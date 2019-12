Gary Lineker felicita a Raúl Jiménez por su actuación contra el Manchester City

CIUDAD DE MÉXICO._ Raúl Jiménez y el Wolverhampton volvieron a vencer al Manchester City en un partido de alarido, donde los Wolves remontaron en el marcador gracias a la buena actuación del mexicano.

Ante ello, Gary Lineker no dudó en alabar a Jiménez, quien desde que llegó a la Premier League ha dado resultados.

A través de sus redes sociales, Lineker consideró que Raúl Jiménez está infravalorado.

“No estoy seguro de que Jiménez obtenga los aplausos que merece. Excelente centro delantero”, escribió el histórico jugador en inglés en su cuenta de Twitter.

Not sure Jimenez gets the plaudits he deserves. Terrific centre forward.