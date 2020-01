Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quien se encuentra retenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MCD, por sus siglas en inglés), estaría negociando con fiscales de Estados Unidos para llegar a un acuerdo y evitar un juicio al declararse culpable y cooperar con la justicia.

"Los documentos judiciales presentados hoy en el caso de Genaro García Luna, el ex policía principal de México acusado de tomar millones del cartel de drogas de Sinaloa, confirman que está involucrado en negociaciones de declaración de culpabilidad para resolver su caso con los fiscales federales en Brooklyn.", indicó el periodista Alan Feuer, del diario The New York Times, en su cuenta de la red social Twitter.

"La orden de detención recién presentada significa que permanecerá en la cárcel mientras continúa su caso, pero deja la posibilidad de "reabrir y presentar un paquete de fianza en el futuro". Su próxima audiencia en la corte será el 21 de enero ante el juez Cogan en Brooklyn", afirmó Keegan Hamilton, de Vice News, en otro tuit.

De esta forma el ex funcionario federal mexicano podría recibir una sentencia menor a la mínima si es declarado culpable, anticiparon los periodistas de ambas medios que dan cobertura al caso. El ex secretario de Seguridad Pública enfrenta una sentencia mínima de 10 años, y máxima de cadena perpetua.

García Luna y Estados Unidos están “involucrados en negociaciones, que se cree es probable que resulten en una disposición de este caso sin necesidad de juicio, y solicitan una exclusión de tiempo [un retraso] para concentrar esfuerzos en las negociaciones, sin correr el riesgo de que, a pesar de las diligencias, haya tiempo razonable para preparar eficazmente un juicio", indica un documento, que es público, y en el que aparecen las firmas, tanto de García Luna, como de la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, donde se realizaría el juicio en caso de proceder.

Si el ex secretario de Seguridad Pública mexicano aceptar colaborar con la Fiscalía estadounidense, implcaría delatar a funcionarios relacionados con y/o beneficiados por los cárteles del narcotráfico. Así evitaría un juicio y su cooperación se tomaría en cuenta cuando sea sentenciado.

El pasado 3 de enero, García Luna se declaró no culpable de los cargos que se le imputan, después de 15 minutos de audiencia, misma que comenzó 13:00 horas (tiempo de la Ciudad de México), ante la juez Peggy Kuo, en la sala 8-D de la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Contrario a lo que se creía, no fue Brian Cogan, quien llevó el caso del narcotraficante mexicano Joaquín Arhivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, el magistrado que leyó los cargos a García Luna, de 51 años de edad, acusado de conspiración para tráfico de cocaína y de rendir falsas declaraciones.

García Luna se declaró no culpable de los cargos que se le imputan ante Peggy Kuo, la nueva jueza designada por la Corte neoyorquina, quien fuera presidenta del Consejo Federal de Abogados de la American Inn of Court y vicepresidenta de los Servicios Legales de Manhattan.

El ex funcionario mexicano no fue representado por su abogado Juan Pablo Murillo, quien inicialmente tomó el caso y en su lugar estuvo presente el abogado designado por el tribunal, César de Castro. García Luna estuvo asistido por una traductora, esposado, vestido con una sudadera gris y pantalones color caqui.

En la audiencia recibió el apoyo de su esposa y dos hijos, que lo animaron pidiéndole “valor” ante el proceso abierto en su contra. Lucía un aspecto pálido y un poco desaliñado, según dijeron testigos presentes en la Sala 8-D de la Corte neoyorquina.

Los fiscales pidieron mantener en prisión a García Luna debido a su “gran fortuna personal”, su viaje a México en noviembre de 2019 y sus conexiones con funcionarios mexicanos de alto rango. Además, indicaron que e ex funcionario federal presenta un “riesgo inaceptable de fuga”.

“¿Entiende de qué es acusado?”, preguntó Peggy Kuo. “Sí”, respondió el ex funcionario federal mexicano. Después, cuando la juez le cuestionó cómo se declaraba, García Luna contestó: “No culpable”.

La juez Peggy Kuo programó una próxima audiencia para el próximo martes 21 de enero a las 9:45 horas (8:45 horas de la Ciudad de México).

Court papers filed today in the case of Genaro Garcia Luna, Mexico's former top cop charged w/taking millions from the Sinaloa drug cartel, confirm that he is engaged in plea negotiations to settle his case with federal prosecutors in Brooklyn. pic.twitter.com/rtaq3YKPzr

Genaro Garcia Luna update:

Detention order just filed means he will remain in jail while his case proceeds, but leaves possibility to "reopen and present a bail package in the future"

His next court hearing is Jan. 21 before Judge Cogan in Brooklyn. pic.twitter.com/Z0aJCQuCQs