García Luna ofrece 1 mdd y usar brazalete para obtener libertad bajo fianza

El Juez Brian M. Cogan anunció que tomará una decisión el próximo 2 de abril

Noroeste / Redacción

La defensa de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, pidieron al juez Brian M. Cogan que autorice la libertad de su cliente bajo una fianza de un millón de dólares y un dispositivo de localización, según señalan documentos de la Corte del Distrito Este de Nueva York.

El abogado de oficio César de Castro, envió una carta al juez Cogan, en la que propone que se le imponga una fianza de un millón de dólares respaldada por propiedades del acusado en Estados Unidos, donde reside desde el 2012, y por tres personas que no son identificadas en el documento.

García Luna está acusado de tres cargos de conspirar para traficar cocaína a EU y otro por falso testimonio. En su primera audiencia ante la juez Peggy Kuo, el pasado 3 de enero, se declaró no culpable, por lo que la magistrada negó la petición de su defensa de que se le dejara libre bajo fianza, a lo que se opone la Fiscalía federal que ha argumentado riesgo de fuga.

Sin embargo, la defensa del ex funcionario federal mexicano aseguró al juez Cogan en una carta enviada este martes 25 de febrero, que tal riesgo de fuga no existe, y expuso varias razones, la primera de ella: sus “suficientes vínculos” con dicho país, donde ha vivido y tiene su residencia permanente desde el 2012, además de que su esposa e hijos están en EU y destacó que tiene propiedades que ha ofrecido como garantía.

El abogado recordó, además, que su cliente entregó al Gobierno estadounidense su pasaporte y tarjeta de residencia permanente, que no tiene bienes, y afirma que la posibilidad de que pueda escapar a México “es absurdo”, ya que no tiene acceso al sistema financiero, por lo que probablemente enfrentaría un arresto y enjuiciamiento.

César de Castro argumentó, también, que García Luna conocía las acusaciones en su contra un año antes de su arresto y no huyó de Estados Unidos. El litigante alegó, además, que las condiciones de seguridad en que es mantenido el ex funcionario federal mexicano en Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MCD, por sus siglas en inglés), dificulta poder asistirle adecuadamente para su defensa.

Según el abogado, el dispositivo de localización que solicita como condición a la libertado bajo fianza aseguraría su regreso a la Corte del Distrito Este de Nueva York para enfrentar el proceso en su contra. “Escapar sería casi imposible”, argumentó De Castro al juez federal. Por su parte, Brian M. Cogan anunció que tomará una decisión el próximo 2 de abril.

El pasado 21 de febrero, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York tiene pruebas para incriminar a Genaro García Luna, según documentos revelados ese día por el periodista Alan Feurer, del diario The New York Times.

El reportero reveló a través de su cuenta en la red social Twitter, que los fiscales neoyorquinos que acusan a García Luna en Brooklyn, tienen pruebas que incluyen intercepciones de comunicaciones. Feurer publicó imágenes de documentos que recopilan las evidencias.

Entre estas están declaraciones, registros migratorios, registros financieros, fotografías, documentos y videos relacionados con narcotráfico, así como registros de comunicaciones interceptadas e información descargada de dispositivos electrónicos del ex funcionario federal mexicano.

“Aquí un vistazo a algunas de las pruebas que los fiscales tienen contra Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad mexicano acusado de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa […] Incluye comunicaciones interceptadas (no necesariamente de García Luna) y descargas de sus dispositivos electrónicos”, señaló Feurer en un tuit, adjuntando el documento.

El pasado 24 de enero, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York vinculó a García Luna, con Iván Reyes Arzate -ex director de la División Antidrogas de la Policía Federal (PF), quien se entregó a la Justicia de Estados Unidos en febrero del 2017-, y que en mayo del 2018 se declaró culpable de vender información confidencial al Cártel de los Beltrán Leyva, por 3 millones de dólares, así como de interferir en actuaciones policiales de autoridades mexicanas y estadounidenses contra el narcotráfico.

Según la agencia estadounidense The Associated Press (AP), el Gobierno de EU aseguró en un documento judicial enviado al juez Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, que García Luna supervisaba, entre otros, la unidad especial de la PF mexicana -entrenada por la Administración para el Control de Drogas​ (DEA, por sus siglas en inglés)- que comandaba Reyes Arzate.

“Por tanto, ambos casos de corrupción y colusión con los cárteles narcotraficantes están relacionados”, dice la agencia, que recordó que ayer jueves 23 de enero se reveló que Reyes Arzate tiene un caso pendiente en la Corte del Distrito Este de Nueva York, acusado de tres delitos por tráfico de cocaína, y que muy probablemente que serán juzgados en el mismo Tribunal que García Luna y que Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”.

Antes, el 21 de enero pasado, el abogado de oficio César de Castro, durante la audiencia que se llevó a cabo contra el ex funcionario federal mexicano en la Sala 8-D de la Corte del Distrito Este de Nueva York, indicó que el ex titular de la SSP durante el Gobierno de Calderón Hinojosa, fue “excluido del sistema financiero mexicano”, igual que las cuentas bancarias de su la familia y de sus empresas, lo cual le impide acceder a una planificación legal adecuada.

