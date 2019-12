García Luna tiene derecho a juicio justo: Segob; UIF congela 11 cuentas del ex secretario con FCH

La titular de la Segob afirmó que la eventual extradición de García Luna a México es un asunto que corresponde a la Fiscalía General de la República

noroeste.com

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero Dávila, pidió este miércoles 11 de diciembre, un juicio justo y una defensa adecuada para Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, quien fue detenido ayer en Estados Unidos, por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

"Toda persona tiene derecho a un juicio justo, y a tener una defensa adecuada, entonces eso es lo que nosotros esperaríamos, un juicio justo. Mi opinión es que siempre, toda persona, como derecho humano fundamental, tiene derecho a una adecuada defensa", indicó la funcionaria federal.

"Entonces lo único que puedo decirles, yo como juzgadora de tantísimos años, de más de 25 años, es que todas las personas, como un derecho humano, tenemos el derecho a un juicio justo y a un acceso a la justicia, y a una defensa adecuada", abundó la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Entrevistada por diversos medios tras el Informe de labores 2019 del presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Plácido Morales Vázquez, la titular de la Segob afirmó que la eventual extradición de García Luna a México es un asunto que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), institución que ayer confirmó que integra una carpeta de investigación en contra del ex funcionario federal.

"No sé, o sea, no tengo conocimiento, lo que sí tengo conocimiento es que ya está requerido por una Corte en Nueva York", respondió la titular de la Segob, a pregunta expresa de la prensa, sobre si la investigación contra García Luna podría implicar al ex presidente Calderón Hinojosa.

"Ya el Fiscal tiene una investigación, él lo ha mencionado, él tiene ya una carpeta de investigación integrada. Seguramente la investigación está en curso por parte del Fiscal General [Alejandro Gertz Manero] y seguramente, lo que él dijo, es que él también tendrá que solicitar la extradición", abundó Sánchez Cordero Dávila.

UIF CONGELA 11 CUENTAS A GARCÍA LUNA

Por otra parte, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó este mismo día, que las cuentas bancarias del ex secretario de Seguridad Pública, ya fueron congeladas.

El funcionario federal explicó que "ya están congeladas" las cuentas de García Luna. "Lo que estamos esperando es que los bancos reporten los montos", respondió Nieto Castillo a pregunta expresa sobre si el bloqueo incluye cinco cuentas de personas físicas y seis de personas morales, que incluyen las de su esposa y un familiar más.

Además la UIF pidió a 459 entidades financieras rastrear inversiones de García Luna para su bloqueo, por lo que está en espera de que mañana se informen los montos totales que le habrían sido congelados. Este mismo día, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que con Nieto Castillo entregar a la FGR toda la información del ex secretario de Seguridad Pública, para su investigación.

“Nosotros vamos a ayudar en todo lo que podamos, todo lo que nos solicite la Fiscalía, en el entendido que se trata de un órgano autónomo, todo lo que se solicite sobre todo que tenga que ver con inteligencia financiera”, dijo López Obrador.

“Hoy estuvo en la mañana Santiago Nieto, él es el encargado de darle seguimiento a operaciones financieras y se acordó que todo lo que se tenga se envía a la Fiscalía que es la instancia encargada de investigar sobre este asunto y proceder legalmente”, señaló el presidente.

Cuestionado sobre el posible congelamiento de las cuentas del ex secretario de Seguridad Pública, el político tabsqueño dijo que se inmovilizaron cuentas de personas presuntamente vinculadas a la delincuencia organizada, pero no las de García Luna, porque esa información está por entregarse.

“Se congelaron cuentas de personas vinculadas o presuntamente vinculadas a la delincuencia y lo que nos informó hoy Santiago es que están por entregar la información […] no creo que las [cuentas] de García Luna, porque están por entregar la información”, abundó.

“En unos días más se va a conocer [sus cuentas bancarias] en los próximos días se va a solicitar a los bancos, me acaba de informar Santiago Nieto de esto”, afirmó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Ayer, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró este martes 10 de diciembre, que México está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en la investigación del caso en contra de Genaro García Luna.

Cuestionado en conferencia de prensa sobre el tema, el canciller mexicano dijo que hasta ahora el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha requerido a México información para la investigación en contra del ex funcionario federal.

