García Luna comparecerá hoy en NY ante el mismo juez que El Chapo

El ex Secretario de Seguridad Pública de México se presentará en la Corte del Distito Este de Nueva York; es acusado de tráfico de drogas y de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa

noroeste.com

03/01/2020 | 08:44 AM

Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, comparecerá este viernes 3 de enero a las 13:00 horas (tiempo de la Ciudad de México), ante el juez Brian M. Cogan, en la sala 8-D, según informó la Corte del Distrito Este de Nueva York.

El ex funcionario federal compareció el pasado 17 de diciembre ante una Corte Federal en Texas, donde el juez David Horan le negó el derecho a fianza y determinó que fuera trasladado a Nueva York, por lo que permaneció bajo custodia hasta su juicio.

El ex funcionario federal mexicano, de 51 años de edad, llegó a la Corte federal en Dallas, esposado de pies y manos, con el traje naranja de personas en custodia. En la audiencia estuvieron presentes su esposa y sus hijos.

El ex secretario será juzgado en la misma sala, de la misma Corte -la 8D del tribunal federal del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn- que el capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, y por el mismo juez, Brian M. Cogan, que el el ex líder del Cártel de Sinaloa, quien fue sentenciado a cadena perpetua, tras haberlo declarado culpable de ocho cargos de crimen organizado y narcotráfico.

García Luna fue arrestado en Grapevine, Texas, acusado por tráfico de drogas y de recibir millonarios sobornos por parte del Cártel de Sinaloa. Un día después, el pasado 10 de diciembre, en presencia de su abogada Rose Romero, renunció a su derecho a una audiencia de identificación.

El fiscal de Estados Unidos, Richard P. Donoghue, explicó que el ex funcionario federal mexicano presuntamente recibió sobornos millonarios por parte de "El Chapo" a cambio de protección. García Luna enfrenta tres cargos por conspiración en tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y dar falso testimonio.

En 2018, durante el juicio en contra de Guzmán Loera, en Nueva York, Jesús "El Rey" Zambada García, declaró que pagó sobornos de millones de dólares al ex funcionario federal. El narcotraficante afirmó que García Luna colaboró con el crimen organizado desde 2001, cuando dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI).

El pasado 19 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que García Luna “va a hablar en cuestión de tiempo”, sobre los delitos que se le imputan en Estados Unidos, entre estos, tráfico de drogas y de recibir millonarios sobornos por parte del Cártel de Sinaloa.

“Hay que esperar a que el juez resuelva en Estados Unidos […] Todo eso es cuestión de tiempo, es seguro que García Luna va a declarar, va a hablar porque sino dice nada, oculta cosas, pues va a ser mayor la pena, si es presunto responsable, este es un mecanismo, lo usaron para lo de Odebrecht”, dijo el mandatario nacional.

“Yo no recomiendo nada, que cada quien actúe con responsabilidad, que cada quien asuma su responsabilidad, no nos adelantemos, vamos a esperar, es lo mejor, es un juicio, no nos adelantemos”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador reiteró que será el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, quien se encargue de informar sobre los involucrados en la operación de alrededor de 2 mil millones de pesos que se transfirieron de la Secretaría de Gobernación (Segob) a un familiar de García Luna.

“No tengo el dato del año ni del funcionario, eso lo tiene Santiago Nieto; fue en el tiempo del Gobierno de Calderón […] Pediría a Santiago Nieto que informe eso. La información que yo tengo es que se llevó esa operación y que, de ese dinero, una parte se transfirió a una cuenta personal de la familia de García Luna. No tengo el dato del año”, abundó el presidente.

Ayer miércoles, el titular de la UIF informó que se detectó una transferencia de dos mil millones de pesos desde la Segob hacia una empresa relacionada con García Luna, que a su vez desvió 24 millones a una compañía del ex secretario de Seguridad Pública, y que es parte de las cuentas bloqueadas después de su aprehensión en EE.UU.

“Se trata de un desvío de dos mil millones hacia una empresa, y de esa empresa se desvío una cantidad menor a otra perteneciente a la familia García Luna […] Estamos en ese proceso de investigación, en este momento ese es el tema central”, explicó el funcionario federal.

“El presidente decidió que presentáramos la información a la Fiscalía General de la República y esa transferencia es lo que ampara el bloqueo de cuentas que tenemos […] Hemos ampliado en este momento la investigación a otras personas del círculo cercano del señor García Luna, presuntamente también involucrados”, detalló Nieto Castillo.

“Todavía estamos investigando a cinco servidores públicos más cercanos al señor García Luna, funcionarios de la Administración de García Luna: Cárdenas Palomino, entre otros […] Vamos a proporcionar la información a la Fiscalía General de la República y estamos también en coordinación con agencias norteamericanas para efecto de tener intercambio de información respecto a lo que sucede”, abundó el titular de la UIF.

El presunto desvío de los fondos públicos, motivó el congelamiento de 11 cuentas bancarias de compañías vinculadas a García Luna, entre ellas, las de una de las hermanas del ex funcionario federal, y las de su esposa, Linda Cristina Pereyra.

Como parte de la indagatoria se investiga también a cinco ex funcionarios del círculo cercano de García Luna, entre ellos Luis Cárdenas Palomino, quien se desempeñó como titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF).

Otros son Facundo Rosas Rosas, ex comisionado de la PF; así como Javier Garza Palacios, ex coordinador de Seguridad Regional de la Secretaría de Seguridad Pública Federal; y Maribel Cervantes Guerrero, titular de Jefa de la División de Inteligencia Policial de la SSP Federal y actual secretaria de Seguridad del Estado de México.

Nieto Castillo confirmó que la institución a su cargo -que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)- presentará una denuncia ante la FGR contra dichos ex funcionarios públicos, por presunto conflicto de interés, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

GARCÍA LUNA NO SE DECLARARÁ CULPABLE: ABOGADO

Sin embargo, Juan Pablo Morillo, abogado de García Luna en EE.UU., descartó ese mismo 19 de diciembre pasado, que el ex secretario de Seguridad Pública tenga la intención de declararse culpable en el proceso por corrupción y narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos.

García Luna “no tiene ninguna intención de declararse culpable. Tiene toda la intención y voluntad de defenderse. Estamos en el proceso de armar su defensa”, señaló el abogado la mañana de este día en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

El defensor de García Luna dijo que el no haber impedido su traslado a Nueva York “no significa que no vamos a pelear el caso”, ya que el ex funcionario federal durante el Gobierno de Calderón Hinojosa “se va a defender, tiene una expectativa muy buena”, afirmó el litigante.

El litigante añadió que su defendido no tiene acuerdo alguno con el Gobierno de México o el de Estados Unidos. Este mismo día se reveló que será la firma Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan -uno de los despachos más grandes del mundo y cuyos litigantes cobran de 800 a mil dólares por hora facturada- la que lleve el caso de García Luna, encabezada por el ex fiscal del Departamento de Justicia de EE.UU., Lauren Dickie; Juan Pablo Morillo y Martín Cano.

“Nos parece un caso muy importante, y el señor García Luna tiene derecho a defenderse. Hemos defendido a muchos clientes de acusaciones muy severas: de lavado de dinero, de corrupción. Nosotros no vemos diferente este caso a ningún otro caso que hemos llevado en 25 años”, abundó Morillo.