Asimismo, el litigante de oficio se quejó de la situación de seguridad y aislamiento en la que García Luna estuvo confinado 10 días en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MCD, por sus siglas en inglés). De Castro afirmó que el ex funcionario federal mexicano ha estado en confinamiento solitario durante 23 horas al día.

Además, el abogado de oficio indicó que García Luna que no ha tenido acceso a su familia, ni a correo electrónico, ni visitas, y que de hecho la única persona con la que el ex funcionario federal mexicano mantenía contacto era con él.

Incluso, de Castro indicó que, a veces, el proceso de verlo le tomaba hasta dos horas, lo cual, según dijo, es “inusual”. El juez Cogan hizo un llamado a la Fiscalía para que revisen las condiciones de reclusión de García Luna, las cuales fueron consideradas “extremas”.

Por su parte, el Gobierno estadounidense, representado por los fiscales asistentes Michael Robotti y la abogada Erin Reid, solicitó más tiempo para el análisis de la información que tienen sobre García Luna, sus estados financieros, y de propiedades, etcétera, para lo que el juez Cogan concedió un plazo de 60 días.

El magistrado fijó el 2 de abril como fecha para la próxima audiencia del ex funcionario federal mexicano, pero advirtió a los fiscales neoyorquinos, que en 30 días podrían tener un avance suficiente para compartir la información con la defensa de García Luna.

“En la audiencia de hoy, los fiscales repitieron lo que dijeron en una presentación a fines de la semana pasada: que tienen toneladas de evidencia contra GGL, incluidos documentos financieros, información de dispositivos electrónicos y material clasificado”, indicó el periodista Alan Feuer, del diario The New York Times, en su cuenta de la red social Twitter.

Afuera de la Corte neoyorquina, el abogado de oficio aseguró que irán a juicio, ya que García Luna es inocente de los cargos que le imputan y “no está negociando un acuerdo de culpabilidad, porque su cliente nunca recibió un soborno”.

Por otra parte, en entrevista con Radio Fórmula, el abogado privado Juan Pablo Murillo, reveló que el ex funcionario federal mexicano está dispuesto a entregar la información que tiene guardada en su celular, su computadora y otros dispositivos.

Un día antes, el 20 de enero pasado, el fiscal estadounidense Richard P. Donoghue solicitó de manera formal a la Corte del Distrito Este de Nueva York, que el caso contra García Luna, tenga la “Designación de Caso Complejo”, así como posponer 60 días la audiencia programada el martes 21 de enero.

En un comunicado entregado al juez Cogan, el fiscal informó que poseen evidencia “voluminosa”, como son, “entre otros, registros financieros, inmobiliarios y de naturalización, […] de incautación, […] obtenida a través de solicitudes a países extranjeros de conformidad con los Tratados de Asistencia Legal Mutua y […] recuperada de dispositivos electrónicos incautados”.

“El Gobierno espera producir evidencia voluminosa sobre la conducta del acusado, que abarca casi dos décadas”, acotó el Fiscal del Distrito Este de NY, en la misiva enviada al juez el pasado viernes 17 de enero, en la que señaló, también, que en la audiencia de mañana martes, las partes “pondrán al corriente” a Cogan respecto a “la elegibilidad del acusado para que le sea asignado un defensor en términos de la Ley de Justicia Criminal”.

García Luna es defendido por el despacho Quinn Emanuel, despacho jurídico que, sin embargo, no se ha acreditado ante la Corte neoyorquina donde reside el caso contra el ex funcionario federal mexicano, ya que que debido a que las cuentas de banco del ex secretario de Seguridad Pública fueron bloqueadas en México, el acusado no cuenta con fondos para encarar su defensa de forma privada.

El mismo pasado 17 de enero, la defensa de García Luna pidió a Cogan, sesenta días de plazo entre la audiencia de este martes y la siguiente, con el fin de reunir las pruebas suficientes para sus argumentos, según se indicó en un documento expedido por el Departamento de Justicia de estadounidense.

El ex funcionario federal mexicano podría declararse culpable de cualquiera de los cuatro delitos que se le acusa: tres por supuestamente haber aceptado sobornos millonarios por parte del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de cocaína, y uno por dar falsas declaraciones a las autoridades para conseguir la naturalización estadounidense en el año 2018.

De declarase culpable, García Luna podría reducir su sentencia a cambio de dar información privilegiada sobre los cárteles de la droga y revelar nombres de funcionarios involucrados tanto en México como en EU, de lo contrario, podría pasar el resto de su vida en una prisión estadounidense, ya que enfrenta una sentencia obligatoria mínima de diez años de prisión y máxima de cadena perpetua.

El pasado 6 de enero se supo que el ex secretario de Seguridad Pública de México -quien se encuentra retenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MCD, por sus siglas en inglés)-, estaría negociando con fiscales de Estados Unidos para llegar a un acuerdo, evitar un juicio al declararse culpable y cooperar con la justicia estadounidense.