“Nos hemos enterado el día de hoy y lo que conocemos es del Departamento de Justicia. La posición de México es estar dispuesto a entregar la información que se requiera, pero hasta ahora no se ha requerido la información […] México cooperará con cualquier investigación como lo hemos hecho en el pasado, pero hasta este momento no hemos sido requeridos”, indicó el canciller.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza Alfonso Durazo Montaño, manifestó en Twitter su “total disposición” a colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación que integra contra el ex secretario de Seguridad Pública, para lo que que aportará toda la información con que cuenta, que pueda servir para el esclarecimiento de los hechos.

García Luna tuvo una primera comparecencia la tarde de ayer, ante un Tribunal de Dallas, bajo cargos de que aceptó sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa para dejarlos operar con impunidad en México. Según lo informó la agencia AP, el ex funcionario federal, de 51 años de edad, renunció a su derecho a una audiencia de identificación y habló con ayuda de un intérprete.

El mismo medio abundó que la audiencia de detención de García Luna está programada para el próximo 17 de diciembre. “Los alguaciles federales de Estados Unidos escoltaron a García Luna a la Corte junto con otros seis hombres, pero lo sentaron por separado en una esquina, donde habló brevemente con un abogado”, dijo AP.

Sus manos y pies estaban esposados y estaba vestido con tenis azules, jeans y un suéter con cierre, narró la agencia estadounidense en un despacho. Durante la audiencia, que duró menos de 10 minutos, un grupo de agentes federales vestidos de civil hizo una fila frente a la pequeña y única puerta pública de la sala, informó AP.

“La abogada del ex secretario rechazó comentar o confirmar su nombre completo tras la audiencia”, abundó la agencia estadounidense. "El juez David Horan, no le pidió a García Luna declararse culpable o no culpable y solo le dio a conocer que volverá a comparecer en la misma corte el próximo martes 17 de diciembre, tiempo que esperará recluido a una prisión local pues la Corte Federal de Brooklyn pidió mantenerlo retenido ante una posible fuga", indicó el diario El Universal.

Por otra parte, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este mismo día, que existe una carpeta de investigación integrada en México, por la probable comisión, por parte de García Luna, de los delitos conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud, delincuencia organizada, entre otros.

A través de un comunicado, la FGR informó, además, que también está incorporando las investigaciones y las pruebas que han diligenciado las autoridades de los Estados Unidos.

“Asimismo, pondrá a disposición las probanzas que las autoridades estadounidenses soliciten legalmente con el objetivo de fortalecer ambos procedimientos. Una vez que nuestra carpeta de investigación termine de integrarse, se le solicitará al Juez de Control competente la orden de aprehensión con fines de extradición en contra de esta persona”, indicó la Fiscalía.

La FGR abundó que dicha documentación se hará llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), “cumpliendo así los requisitos legales que habrán de presentarse ante las autoridades de ese país para obtener la extradición correspondiente, en el momento procesal oportuno”.

Con cargos fincados en la Corte del Distrito Este de Nueva York, el Gobierno de los Estados Unidos detuvo ayer lunes 9 de diciembre, en Dallas, Texas, a García Luna, por presuntos sobornos millonarios que recibió de parte del Cártel de Sinaloa, al cual protegió.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado -firmado por Richard P. Donoghue, fiscal del Distrito Este de NY-, en cual indicó que presentó “tres cargos de conspiración para tráfico de cocaína y uno por hacer testimonios falsos”, contra García Luna.

Según el citado fiscal, de 2001 a 2012, García Luna recibió millones de dólares en sobornos del entonces líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, a cambio de proporcionar protección para su droga, cuando el entonces funcionario “controlaba la Policía Federal mexicana y era responsable de garantizar la seguridad pública en México”.

El pasado 4 de diciembre, el juez Ramón E. Reyes de Dallas, Texas, ordenó la aprehensión de García Luna, quien fue detenido ayer en Grapevine, un suburbio de dicha ciudad. Si es declarado culpable del cargo de conspiración de drogas, el ex funcionario federal enfrentaría una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

“El arresto de hoy [ayer] demuestra nuestra determinación de llevar ante la justicia a quienes ayudan a los carteles a infligir daños devastadores en los Estados Unidos y México, independientemente de los cargos que mantuvieron mientras cometían sus crímenes”, afirmó el fiscal en el comunicado.

Donoghue agradeció a las oficinas de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Nueva York y Houston, Investigaciones de Seguridad Nacional, Oficina de Campo de Nueva York (HSI, por sus siglas en inglés), el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) y la Policía del Estado de Nueva York (NYSP), por su trabajo en este caso.