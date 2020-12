Garantizan agua potable para más de 30 años en Mazatlán con inauguración de Potabilizadora Miravalle

Se compromete AMLO a apoyar proyecto para cerrar Planta Tratadora del Crestón

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Con la inauguración de la Planta Potabilizadora Miravalles y el Acueducto Picachos Mazatlán, con una inversión total de cerca de mil 25 millones de pesos, se garantiza por más de 30 años el agua potable para más de 500 mil habitantes y el desarrollo de esta ciudad, dijeron el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; el Gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel y el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

"Esta es una importante obra, estuvimos en la Presa Picachos de donde se trae el agua, se construyó este acueducto, esta planta de tratamiento (potabilizadora) y con esto se aumenta el volumen del caudal de agua para el abasto de las personas, de los habitantes de Mazatlán", dijo López Obrador en su mensaje momentos antes de poner en marcha las bombas para que la Planta Tratadora iniciara operaciones cerca del medio día de este sábado.

"De acuerdo a la proyección, se tiene este acueducto, con esta planta de tratamiento (potabilizadora) agua para 29, 30 años hacia adelante, agua asegurada para la gente de Mazatlán y también para el desarrollo de Mazatlán que es un centro turístico fundamental en nuestro país, muy importante pues a pesar de la pandemia se ha recuperado pronto y está teniendo crecimiento económico, están ya recuperando los empleos, en fin, están mejorando las cosas en Mazatlán, en Sinaloa", expresó López Obrador.

Recalcó que toda la inversión se llevó a cabo con la participación del Gobierno de Sinaloa.

"Cincuenta por ciento de inversión federal y 50 por ciento de inversión del Gobierno de Sinaloa, esto demuestra que si nos unimos, que si conjuntamos esfuerzos y que si se reúnen recursos, voluntades, si trabajamos juntos podemos hacer mucho más por la población y esta es una muestra, la verdad es que con el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, siempre hemos mantenido muy buena relación", recalcó el Presidente de la República.

"Además, en Mazatlán el Presidente Municipal Luis Guillermo Benítez colabora, apoya y se está trabajando desde el Gobierno Municipal, El Gobierno del Estado, el Gobierno Federal, a mí me da mucho gusto venir a poner en marcha, inaugurar esta potabilizadora y decirles también a los sinaloenses, al pueblo de Mazatlán en especial que vamos a seguir ayudando con este proyecto que anunció el ciudadano Quirino Ordaz de la Planta de Tratamiento de Aguas negras que está en la zona turística y que puede cancelarse si se termina la obra que ya se está realizando con ese propósito de tratamiento de aguas negras (en Urías), ese programa también va a ser apoyado por la Federación".

Subrayó que dicho proyecto va ser muy importante donde se mejora la situación del medio ambiente, se tratan las aguas negras y se recupera un espacio que puede ser utilizado para el desarrollo turístico, para la recreación del pueblo de Mazatlán.

"Nosotros vamos a apoyar con este programa, ese es un compromiso, vamos a pedirle nada más a la doctora Blanca Jiménez (directora de la Comisión Nacional del Agua) que vea el proyecto y que se incluya, yo doy la instrucción para que empecemos ya a participar, que la Federación aporte lo que le corresponde, lo mismo el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado y juntos vamos a llevar a cabo esa obra", recalcó López Obrador.

Por su parte el Gobernador de Sinaloa en su mensaje de bienvenida expresó en el evento realizado cerca de las 12:00 horas, que esta es una obra magna, magistral, no es cualquier cosa y son las que no se ven porque están enterradas, son 33 kilómetros de tubería especial, muy grande, abajo de la tierra y son las que los políticos o los gobernantes dejaron de hacer porque no se veían.

"Esto va a traer un gran sentimiento de gratitud de toda la población, porque además vemos aquí una planta potabilizadora que es lo que complementa toda esta gran obra con toda la tecnología y estando usted ahora sí que apretar el botón y que salga ya el agua pues eso le significa a Mazatlán su futuro, su futuro en inversión, en desarrollo, en crecimiento, pero también en empleos que eso es lo más importante", subrayó Ordaz Coppel.

Recalcó que con la participación de los distintos niveles de gobierno se pudo concluir esta obra porque estaba a medias, el Gobierno del estado le entró con la mitad, pero se necesitaba el apoyo del Presidente de la República y se obtuvo esa gran respuesta y es un fruto más de lo que se siembra de trabajar en equipo, de trabajar de su mano es como se puede avanzar más rápido y ahí están los resultados.

"Ésto no es rollo, ahí están los resultados, ahí están los hechos, por eso es que nosotros cuando vemos a una gente como usted con esa actitud, con ese corazón, con ese entusiasmo y siempre echado para adelante ayudando al que más lo necesita, porque esta obra va a beneficiar al pueblo de Mazatlán", recalcó.

Por su parte el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, expresó ya en entrevista que tanto el Acueducto Picachos-Mazatlán que ya estaba funcionando, como la Planta Potabilizadora Miravalle inaugurada cerca del medio día de hoy, beneficiará a más de 500 mil pobladores, así como a los visitantes y al desarrollo de la ciudad.