas necesidades.

“En eso andamos, está apretado, está ajustado, está difícil, no está fácil. Hay muchos compromisos y sobre todo cumplirle bien a la gente, el pago de los aguinaldos, eso lo vamos a asegurar, para que no tengan duda, y no se le va a recortar a nadie”, manifestó.

Ordaz Coppel expuso que ya algunos municipios le han hecho al Gobierno del Estado la solicitud de un rescate financiero para cumplir con los compromisos de fin de año, y el Estado hace lo propio, pero ante la Federación.